Pagelle Lazio-Napoli: Politano domina la fascia

Voti fantacalcio e highlights di Lazio-Napoli, per la 18° giornata di Serie A 2025/2026: Politano è il migliore del match

ROMA – Il Napoli apre il 2026 con una vittoria di personalità all’Olimpico, superando la Lazio 2-0 grazie alle reti di Spinazzola e Rrahmani nel primo tempo. La squadra di Conte domina per intensità, qualità e organizzazione, mentre la Lazio vive una serata complicata, segnata dalle espulsioni di Noslin e Marusic e da una manovra mai realmente fluida. Il protagonista assoluto è Matteo Politano, autore di due assist e di una prestazione totale sulla fascia destra.

La serata dell’Olimpico porta la firma di Matteo Politano, autore di una prestazione da esterno completo. L’attaccante azzurro ha dominato la fascia destra con accelerazioni, dribbling e scelte sempre lucide. I due assist che confeziona – prima per Spinazzola, poi per Rrahmani – raccontano la sua capacità di leggere il gioco con un secondo di anticipo.

Politano è stato il principale generatore di pericoli: ha costretto Pellegrini e Romagnoli a continui raddoppi, ha creato superiorità tecnica e ha dato ritmo alla manovra offensiva. Ma non solo: si è sacrificato in fase difensiva, rientrando con continuità e aiutando Di Lorenzo nelle chiusure. Una prova totale, da leader, che conferma il suo ruolo centrale nel Napoli di Conte.

I migliori per squadra

Lazio

Provedel – 6 Evita un passivo più pesante con due interventi importanti. L’unico davvero all’altezza.

Romagnoli – 6 Guida la difesa con ordine, prova a tenere compatto il reparto in una serata difficile.

Guendouzi – 6 Lotta, corre e prova a dare ritmo alla manovra. Uno dei pochi a salvarsi.

Belahyane – 6 Subentra con personalità, porta energia e qualche giocata utile.

Isaksen – 6 Dà vivacità sulla destra, anche se non riesce a incidere davvero.

Napoli

Politano – 7.5 Due assist, qualità continua e una prestazione da leader tecnico. Imprendibile.

Rrahmani – 7.5 Segna il raddoppio e domina in difesa. Prestazione da centrale completo.

Spinazzola – 7 Sblocca la gara con un inserimento perfetto e spinge per tutta la fascia.

Lobotka – 7 Regia impeccabile: tempi, pulizia tecnica e gestione totale del centrocampo.

McTominay – 7 Fisicità, inserimenti e grande lavoro senza palla. Perfetto per il sistema di Conte.

LAZIO (4-3-3): Provedel 6; Marusic 4, Gila 5.5, Romagnoli 6, Pellegrini 5 (dal 17′ st Lazzari 5.5); Guendouzi 6, Cataldi 5 (dal 26′ st Belahyane 6), Basic 5.5; Cancellieri 5 (dal 26′ st Isaksen 6), Noslin 4.5, Zaccagni 5 (dal 42′ st Pedro s.v.). A disposizione: Mandas, Furlanetto, Lazzari, Hysaj, Provstgaard, Tavares, Belahyane, Rovella, Farcomeni Pedro, Isaksen, Serra. Allenatore: Sarri.

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic 6; Di Lorenzo 6.5, Rrahmani 7.5 (dal 34′ st Buongiorno 6), Juan Jesus 6.5; Politano 7.5, Lobotka 7, McTominay 7, Spinazzola 7 (dal 34′ st Gutierrez 6); Neres 6.5 (dal 25′ st Mazzocchi 4.5), Hojlund 6 (dal 41′ st Ambrosino 5), Elmas 6 (dal 41′ st Lang s.v.). A disposizione: Contini, Meret, Buongiorno, Gutierrez, Lang, Marianucci, Mazzocchi, Olivera, Prisco. Allenatore: Conte.

CRONACA DELLA PARTITA

Highlights della partita

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=Y63XUyUVdzc&pp=ygUMTGF6aW8gTmFwb2xp

FANTACALCIO REPORT

Reti: 13′ pt Spinazzola, 32′ pt Rrahmani

Ammoniti: Zaccagni, Cataldi, Noslin, Rrahmani

Espulsioni: Noslin, Marusic, Mazzocchi

Recupero: 3′ pt, 5′ st

Assist: Politano (2)



Gol vittoria: Spinazzola



Gol da fuori: –



Gol dalla panchina: –

Rigore causato: –



Rigore parato/sbagliato: –



I Migliori: Provedel, Politano