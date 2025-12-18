Diretta Napoli-Milan di Giovedì 18 dicembre 2025: un gol per parte, di Neres e Hojlund, regalano alla squadra di Conte la finale. Poche idee per i rossoneri

RIYAD -Il Napoli è il primo semifinalista grazie al successo per 2-0. Gli azzurri sbloccano al 39’ con Neres, abile a sfruttare un errore di Maignan, e nella ripresa raddoppiano al 17’ con Hojlund, servito da Spinazzola. Il Milan prova a reagire ma spreca troppo e non trova la porta. La difesa partenopea, guidata da Rrahmani e Milinkovic-Savic, regge con ordine. Ora la squadra di Conte attende di sapere chi tra Bologna e Inter dovrà incontrare lunedì prossimo per contendersi il trofeo.

Cronaca della partita

RISULTATO FINALE: NAPOLI-MILAN 2-0 La redazione di calciomagazine.net irngrazia per l'attenzione e dà appuntamento ai prossimi live. Buonanotte a tutti! SECONDO TEMPO Il Napoli trova il raddoppio al 17’ con Hojlund, servito da Spinazzola. Il Milan prova a reagire, ma le conclusioni non trovano la porta. La difesa azzurra regge bene con Rrahmani e Milinkovic-Savic attenti negli anticipi. Il Napoli chiude avanti, sfruttando meglio le occasioni rispetto al Milan 52' finisce qui. E' il Napoli la prima finalista della Supercoppa italiana e lunedì prossimo affronterà la vincente tra Bologna e Inter 51' Pavlovic prova la conclusione in area, ma la difesa mura il tiro. 49' Athekame tenta il cross dalla destra, ma Rrahmani legge bene e libera l’area 45' sette minuti di recupero 44' Estupiñán lascia partire un tiro potentissimo, ma la palla finisce larga 41' destro di McTominay ma la palla finisce altissima sopra la traversa! 37' ammoniti anche McTominay e per Tomori i cui animi si erano un po troppo accesi in occasione di un contrasto 35' nel Napoli dentro Gutierrez per Spinazzola e Lucca per Hojlund 30' nel Milan dentro Lang e Mazzocchi e dentro Elmas e Politano 29' nel Milan dentro Modric al posto di Jashaari 28' fallo di McTominay su Fofana 24' Fofana tenta la conclusione, ma non riesce ad angolare e la palla termina centrale 23' nel Milan dentro Athekame per De Winter, Fofana per Saelemaekers 21' Tomori prova il colpo di testa sul cross di Pavlovic, ma non riesce a indirizzare verso la porta. 17' RADDOPPIO MILAN! Spinazzola serve Hojlund, che da posizione defilata sorprende Maignan. 14' Pavlovic si inserisce in area sugli sviluppi della punizione, ma Juan Jesus chiude in extremis e devia in angolo. 11' IL VAR esclude un intervento falloso da parte del portiere del Milan 10' CHECK VAR per un possibile fallo di Maignan 9' Botta di Rrahmani dalla distanza, Maignan risponde coi pugni. 6' Hojlund prova la combinazione con Neres in area, ma Pavlovic legge bene e anticipa. 2' Estupiñán crossa in area, ma Milinkovic-Savic blocca sicuro 1' si riprende a giocare PRIMO TEMPO Il Napoli chiude avanti grazie al gol di Neres al 39’, favorito da un errore di Maignan. Il Milan spreca con Saelemaekers e McTominay, mentre Milinkovic-Savic si mostra sicuro nelle uscite e nei rilanci. Qualche episodio duro, come il fallo di Rabiot su Politano, ma gli azzurri hanno saputo sfruttare meglio le occasioni e vanno al riposo in vantaggio. 47' finisce il primo tempo. Squadre negli spogliatoi con il Napoli in vantaggio 45' due minuti di recupero 42' Sugli sviluppi del corner Rabiot prova di testa, ma non indirizza; Milinkovic-Savic raccoglie e rilancia subito l’azione 39' VANTAGGIO NAPOLI!!! Errore clamoroso di Maignan, che manca l’intervento sul cross da sinistra di Hojlund: Neres ne approfitta e insacca a porta vuota 36' Nkunku prova il destro, ma Milinkovic-Savic alza la palla sopra la trave 32' Hojlund serve McTominay, che calcia di prima intenzione ma non inquadra la porta difesa da Maignan 29' Fallo pesante di Rabiot ai danni di Politano, che rimane giù. L’arbitro risparmia un giallo evidente 27' Nkunku prova a pescare il secondo palo su punizione, ma il pallone termina direttamente a lato, controllato senza problemi da Milinkovic-Savic 25' intervento falloso di Di Lorenzo ai danni di Pavlovic 22' Sugli sviluppi del calcio d’angolo Maignan sbaglia l’uscita, Elmas ci prova ma la conclusione finisce fuori 19' Lancio profondo di Maignan verso Nkunku: il controllo non riesce e Milinkovic-Savic può intervenire 16' Milan vicino al gol! Nkunku di testa rimette in mezzo, Di Lorenzo non riesce a intervenire e Saelemaekers calcia al volo, ma il pallone finisce alto 15' Saelemaekers non sfrutta il rimbalzo e calcia alto sopra la traversa 12' Nkunku riceve in area e prova a sfuggire a Juan Jesus, ma l’arbitro ferma il gioco per un tocco di mano. 11' Di Lorenzo spinge sulla corsia destra e mette un cross in area, ma Pavlovic anticipa tutti e libera di testa 7' Tomori respinge la conclusione di Neres, deviando il pallone in calcio d’angolo. 5' Milinkovic-Savic ferma l’avanzata di Loftus-Cheek con decisione a centrocampo 3' La prima occasione della serata porta la firma di Elmas, ma il suo tiro centrale viene bloccato senza problemi da Maignan 1' partiti! primo pallone gestito dal Napoli squadre in campo Un cordiale buonsera a tutti i lettori collegati per vivere insieme alla redazione di calciomagazine.net ogni azione ed emozione di Napoli-Milan, prima semifinale della Supercoppa italiana Tabellino NAPOLI (3-4-3): Milinković-Savić; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, (dal 30'st Mazzocchi) Lobotka, McTominay, Spinazzola (dal 35' st Gutierrez); David Neres, Højlund (dal 35' st Lucca), Elmas (dal 30'st Lang). A disposiizone.: Contini, Ferrante; Beukema, Buongiorno, Gutiérrez, Marianucci, Mazzocchi, Olivera; Baridó, De Chiara; Ambrosino, Lang, Lucca, Lukaku, Vergara. Allenatore: Conte. MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter (dal 23' st Athekame), Pavlović; Saelemaekers (dal 23' st Fofana), Loftus-Cheek, Jashari (dal 29' st Modric), Rabiot, Estupiñan; Nkunku, Pulisic. A disposizione.: Terracciano, Torriani, Bartesaghi, Duțu, Odogu;, M. Ibrahimović, Modrić, Ricci, Sala; Borsani. Allenatore.: Allegri. Reti: al 39' pt Neres, al 17' st Hojlund Ammonizioni: Rabiot, Spinazzola, McTominay, Tomori Recupero: 2' pt, 7st

Convocati Milan

Portieri: Maignan, Terracciano, Pittarella;

Difensori: De Winter, Tomori, Pavlovic, Athekame, Bartesaghi, Estupinan, Odogu, Dutu, Vladimirov;

Centrocampisti: Fofana, Modric, Saelemaekers, Rabiot, Loftus-Cheek, Ricci, Jashari, Sala;

Attaccanti: Leao, Pulisic, Nkunku, Ibrahimovic, Borsani.

Allegri alla vigilia

Alla vigilia della semifinale di Supercoppa, Massimiliano Allegri ha sottolineato come la sfida contro il Napoli rappresenti un appuntamento secco, con l’obiettivo di conquistare l’accesso alla finale di lunedì. Ha rimarcato la forza dell’avversario, definendo l’impegno complicato e difficile, e ha ribadito la necessità di concentrare tutte le energie su questa partita, rinviando a dopo ogni valutazione sul campionato.

Il tecnico ha inoltre evidenziato che, al di là degli aspetti tattici, il Napoli arriverà a Riyad con grande determinazione, spinto dalla voglia di riscatto dopo le due sconfitte consecutive. Ha riconosciuto la capacità di Antonio Conte di saper trarre il meglio dalle proprie squadre nei momenti di difficoltà.

Sul fronte degli uomini a disposizione, Allegri ha chiarito che Youssouf Fofana è pienamente arruolabile, mentre per Rafael Leão sarà necessario attendere l’esito dell’allenamento odierno per stabilire se potrà essere convocato.

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Luca Zufferli della sezione di Udine, coadiuvato dagli assistenti Imperiale e Rossi e dal quarto ufficiale Pezzuto. Al VAR ci sarà Aureliano, assistito da Dionisi.

Presentazione del match

Di fronte i Campioni d’Italia e i finalisti di Coppa Italia della passata stagione. Gara secca: in caso di parità al termine dei 90 secondi si precederà direttamente con i calci di rigore. La vincente affronterà nella finale di lunedì prossimo la squadra che avrà avuto la meglio nell’altra finale tra Bologna e Inter.

La squadra di Antonio Conte arriva all’appuntamento dopo due sconfitte consecutive, contro Benfica in Champions League e contro l’Udinese in Serie A. Nonostante il momento difficile, i partenopei restano pienamente in corsa per lo Scudetto,occupando il terzo posto a sole due lunghezze dalla capolista Inter. Il Napoli ha già conquistato il trofeo in due delle cinque partecipazioni precedenti.

Il Milan di Massimiliano Allegri si presenta in Arabia Saudita con l’obiettivo di confermare il successo ottenuto nell’edizione 2024, quando alzò il trofeo battendo l’Inter in finale. I rossoneri hanno perso la vetta della Serie A a favore dei rivali nerazzurri dopo il pareggio per 2-2 con il Sassuolo e nelle ultime 11 partite hanno collezionato cinque vittorie, cinque pareggi e una sola sconfitta, in Coppa Italia contro la Lazio.

COME ARRIVA IL NAPOLI – Conte dovrebbe affidarsi al modulo 3-4.3 con Milimkovic Savic in porta e con una difesa a tre formata da Beukema, Rrahmani e Buongiorno. In mezzo al campo NcTominay e Lobotka mentre sulle corsie esterne dovrebbero agire Di Lorenzo e Spinazzola. Tridente offensivo composto da Neres, Hojlund e Lang.

COME ARRIVA IL MILAN – Allegri dovrebbe rispondere con il modulo 3-5-2 con Maignan tra i pali e con Tomori, De Winter e Pavlovic pronti a formare il blocco difensivo. In cabina di regia Modric con Loftus-Cheek e Rabiot mentre Saelemaekers e Bartesaghi dovrebbero completare la linea di centrocampo.

Probabili formazioni di Napoli-Milan

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, McTominay, Lobotka, Spinazzola; Neres, Højlund, Lang.

Allenatore: Antonio Conte

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Pulisic. Allenatore: Massimiliano Allegri

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta su Italia 1 e in streaming su sportmediaset.it e Mediaset Infinity.