Diretta Torino-Milan di Lunedì 8 dicembre 2025: granata avanti con Vlasic e Zapata, poi Rabiot e Pulisic ribaltano il risultato

TORINO – Lunedì 8 dicembre, allo stadio Olimpico Grande Torino, con fischio d’inizio alle ore 20.45, il Torino ospiterà il Milan nel Monday Night della quattordicesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026.

Il Torino deve invertire la rotta dopo aver raccolto appena 3 punti nelle ultime cinque gare e riscattare due ko pesanti (1-5 contro il Como e 2-1 contro il Lecce) per non scivolare ulteriormente verso il basso. Le due sconfitte consecutive hanno allungato a cinque la striscia di gare senza vittorie (3 pareggi e 2 ko), I granata iniziano il turno con appena quattro punti di margine sulla zona retrocessione. Il loro punti sono frutto di vittorie, pareggi, sconfitte, gol fatti e subiti.

Il Milan, invece, arriva sotto la Mole forte di una striscia di 12 partite senza sconfitte in campionato (8 successi, ultimo dei quali quello casalingo contro la Lazio, e 4 pareggi), che ha proiettato i rossoneri in vetta alla Serie A. La squadra di Allegri vuole difendere il primato e proseguire la corsa scudetto. La lotta per il titolo è serratissima, con un solo punto a separare le prime quattro, Con 28 punti in classifica, Leao e compagni cercano continuità, pur reduci dall’eliminazione in Coppa Italia contro la Lazio. Il suo percorso racconta di partite vinte, pareggiate e perse, reti realizzate e incassate. In settimana é stata eliminata dalla Coppa Italia per mano della Lazio.

Cronaca in tempo reale

RISULTATO FINALE: TORINO-MILAN 2-3 (st) SECONDO TEMPO Il Milan ribalta la partita grazie alla doppietta di Pulisic, entrato e subito decisivo. Dopo il pareggio al 23’, l’americano firma il sorpasso al 32’ su assist di Ricci. Il Torino prova a reagire con i cambi, ma Israel deve salvare più volte la porta. Nel finale a Pulisic viene annullato il terzo gol per fuorigioco 50' finisce qui! Il Milan esougna il campo del Torino in rimonta grazie a una rete di Rabiot e ad una doppietta del febbricitante Pulisic 45' cinque minuti di recupero 44' annullato per fuorigioco un gol a Pulisc,su asssit di Loftus Cheek 43' nel Milan dentro Estupinan per Saelemaekers 38' nel Toro dentro Aboukhlal per Adams, Nkonkou per pedersen e ngonge per Lazaro 32' VANTAGGIO MILAN! Loftus-Cheek verticalizza per Ricci, che dal fondo mette un cross di prima: Pulisic arriva in corsa e col sinistro di controbalzo firma la doppietta 30' nel Torino dentro Masina al posto di Tameze 27' gioco fermo per infortunio a Tameze 23' PAREGGIO MILAN!!! Saelemaekers mette dentro un pallone preciso, , Pulisic impatta di piatto sinistro e manda la palla in rete 21' nel Milan dentro Pulisic al posto di Bartesaghi 17' Cross morbido di Ricci verso il secondo palo, Nkunku pronto all’impatto ma Israel lo anticipa con un’uscita perfetta 14' nel Torino dentro Casadei al posto di Anjorin 13' ammonito Anjorin per gioco falloso 8' ammonito Lazaro per un fallo su Saelemaekers 6' Bartesaghi ci prova, Israel respinge; sulla ribattuta arriva Ricci ma il portiere granata si oppone ancora! 3' Loftus-Cheek sfonda su Maripan, entra in area e serve all’indietro Nkunku: colpo di tacco a sorpresa, ma Israel si distende e blocca a terra 1' si riprende a giocare PRIMO TEMPO Il primo tempo ha visto un Torino subito aggressivo e capace di colpire due volte con Vlasic e Zapata. Il Milan ha reagito con la rete di Rabiot, ma ha dovuto fare i conti con l’infortunio di Leao. All’intervallo granata avanti 2-1, con i rossoneri comunque ancora in partita. 49' finisce il primo tempo. Squadre negli spogliatoi sul risultato di 2-1 per il Toro 48' Cross di Pedersen dalla destra, Maignan legge bene la traiettoria e respinge la sfera con i pugni. 45' Ricci mette dentro dalla corsia destra, Rabiot ci prova al volo di destro: conclusione che finisce a lato! 43' saranno quattro i minuti di recupero 39' “Lancio lungo in profondità per Nkunku, che però non riesce a raggiungere il pallone 35' Il Torino prova a insistere in avanti, ma l’azione si interrompe per il fallo di Lazaro su Ricci. 30' nel Milan dentro Ricci per Leao 29' problemi fisici per Leao, costretto a lasciare il campo 26' Rasoiata di Leao dalla distanza, ma la conclusione termina abbondantemente a lato 23' IL MILAN ACCORCIA LE DISTANZE! Gol straordinario di Rabiot: destro potente e preciso che si insacca, con Israel impossibilitato a intervenire 22' Saelemaekers controlla sulla corsia di destra e mette un cross sul primo palo, ma la traiettoria è troppo centrale e finisce direttamente tra le braccia di Israel. 17' ammonito Maignan per proteste 16' i rossoneri lamentano un fallo dsu Nkunku, episodio che poi ha dato inizio alla ripartenza granata 15' RADDOPPIO TORINO!!!! Micidiale contropiede granata: Zapata arriva al tiro e lascia partire una bordat! 14' Sugli sviluppi del calcio d’angolo per il Torino, Maignan interviene con decisione e respinge la sfera coi pugni. 9' dal dischetto Vlasci contro Maignan: rasoterra, tocco del portoiere rossonero ma la palla termina in rete! GOL!!! 7' RIGORE PER IL TORINO per un tocco di braccio in area di Tomori 6' Suggerimento in verticale a cercare Loftus-Cheek e Tomori, ma il pallone si rivela innocuo e termina tra le mani di Israel 4' intervento falloso ai danni di Modric 2' Lancio lungo in profondità per Rabiot, che però non riesce ad agganciare il pallone in tempo utile. 1' partiti! primo pallone gestito dai rossoneri le squadre sono in campo Monday Night importantissimo perché in palio c'é il primato. Ieri il Napoli ha battuto la Juventus e ora sono tre le lunghezze che separano la squadra di Conte da quella d Allegri Un cordiale buonasera a tutti i lettori collegat per vivere insieme alla redazione di calciomagazine.neto ogni azione ed emozione di Torino-Milan e buona Festa dell'Immacolata a tutti! Tabellino TORINO (3-4-1-2): Israel; Tameze (dal 30' st Masina), Maripán, Coco; Pedersen (dal 38' st Nkounkou;), Anjorin (dal 14' st Casadei), Asllani, Lazaro (dal 38'st Ngonge); Vlašić; Adams (dal 38' st Aboukhlal), Zapata. A disposizione.: Paleari, Popa; Biraghi, Dembelè,Gineitis, Ilkhan; , Njie, Simeone. Allenatore: Baroni. MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers (dal 43' st Estupiñan), Loftus-Cheek, Modrić, Rabiot, Bartesaghi (dal 21' st Pulisic); Nkunku, Leão (dal 30' pt Ricci). A disposizione: Terracciano, Torriani; De Winter, Odogu; Jashari Allenatore.: Allegri. Reti: al 10' pt Vlasic (RIG), al 17' pt Zapata, al 23' pt Rabiot, al 23'st e al 31 st Pulisic Ammonizioni: Maignan, Lazaro, Anjorin Recupero: 4' pt 5' st

Baroni alla vigilia

Alla vigilia della sfida contro il Milan, Marco Baroni ha spiegato come la squadra stia lavorando con impegno sia a livello individuale che collettivo per trovare maggiore continuità e ridurre le disattenzioni che hanno condizionato alcune prestazioni. Ha sottolineato che il lavoro quotidiano è l’unico modo per colmare le lacune e crescere.

Il tecnico granata ha riconosciuto il valore dell’avversario, definendo il Milan una grande squadra, ma ha chiarito di non voler limitare l’attenzione e la concentrazione solo alle sfide contro le big. Ha ribadito che servirà una prova perfetta per poter competere e ottenere un risultato positivo.

Allegri alla vigilia

Alla vigilia della sfida, Massimiliano Allegri ha ribadito come la sua squadra debba mantenere un atteggiamento costantemente proiettato al miglioramento. Ha spiegato che non si sente ancora pienamente soddisfatto, ma che proprio l’insoddisfazione deve essere il motore per crescere ogni giorno e puntare sempre al massimo, con la convinzione che tutto sia possibile.

Il tecnico ha sottolineato come il gruppo stia progressivamente diventando una vera squadra, e che anche chi gioca meno deve essere mentalmente pronto a dare il proprio contributo quando chiamato in causa. Ha poi riconosciuto che Inter e Napoli restano le formazioni più attrezzate per vincere il campionato, ma ha evidenziato come la classifica sia ancora molto corta e destinata ad allungarsi nei prossimi mesi.

Allegri ha indicato la soglia di 74-76 punti come quella necessaria per qualificarsi alla prossima Champions League, mentre la lotta per lo scudetto dipenderà dalle serie di risultati positivi delle squadre di vertice. Ha infine rimarcato che da qui a fine gennaio si delineeranno gli equilibri della stagione e che il Milan dovrà essere bravo a restare nelle prime quattro posizioni. L’ambizione, ha concluso, deve essere massima, ma l’obiettivo chiaro: il club rossonero deve giocare la prossima Champions League.

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Daniele Chiffi della sezione di Padova, coadiuvato dagli Baccini e Bercigli e dal quarto uficiale Tremolada. Al VAR ci sarà Ghersini, mentre Abisso avrà il ruolo di AVAR

Presentazione del match

COME ARRIVA IL TORINO – Baroni dovrebbe affidarsi al modulo al 3-5-2 con Israel tra i pali e la linea difensiva composta da Tameze, Maripan e Coco. Sulle corsie agiranno Pedersen e Lazaro, mentre in mezzo al campo spazio a Casadei, Asllani e Vlasic. In attacco la coppia formata da Ngonge e Adams. Igranata, che dovranno però rinunciare agli indisponibili Ismajli, Schuurs e Simeone.

COME ARRIVA IL MILAN – Allegri dovrebbe rispondere con lo stesso modulo, il 3-5-2. In porta ci sarà Maignan, protetto dal terzetto difensivo composto da Tomori, Gabbia e Pavlovic. Sulle fasce spazio a Saelemaekers e Bartesaghi, mentre la mediana sarà affidata a Ricci, Modric e Rabiot. Davanti Leao e Pulisic, anche se l’americano è febbricitante. Assenti per infortunio Athekame, Fofana e Gimenez

Probabili formazioni di Torino-Milan

TORINO (3-5-2): Israel; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Asllani, Vlasic, Lazaro; Ngonge, Adams. Allenatore: Baroni.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Ricci, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Pulisic. Allenatore: Allegri.

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta:

DAZN, la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale.

Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251), In streaming su SkyGo e NOW.