Milan-Sassuolo 2-2: rossoneri fermati ancora da una neopromossa

Diretta Milan-Sassuolo di Domenica 14 dicembre 2025: la doppietta di Bartesaghi pareggia i gol di Koné e Laurentié ma non basta alla squadra di Allegri per vincere

MILANO – Partita vibrante e ricca di episodi a San Siro. Il primo tempo vede il Sassuolo partire forte e trovare il vantaggio con Koné al 13’, ma il Milan reagisce con carattere e al 33’ Bartesaghi firma il pareggio, confermando la sua grande serata. La gara è combattuta, con tanti falli e tensioni, e Muric protagonista tra i pali con interventi decisivi.

Nella ripresa il Milan sembra prendere il controllo grazie alla doppietta di Bartesaghi su assist di Nkunku, ma il Sassuolo non si arrende e al 32’ Koné ristabilisce la parità con un’azione fotocopia del primo gol. Nkunku resta al centro del gioco ma spreca alcune chance, mentre Tomori e Maignan tengono viva la squadra con chiusure e parate fondamentali.

Le reti annullate a Loftus-Cheek e Pulisic aumentano la tensione, mentre i cambi danno nuova energia al Sassuolo, che prende coraggio e mette in difficoltà un Milan meno brillante dopo il pareggio.

Indice:

I rossoneri, sono in testa alla classifica insieme al Napoli con 31 punti, con la differenza di aver incassato una rete in meno (11). La formazione di Massimiliano Allegri è reduce da una striscia positiva impressionante: tredici risultati utili consecutivi, con l’unica sconfitta maturata all’esordio contro la Cremonese lo scorso 23 agosto.

Il Diavolo arriva al match forte di tre vittorie di fila, ultima delle quali quella rocambolesca ottenuta sul campo del Torino, che gli hanno permesso di consolidare il primato. La sfida con il Sassuolo sarà l’ultimo impegno prima della partenza per l’Arabia Saudita, dove il Milan proverà a conquistare la Supercoppa Italiana, un trofeo che potrebbe riscattare l’eliminazione dalla Coppa Italia per opera della Lazio.

Il Sassuolo di Fabio Grosso ha ritrovato entusiasmo grazie al successo per 3-1 contro la Fiorentina. I neroverdi occupano l’ottava posizione con 20 punti, gli stessi della Cremonese ma con una rete segnata in più. Dopo un avvio complicato, la squadra emiliana ha rialzato la testa, vincendo tre delle ultime sei gare.

Sono 24 i precedenti tra le due compagini, tra campionato e Coppa Italia. Il bilancio vede il Milan avanti con 13 vittorie, contro le 7 del Sassuolo e 4 pareggi. A San Siro, invece, l’equilibrio è più marcato: 7 successi rossoneri, 4 neroverdi e 2 pareggi.

Cronaca della partita

RISULTATO FINALE: MILAN- SASSUOLO 2-2 La redazione di calciomagazine.net ringrazia per l'attenzione e dà appuntamento ai prossimi live. Buon proseguimento di giornata a tutti SECONDO TEMPO La ripresa si apre con il Milan subito avanti grazie alla doppietta di Bartesaghi su assist di Nkunku. I rossoneri sembrano in controllo, ma il Sassuolo reagisce e al 32’ Koné firma il 2-2 replicando l’azione del primo gol. Nkunku resta al centro del gioco ma spreca alcune occasioni, mentre Tomori e Maignan tengono in piedi la difesa con interventi decisivi. Nel frattempo, Loftus-Cheek e Pulisic vedono annullati i loro gol per fuorigioco. Le sostituzioni di Allegri e Grosso cambiano gli equilibri, con il Sassuolo che prende coraggio e il Milan che fatica a ritrovare ritmo. Finale incandescente con tentativo da entrambe le parti di trovare il gol decisivo 52' finisce 2-2 a San Siro. Milan nuovamente fermato da una neopromossa 51' si giocherà un minuto in piu 50' Matic a terra con i crampi 50' Nkunku prova a deviare verso la porta, ma non riesce a trovare la coordinazione giusta 48' Rabiot mette il pallone in mezzo, Nkunku prova a girarsi ma non ci riesce: Muric raccoglie senza problemi. 45' sei minuti di recupero 45' nel Milan dentro Athekame al posto di Saelemakers e dentro Estupinan pèer Bartesaghi 42' ipartenza veloce di Pavlovic, con Tomori che rientra in extremis e chiude l’azione 41' Rabiot prova il lancio in profondità per Loftus-Cheek, che però ostacola Muric e commette fallo in attacco. 38' Saelemaekers prova a servire Pavlovic in area, ma il serbo viene anticipato. Subito dopo Koné viene steso da Ricci. Milan in difficoltà nel reagire dopo il gol incassato 36' Rabiot prova il lancio in profondità per Loftus-Cheek, che però ostacola Muric e commette fallo in attacco. 32' PAREGGIO SASSUOLO! Sul passaggio di Pinamonti arriva il tocco preciso di esterno di Kone: la palla finisce in rete! Dinamica molto simile a quell a che aveva sbloccato il risultato a inizio partita 30' Thorstvedt alza un pallone in area per Pinamonti e se stesso, ma Tomori legge bene e chiude in corner con decisione 28' nel Milan dentro Ricci al posto di Pulisic 26' Cross dalla sinistra di Matic, ma Tomori legge bene la traiettoria e di testa anticipa tutti. Il Sassuolo però continua a premere 22' ammonito per un fuorigioco il gol a Loftus-Cheek 20' ammonito Thorsvedt per un intervento falloso ai danni di Pulisic 17' Thorstvedt viene servito in area e supera i difensori sullo scatto, ma Maignan è reattivo e respinge: sfuma l’occasione del pareggio! 15' nel Sassuolo dentro Doig per Kandé 15' nel Milan dentro De Winter al posto di Gabbia 13' Pulisic realizza il terzo gol che però viene annullato per fuorigioco 10' gioco fermo per infortunio a Gabbia 9' Thorstvedt serve Fadera, che mette in mezzo: sul cross intervengono Tomori e Gabbia prima di tutti 5' Nkunku si rende nuovamente minaccioso sulla corsia mancina, ma Idzes interviene e devia in corner. 3' Nkunku tenta la conclusione dalla distanza, ma perde l’equilibrio al momento del tiro: Muric blocca facilmente! 1' VANTAGGIO MILAN!!!! DOPPIETTA BARTESAGHI! Nkunku serve un pallone perfetto a Bartesaghi, che di piatto calcia con grande potenza e insacca nell’angolo imprendibile per Muric. 1'si riprende a giocare PRIMO TEMPO Primo tempo intenso e ricco di episodi a San Siro. Il Sassuolo parte forte e trova il vantaggio al 13’ con Koné, bravo a finalizzare di esterno sul passaggio di Pinamonti. La reazione del Milan non tarda ad arrivare: dopo alcune occasioni non sfruttate, al 33’ Bartesaghi si inserisce perfettamente sul secondo palo e firma il pareggio, raccogliendo l’assist di Loftus-Cheek. La gara è combattuta, con diversi falli e momenti di tensione: Saelemaekers protagonista di un intervento duro su Matic in avvio, Modric e Tomori fermano gli avversari con falli di mestiere, mentre Fadera e Loftus-Cheek finiscono sul taccuino dell’arbitro. Muric si conferma attento tra i pali, respingendo più volte le conclusioni di Gabbia e Rabiot. Il ritmo è alto, le squadre si affrontano a viso aperto e non mancano le proteste: il Sassuolo reclama un rigore per la caduta di Thorstvedt, ma il direttore di gara lascia correre. All’intervallo il punteggio è in equilibrio, 1-1, con il Milan che ha reagito bene allo svantaggio e il Sassuolo che ha mostrato grande organizzazione. 48' L'arbitro fischia la fine del primo tempo: 1-1 il risultato 44' tre minuti di recupero 40' Koné viene bloccato da Modric con un fallo di mestiere; il direttore di gara lascia correre senza sanzioni. 39' un fallo di Tomori su Pinamonti accende gli animi in campo 36' fallo ai danni di Pinamonti 35' Bartesaghi si libera e tenta il tiro a giro, ma la palla non prende la giusta direzione 33' PAREGGIO MILAN! Bartesaghi si fa trovare pronto sul secondo palo, raccogliendo il traversone di Loftus-Cheek che attraversa tutta l’area di rigore. L’inglese firma l’assist. 28' Rabiot ci prova due volte: prima Muric respinge, poi è Idzes a fermarlo. Sul prosieguo dell’azione errore difensivo di Fadera che apre la ripartenza avversaria. 26' intervento falloso di Modric ai danni di Fadera 24' ammonito Fadera per aver fermato Pavlovic 23' ammonito Loftus-Cheek per una trattenuta 22' Sugli sviluppi del corner arriva il colpo di testa di Gabbia, ma Muric è attento e respinge 21' Tocco morbido dentro per Nkuckn, ma arriva la chiusura di Muharemovic: la deviazione concede il calcio d’angolo 16' Thorstvedt cade in area dopo lo scambio con Pinamonti: il Sassuolo reclama, ma il direttore di gara non interviene 15' Calcio d’angolo per il Milan: la difesa avversaria chiude su Bartesaghi e concede il corner 13' SASSUOLO AVANTI A SAN SIRO! Sul passaggio di Pinamonti arriva il tocco preciso di esterno di Kone: la palla finisce in rete! 9' Pulisic prova la girata di prima intenzione, ma Muharemovic è ben posizionato e neutralizza l’azione 5' Il lancio di Gabbia è troppo profondo per Rabiot, che non riesce a controllare: chiusura puntuale di Walukiewic 4' La palla è troppo profonda per Pulisic, che non riesce a controllarla: interviene Muric e sventa il pericolo 2' Entrata dura di Saelemaekers sulla caviglia di Matic: l’arbitro lascia correre senza estrarre il cartellino giallo, ma l’intervento avrebbe potuto essere sanzionato 1' Nemmeno il tempo di sistemarsi sugli spalti e la partita si accende subito: dopo appena 13 secondi Saelemaekers tenta la conclusione, ma il suo tiro sorvola la traversa. Un avvio fulmineo che fa capire subito l’intensità della gara e la voglia di imprimere ritmo fin dai primi istanti 1' partiti! E' il Milan a giocare il primo pallone della partita squadre in campo Un cordiale buona domenica a tutti i lettori collegati per vivere insieme alla redazione di calciomagazine.net ogni azione ed emozione di Milan-Sassuolo

Tabellino

MILAN: Maignan M., Tomori F., Gabbia M. (dal 15′ st De Winter K.), Pavlovic S., Saelemaekers A. (dal 45′ st Athekame Z.), Loftus-Cheek R., Modric L., Rabiot A., Bartesaghi D. (dal 45’+1 st Estupinan P.), Pulisic C. (dal 28′ st Ricci S.), Nkunku C.. A disposizione: Athekame Z., De Winter K., Estupinan P., Jashari A., Odogu D., Pittarella M., Ricci S., Terracciano P. Allenatore: Allegri M..

SASSUOLO: Muric A., Walukiewicz S., Idzes J., Muharemovic T., Cande F. (dal 15′ st Doig J.), Thorstvedt K., Matic N., Kone I., Volpato C. (dal 41′ st Cheddira W.), Pinamonti A. (dal 41′ st Moro L.), Fadera A. (dal 14′ st Lauriente A.). A disposizione: Cheddira W., Coulibaly W., Doig J., Iannoni E., Lauriente A., Lipani L., Moro L., Odenthal C., Pierini N., Satalino G., Vranckx A., Zacchi G. Allenatore: Longo R..

Reti: al 34′ pt Bartesaghi D. (Milan) , al 2′ st Bartesaghi D. (Milan) al 13′ pt Kone I. (Sassuolo) , al 32′ st Lauriente A. (Sassuolo) .

Ammonizioni: al 23′ pt Loftus-Cheek R. (Milan) al 23′ pt Fadera A. (Sassuolo), al 12′ st Muharemovic T. (Sassuolo), al 21′ st Thorstvedt K. (Sassuolo).

Gol annullati: al 22′ st Rabiot A. per fuorigioco (Milan).

Grosso alla vigilia

Alla vigilia della sfida contro il Milan, Fabio Grosso ha sottolineato quanto impegnativo sarà l’appuntamento di San Siro. L’allenatore del Sassuolo ha evidenziato che affrontare la prima della classe significa misurarsi con una squadra ricca di campioni e guidata da un tecnico di grande valore, in un contesto che rende tutto ancora più prestigioso.

Secondo Grosso, la qualità dell’avversario impone ai neroverdi di alzare al massimo il proprio livello, cercando di mettere in campo le migliori caratteristiche e di restare dentro la partita con coraggio e attenzione. L’obiettivo, ha spiegato, sarà provare a proporre il gioco che il Sassuolo sa fare, sfruttando i momenti in cui l’avversario concederà spazi e possibilità di esprimersi.

Allegri alla vigilia

Alla vigilia della sfida contro il Sassuolo, Massimiliano Allegri ha messo in guardia i suoi sottolineando il valore dell’avversario. Il tecnico ha spiegato che i neroverdi rappresentano una squadra di ottimo livello, con una classifica importante e la capacità di restare pericolosi fino all’ultimo minuto, indipendentemente dal risultato. Ha evidenziato come la formazione emiliana abbia trovato maggiore equilibrio rispetto all’inizio della stagione e che per questo la partita dovrà essere affrontata con grande attenzione, rispetto e ordine tattico. La priorità, ha ribadito, sarà quella di mantenere la consapevolezza che il Sassuolo può colpire in qualsiasi momento, cercando di limitare soprattutto le qualità degli esterni in fase difensiva.

Sul fronte degli indisponibili, Allegri ha confermato il rientro di Athekame, mentre Fofana, pur recuperato, non sarà della partita. Leão resterà fuori ma dovrebbe tornare a disposizione per la Supercoppa, mentre Gimenez sta lavorando per rientrare e lo staff spera di riaverlo al più presto.

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Valerio Crezzini di Siena, coadiuvato dagli assistenti Filippo Meli di Parma, Stefano Alassio di Imperia; quarto ufficiale Daniele Chiffi di Padova. Al VAR ci sarà Alessandro Prontera di Bologna; AVAR Fabio Maresca di Napoli.

Presentazione del match

COME ARRIVA IL MILAN – Allegri dovrebbe confermare il 3-5-2, affidandosi a Maignan tra i pali e alla linea difensiva composta da Tomori, Gabbia e Pavlovic. Sulle corsie spazio a Saelemaekers e Bartesaghi, mentre in mezzo al campo agiranno Ricci, Modric e Rabiot. In avanti, coppia d’attacco formata da Nkunku e Pulisic, con Leao ancora indisponibile insieme a Gimenez e Fofana.

COME ARRIVA IL SASSUOLO – Grosso, che non sarà in panchina perché squalificato, dovrebbe rispondere con il consueto 4-3-3. Muric sarà il portiere , protetto dalla retroguardia composta da Walukiewicz (in ballottaggio con Coulibaly), Idzes, Muharemovic e Doig. A centrocampo Matic Thorstvedt e Koné. Davanti, tridente offensivo con Volpato e Laurienté sugli esterni e Cheddira al centro. L’infermeria neroverde resta affollata: out Pieragnolo, Boloca, Skjellerup, Paz, Romagna, Odenthal, Lipani, oltre ai big Berardi e Pinamonti.

Probabili formazioni di Milan-Sassuolo

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Ricci, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Pulisic. Allenatore: Allegri

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Matic, Thorstvedt, Koné; Volpato, Cheddira, Laurienté Allenatore: Grosso

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta: