Lazio-Napoli 0-2: Spinazzola e Rrahmani firmano il colpo azzurro

Diretta Lazio-Napoli del 4 gennaio 2026: Spinazzola e Rrahmani decidono nel primo tempo. Finale nervoso con tre espulsi

ROMA -Il Napoli apre il 2026 con una vittoria pesante: 2‑0 all’Olimpico contro la Lazio, grazie alle reti di Spinazzola e Rrahmani nel primo tempo. Una gara dominata dagli uomini di Conte nella prima frazione e poi incattivita nella ripresa, con tre espulsioni che hanno acceso il finale. La Lazio di Sarri fatica a reagire dopo il doppio svantaggio e non riesce mai a impensierire seriamente Milinkovic‑Savic, mentre il Napoli alla quarta vittoria consecutiva senza subire gol.

Indice

Nel secondo tempo poche occasioni, una traversa per parte e tanta tensione, come sottolineato da Virgilio Sport. Gli azzurri restano così in scia del Milan, mentre la Lazio incassa un altro ko in un periodo complicato.

Cronaca con tabellino

RISULTATO FINALE: LAZIO-NAPOLI 0-2 SECONDO TEMPO 50' La partita finisce qui, grazie per averci seguito e alla prossima! 46' Traversa di Guendouzi dopo un gran colpo di testa! 45' Si giocherà ancora per cinque minuti. 43' Espulsi Marusic e Mazzocchi per una rissa scoppiata in campo tra i due. 42' Entra Pedro, esce Zaccagni 41' Entrano Lang e Ambrosino, escono Elmas e Hojlund 40' Ultimi cinque minuti, recupero escluso, prima del triplice fischio. 36' Espulso Noslin per doppia ammonizione dopo aver commesso un fallo da dietro su Buongiorno 34' Escono Spinazzola e Rrahmani, entrano Gutierrez e Buongiorno 26' Entra Isaksen, esce Cancellieri; entra Belahyane, esce Cataldi 25' Esce Neres, entra Mazzocchi 24' Ammoniti Noslin e Rrahmani 19' Ammonito Cataldi per un fallo su Politano. 17' Entra Lazzari, esce Pellegrini 12' Ritmi più baldi in questa seconda frazione. 8' Hojlund in area prova il sinistro ma la palla non centra il sette. 3' Punizione battuta da Politano con il mancino, Hojlund non riesce a raggiungere la sfera: peccato! 1' Si ricomincia PRIMO TEMPO 48' Il primo tempo si chiude qui, a più tardi per la ripresa! 45' Si giocherà ancora per tre minuti. 42' Ammonito Zaccagni per un fallo su McTominay. 40' Ultimi cinque minuti, recupero escluso, prima che l'arbitro mandi tutti negli spogliatoi per l'intervallo. 38' Traversa di Elmas, che incoccia dopo un cross di Neres con il destro. 33' Check del Var per verificare se ci sia stato un fallo in area, poiché Noslin era andato giù. Il goal viene convalidato. 32' Il Napoli raddoppia con Rrahmani, che segna di testa! Bravo il giocatore azzurro ad approfittare di una dormita della difesa di casa! 25' Dominio del Napoli con la Lazio che si è fatta sentire, finora, una sola volta. 23' Elmas si libera di Cataldi e mette in mezzo, ma Noslin interviene mandando in corner. Nessun esito dalla bandierina. 20' La Lazio fatica a reagire dopo la batosta ricevuta. 13' Politano pennella con il destro per Spinazzola, che segna di piatto! 1-0 per il Napoli! 10' Eccoci al decimo, sempre fermo sul pareggio a occhiali. 8' Cross di Cancellieri e assist di Noslin per Zaccagnini, con la palla che finisce in angolo. Nulla di fatto dai successivi sviluppi. Sarebbe stato meglio se Noslin avesse tentato il tiro anziché servire il compagno. 5' Dopo i primi cinque minuti siamo ancora a reti inviolate. 1' Dopo un minuto di raccoglimento in memoria delle vittime di Crans Montana, si può partire. Buongiorno dall'Olimpico e benvenuti alla sfida tra Lazio e Napoli. Domenica 4 gennaio dalle ore 11:30 le formazioni ufficiali, dalle ore 12:30 la cronaca con commento in diretta della partita. TABELLINO LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini (dal 17' st Lazzari); Guendouzi, Cataldi (dal 26' st Belahyane), Basic; Cancellieri (dal 26' st Isaksen), Noslin, Zaccagni (dal 42' st Pedro). A disp.: Mandas, Furlanetto, Lazzari, Hysaj, Provstgaard, Tavares, Belahyane, Rovella, Farcomeni Pedro, Isaksen, Serra. All. Sarri. NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani (dal 34' st Buongiorno), Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola (dal 34' st Gutierrez); Neres (dal 25' st Mazzocchi), Hojlund (dal 41' st Ambrosino), Elmas (dal 41' st Lang). A disp.: Contini, Meret, Buongiorno, Gutierrez, Lang, Marianucci, Mazzocchi, Olivera, Prisco. All. Conte. Reti: 13' pt Spinazzola, 32' pt Rrahmani Recupero: 3' pt, 5' st Ammoniti: Zaccagni, Cataldi, Noslin, Rrahmani Espulsioni: Noslin, Marusic, Mazzocchi

Le formazioni ufficiali di Lazio-Napoli

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. A disposizione: Mandas, Furlanetto, Lazzari, Hysaj, Provstgaard, Tavares, Belahyane, Rovella, Farcomeni Pedro, Isaksen, Serra. Allenatore: Sarri.

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Hojlund, Elmas. A disposizione: Contini, Meret, Buongiorno, Gutierrez, Lang, Marianucci, Mazzocchi, Olivera, Prisco. Allenatore: Conte.

L’arbitro

Sarà il sig. Davide Massa della sezione di Imperia a dirigere Lazio-Napoli, match valido per la diciottesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026 che si svolgerà allo Stadio Olimpico di Roma, calcio d’inizio alle ore 18:00. Ventisette i precedenti con la Lazio per il direttore di gara: undici vittorie, otto pareggi e otto sconfitte. Ventitré, invece, gli incroci con il Napoli: quindici vittorie, tre pareggio e cinque sconfitte.

I precedenti tra Lazio e Napoli

I precedenti tra Lazio e Napoli sono 168, con un bilancio che vede i partenopei in vantaggio con 63 vittorie, mentre i biancocelesti hanno trionfato 53 volte. I pareggi tra le due squadre sono stati 52. In questa stagione, le due formazioni si sono già affrontate due volte, entrambe con esito favorevole alla Lazio. Nell’ultimo precedente tra le due squadre il match si è chiuso sul 2-2 con Dia che ha pareggiato a tre minuti dalla fine il vantaggio napoletano.

Presentazione del match

Domenica 4 gennaio, nella cornice dello Stadio Olimpico di Roma andrà in scena Lazio-Napoli, match valido per la diciottesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026; calcio di inizio alle ore 12:30.

Da una parte del campo ci saranno i biancocelesti che sono reduci dalla delusione arrivata ad Udine dove la squadra di Sarri si è fatta raggiungere nel finale dal gol di Davis che ha risposto al vantaggio iniziale siglato da Vecino. La Lazio occupa l’ottava posizione in classifica con 24 punti frutto di sei vittorie, sei pareggi e cinque sconfitte.

Dall’altro lato ci sarà, come detto in precedenza, il Napoli di Antonio Conte. I partenopei sono al momento terzi in classifica con 34 punti in classifica a quattro punti di distanza dal Milan che, però, ha una partia in più. La gara sarà affidata all sig. Davide Massa della sezione di Imperia coadiuvato da Meli e Alassio, il quarto uomo sarà Piccinini, mentre al VAR andranno Di Paolo e Dovere.

QUI LAZIO – La Lazio allenata da Mauriizo Sarri scenderà in campo con il 4-3-3. In porta ci sarà Provedel, i terzini saranno Marusic e Pellegrini con Gila e Romagnoli a completare il reparto centralmente. Il centrocampo a tre sarà composto da Cataldi in cabina di regia con Guendouzi e Basic come mezzali. Il tridente offensivo vedrà larghi Isaksen e Zaccagni con Noslin riferimento centrale.

QUI NAPOLI – I partenopei guidati da Antonio Conte risponderanno con il 3-4-3. Tra i pali andrà Milinkovic-Savic con Di Lorenzo, Buongiorno e Rrahmani a formare il tridente difensivo. A tutta fascia giocheranno Politano e Spinazzola con Lobotka e McTominay a completare centralmente il centro campo. I tre in attacco saranno Neres, Hojlund e Elmas.

Le probabili formazioni di Lazio-Napoli

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Noslin, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri.

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo; Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Hojlund, Elmas. Allenatore: Antonio Conte

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro Lazio-Napoli valido per la diciottesimo giornata del campionato di Serie A 2025-2026 sarà trasmessa in diretta tv su DAZN. Sarà visibile per gli utenti DAZN anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati a una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure a un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Gli utenti DAZN che lo preferissero, potranno vedere Lazio-Napoli in diretta streaming anche sui dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, e sul proprio personal computer o notebook, in questo caso semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.