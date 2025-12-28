Milan-Hellas Verona 3-0: Nkunku e Pulisic protagonisti

Diretta Milan-Verona di Domenica 28 dicembre 2025: i rossoneri soffrono nel primo tempo ma dilagano nella ripresa

MILANO – Il Milan soffre nel primo tempo ma va al riposo avanti 1-0 grazie al gol di Pulisic, bravo a sfruttare una spizzata di Rabiot sul primo palo allo scadere della frazione. Fino a quel momento il Verona aveva giocato con grande intensità, chiudendo gli spazi e mettendo spesso in difficoltà i rossoneri, che avevano creato poco a parte un tiro di Loftus‑Cheek deviato sul fondo.

Indice:

Nella ripresa la partita cambia subito volto: dopo pochi secondi Nkunku si procura il rigore e lo trasforma, poi firma anche il 3-0 ribadendo in rete una conclusione di Modric respinta male da Montipò. Da lì in avanti il Milan controlla senza affanni, sfiora più volte il quarto gol con Rabiot, De Winter e Loftus‑Cheek, mentre il Verona produce pochissimo: Nelsson non trova la porta di testa e Valentini calcia sul fondo nel finale. I tanti cambi accompagnano un finale dai ritmi bassissimi, con il Milan in totale gestione.

Cronaca della partita

RISULTATO FINALE: MILAN-VERONA 3-0 La redazione di calciomagazine.net ringrazia per l'attenzione e dà appuntamento ai prossimi live. Buon proseguimento di giornata a tutti SECONDO TEMPO Il Milan chiude la partita già nei primi minuti della ripresa: dopo appena un giro di orologio arriva il rigore procurato da Nkunku e trasformato dallo stesso attaccante, che poi firma anche il 3-0 ribadendo in rete una conclusione di Modric respinta male da Montipò. Da lì in avanti la gara si spegne: il Milan controlla senza affanni, il Verona prova a reagire ma senza convinzione. I rossoneri sfiorano più volte il quarto gol con Rabiot, De Winter (fermato da un grande intervento di Montipò) e Loftus-Cheek, lanciato da Nkunku ma murato ancora dal portiere gialloblù. Il Verona crea pochissimo: Nelsson non inquadra la porta di testa e nel finale Valentini calcia sul fondo. La lunga serie di cambi da entrambe le parti accompagna un finale dai ritmi bassissimi 48' finisce qui. Il Milan vince 3-0 e si riprende temporaneamente il primo posto in classifica 47' conclusione al volo di Valentini ma la palla termina direttamente sul fondo 45' tre minuti di recupero 41' st nel Milan dentro Odogu per Tomori 40' nel Verona dentro Harroui per Al Musrati 35' Partita che non ha ormai piu niente da dire: ritmi bassissimi 31' nel Verona dentro Serdar per Oyegoke 30' nel Milan dentro Ricci per Pulisic, Athekame per Saelemaekkers 26' nel Milan dentro Fofana per Loftus-Cheek 25' nel Milan dentro Jashari per Modric 20' nel Verona dentro Valentini al posto di Bradaric 17' Nelsson svetta sul cross dalla bandierina, ma il colpo di testa non trova lo specchio della porta. 16' Occasione enorme per Loftus-Cheek! Nkunku lo manda in porta con un passaggio geniale, ma Montipò respinge il tiro a tu per tu. 14' Punizione di Bartesaghi, sul secondo palo arriva De Winter che colpisce di testa: Montipò si supera con un grande riflesso e devia in corner! 10' Rabiot si apre lo spazio al limite e calcia mancino, ma la palla si alza troppo 7' TRIS MILAN! Modric calcia di sinistro dal limite, Montipò non è impeccabile e devia sul palo: Nkunku arriva come un falco sulla respinta e firma il tris! 3' RADDOPPIO MILAN: dal dischetto Nkunku spiazza Montipò con un tiro ben calibrato 1' CALCIO DI RIGORE PER IL MILAN per un atterramento in area di Nkunku da parte di Nellson 1' si riprende a giocare Nel Verona dentro Sarr per Mosquera e Orban per Giovane PRIMO TEMPO Il Milan chiude il primo tempo in vantaggio 1-0 al termine di una frazione molto complicata. Il Verona gioca con grande intensità, chiude gli spazi e mette spesso in difficoltà i rossoneri, che faticano a trovare ritmo e continuità. Le occasioni sono poche: Loftus-Cheek sfiora il gol con un gran tiro dal limite, mentre Niassè prova senza precisione dalla distanza. Il match è spezzettato, con diversi falli, anticipi e duelli fisici. Il Milan sblocca la gara al 46’: sugli sviluppi di un corner, Rabiot prolunga sul primo palo e Pulisic insacca sul secondo. Un gol pesante che arriva nel momento migliore del Verona. Le squadre vanno negli spogliatoi con i rossoneri avanti di misura. 47' finisce qui il primo tempo. Squadre negli spogliatoi con il Milan avanti 1 a 0 46' VANTAGGIO MILAN!!! Sugli sviluppi del calcio d’angolo, Rabiot spizza sul primo palo e Pulisic, appostato sul secondo, insacca e sblocca una partita fin qui durissima per il Milan 45' due minuti di recupero 42' ammonito Musrati per gioco falloso 38' i giocatori del Verona continuano a mostrare grande personalità e a bloccare qualsiasi tentativo di incursione del Milan 34' Niassè prova il destro dalla distanza, ma la conclusione termina larga: Maignan controlla senza problemi. 30' Cross di Bartesaghi verso Pulisic, che però alza eccessivamente la gamba e finisce per colpire Nunez: Fabbri fischia 28' Palla dentro per Nkunku, un attimo in ritardo all’appuntamento: Niasse chiude e devia in angolo 27' Primo tempo complicato per il Milan. Ma il merito é del Verona che sta disputando un'ottima partita 24' Verticalizzazione a cercare Pulisic, ma Nelsson è attento e chiude con precisione 21' sugli sviluppi del corner é Montipo a liberare l'area 20' Dopo una mischia in area, Loftus-Cheek si coordina al volo dal limite e sfiora il palo. La conclusione viene anche leggermente deviata da un difensore dell’Hellas. Sarà calcio d'angolo 19' si riprende a giocare 17' gioco fermo per infortunio a Loftus-Cheek 14' Tocco di braccio di Bartesaghi: Fabbri se ne accorge e interrompe subito il gioco 12' ritmi bassissimi in questo avvio di partita 9' Rabiot arriva in anticipo su Mosquera e spezza l'azione sul nascere 8' De Winter vince il duello con Mosquera e fa sua la sfera. 6' Intervento troppo aggressivo di Pavlovic su Bernedé 5' Scambio rapido tra Modric e Nkunku, ma il francese si allunga troppo il pallone e i difensori gialloblù recuperano senza affanni 2' Ottimo rientro di Pulisic, che legge in anticipo la progressione di Giovane sulla corsia destra e chiude lo spazio 1' partiti! Il primo pallone é gestito dalla squadra ospite le squadre hanno fatto il loro ingresso in campo Un cordiale buona domenica a tutti i lettori collegati per vivere insiema alla redazione di calciomagazine.net ogni azione ed emozione di Atalanta-Inter Tabellino MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, (dal 41' st Odogu) De Winter, Pavlović; Saelemaekers (dal 30' st Athekame), Loftus-Cheek (dal 26' st Fofana), Modrić (dal 25' st Jashari), Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Pulisic (dal 30' st Ricci). A disposizione.Terracciano, Torriani; Estupiñan, Castiello. Allenatore: Allegri. HELLAS VERONA (3-5-1-1): Montipò; Núñez, Nelsson, Bella-Kotchap; Oyegoke (dal 31' st Oyegoke), Niasse, Elmusrati (dal 40' st Harroui), Bernède, Bradarić (dal 20' st Valentini); Giovane (dal 1' st Orban); Mosquera (dal 1' st Sarr). A disposizione: Perilli, Toniolo; Ebosse, Fallou, Valentini; Gagliardini,, Kastanos, Serdar, Slotsager, Yellu; Ajayi. Allenatore: Zanetti (squalificato, in panchina Bertolini). Reti: al 45 1 Pulisic, al 3 e al 7 st Nkunku Ammonizioni: Elmusrati Recupero: 2' pt, 3st

L’arbitro

La direzione di gara sarà affidata a Michael Fabbri della sezione AIA di Ravenna. A supportarlo ci saranno gli assistenti Gamal Mokhtar della sezione di Lecco e Alex Cavallina della sezione di Parma. Il ruolo di quarto ufficiale è stato assegnato a Claudio Giuseppe Allegretta della sezione di Molfetta. Alla postazione VAR opererà Paolo Mazzoleni della sezione di Bergamo, affiancato dall’AVAR Manuel Volpi della sezione di Arezzo.

Presentazione del match

Il Milan torna in campo con un obiettivo semplice e imprescindibile: cancellare la delusione della Supercoppa e riprendere la corsa in campionato. La squadra di Allegri arriva alla sfida contro il Verona da seconda in classifica, forte dei suoi 32 punti frutto di nove vittorie, cinque pareggi e una sola sconfitta, con 24 gol segnati e 13 subiti.

Il calendario offre ai rossoneri un’occasione da sfruttare: il Verona, reduce dal successo esterno per 2‑1 sul campo della Fiorentina, resta impantanato in zona retrocessione. La squadra di Zanetti è diciottesima con 12 punti, con un ruolino di due vittorie, sei pareggi e sette sconfitte, 13 reti realizzate e ben 22 incassate. Anche gli scaligeri, come il Milan, hanno una partita da recuperare.

Nella scorsa stagione il Milan vinse entrambe le gare per 1‑0, sia all’andata sia al ritorno.

COME ARRIVA IL MILAN – Il Milan si presenta alla sfida con il Verona con un 3‑5‑2 che conferma le scelte di Allegri: in porta ci sarà Maignan, protetto dal terzetto difensivo formato da Tomori, De Winter e Pavlovic. Sulle fasce spazio a Saelemaekers e Bartesaghi, mentre in mezzo al campo agiranno Fofana, Modric e Rabiot. Davanti, il tandem composto da Pulisic e Leao. Restano indisponibili Gimenez e Gabbia.

COME ARRIVA IL VERONA – Il Verona risponde con lo stesso modulo, il 3‑5‑2 scelto da Zanetti. Tra i pali ci sarà Montipò, con Unai Nunez, Nelsson e Bella Kotchap a comporre la linea difensiva. A centrocampo Cham e Valentini presidieranno le corsie esterne, mentre Niasse, Gagliardini e Bernede formeranno il blocco centrale. In avanti, spazio a Giovane e Orban. Gli scaligeri devono fare i conti con le squalifiche di Frese e Belghali e con le assenze per infortunio di Bradaric e Suslov.

Probabili formazioni di Milan-Hellas Verona

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. Allenatore: Allegri

VERONA (3-5-2): Montipò; Unai Nunez, Nelsson, Bella Kotchap; Cham, Niasse, Gagliardini, Bernede, Valentini; Giovane, Orban. Allenatore: Zanetti

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta: