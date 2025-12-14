Udinese-Napoli 1-0: Ekkelenkamp regala tre punti ai friulani

Diretta Udinese-Napoli di Domenica 14 dicembre 2025: due reti annullate ai bianconeri a segno con Ekkelenkamp, azzurri spenti e poco concreti

UDINE – Al Bluenergy Stadium di Udine l’Udinese conquista una vittoria di prestigio contro il Napoli. La squadra di Runjaic si impone 1-0 grazie al gol di Jurgen Ekkelenkamp al 73’, dopo due reti annullate a Davis e Zaniolo. Per gli azzurri di Conte arriva la seconda sconfitta consecutiva, segnale di una squadra apparsa stanca e poco lucida

Indice:

Tabellino

UDINESE: Okoye M., Kristensen T., Kabasele C., Solet O., Zanoli A. (dal 45’+4 st Goglichidze S.), Piotrowski J., Karlstrom J., Ekkelenkamp J. (dal 38′ st Zarraga O.), Bertola N. (dal 39′ st Ehizibue K.), Zaniolo N. (dal 45’+1 st Bravo I.), Davis K. (dal 38′ st Buksa A.). A disposizione: Bravo I., Buksa A., Camara A., Ehizibue K., Goglichidze S., Gueye I., Lovric S., Miller L., Modesto R., Nunziante A., Padelli D., Palma M., Sava R., Zarraga O. Allenatore: Runjaic K..

NAPOLI: Milinkovic-Savic V., Beukema S. (dal 16′ st Politano M.), Rrahmani A., Buongiorno A. (dal 30′ st Olivera M.), Di Lorenzo G., McTominay S., Elmas E. (dal 38′ st Lucca L.), Spinazzola L. (dal 38′ st Gutierrez M.), David Neres, Hojlund R., Lang N. (dal 16′ st Lobotka S.). A disposizione: Ambrosino G., Contini N., Ferrante M., Gutierrez M., Lobotka S., Lucca L., Marianucci L., Mazzocchi P., Olivera M., Politano M., Vergara A. Allenatore: Conte A..

Reti: al 28′ st Ekkelenkamp J. (Udinese) .

Ammonizioni: al 33′ pt Zaniolo N. (Udinese).

Recupero: 1′ pt, 5′ st

Gol annullati: al 7′ st Davis K. per fuorigioco (Udinese), al 24′ st Zaniolo N. per fallo (Udinese).

Le formazioni ufficiali di Udinese-Napoli

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Bertola; Zaniolo, Davis. A disposizione: Nunziante, Sava, Padelli, Goglichidze, Lovric, Zarraga, Gueye, Palma, Bravo, Buksa, Ehizibue, Camara, Miller, Modesto. Allenatore: Runjaic

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, McTominay, Elmas, Spinazzola; Neres, Hojlund, Lang. A disposizione: Contini, Ferrante, Gutierrez, Olivera, Politano, Vergara, Lucca, Mazzocchi, Marianucci, Ambrosino. Allenatore: Conte

Runjaic alla vigilia

Alla vigilia della sfida con il Napoli, Runjaic ha sottolineato come affrontare le big e le altre squadre rappresenti due tipi di partite differenti, ma che per lui l’aspetto fondamentale resti l’approccio con la giusta intensità, indipendentemente dall’avversario. Ha spiegato che giocare di contrattacco può risultare più semplice, ricordando come in alcune gare l’Udinese abbia avuto meno possesso ma sia riuscita a sfruttare le occasioni, mentre contro il Genoa il controllo del pallone non abbia portato grandi frutti e siano emersi errori pesanti.

Il tecnico ha ammesso che la squadra vive alti e bassi, frutto del livello attuale e della presenza di tanti giovani che hanno bisogno di tempo per crescere. Ha però ribadito di essere tranquillo e concentrato sull’obiettivo di trovare maggiore continuità. Ha richiamato tutti alle proprie responsabilità, spiegando che il suo compito è quello di affinare i meccanismi, dare basi solide e mettere i giocatori nelle condizioni di esprimersi al meglio.

Runjaic ha raccontato di vedere in allenamento grande intensità e pochi errori, sottolineando che lo stesso atteggiamento deve emergere anche in partita. Ha riconosciuto che oscillazioni sono normali, ma che il lavoro quotidiano è mirato a ridurle. Ha definito insufficiente la prestazione contro il Genoa, soprattutto per i gol evitabili concessi, ricordando che in Serie A ogni punto va conquistato con fatica. Ha concluso ribadendo la volontà di mantenere lo stile di gioco dell’Udinese e la convinzione che, se tutto funzionerà al meglio, la squadra potrà ottenere un risultato positivo anche contro il Napoli.

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Simone Sozza della sezione di Seregno, coadiuvato dagli assistenti Alessandro Lo Cicero di Brescia e Daisuke Emanuele Yoshikawa di Roma 1. Il IV uomo sarà Kevin Bonacina di Bergamo. Al VAR ci sarà Davide Ghersini di Genova, assistito da Gianluca Manganiello di Pinerolo.

Presentazione del match

Domenica 14 dicembre, alle ore 15, alla BluEnergy Arena di Udine, l’Udinese affronterà il Napoli nella gara valida per la quindicesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026. Dopo la sconfitta in Champions League contro il Benfica di José Mourinho, il Napoli di Antonio Conte è chiamato a reagire immediatamente per difendere il primato in campionato. La squadra partenopea arriva alla sfida forte di tre successi consecutivi contro Atalanta, Roma e Juventus, risultati che hanno permesso di cancellare la pesante caduta di Bologna. Il Napoli si gioca la vetta punto a punto con il Milan, ma deve anche guardarsi dall’Inter, distante appena una lunghezza. I 31 punti degli azzurri sono frutto di dieci vittorie, un pareggio e tre sconfitte, 22 gol fatti e 12 subiti.

I friulani, reduci dalla sconfitta con il Genoa, hanno bisogno di rialzarsi subito. La sfida con il Napoli rappresenta un banco di prova importante per ritrovare morale e punti. Il percorso della squadra di Runjaic racconta di cinque partite vinte, tre pareggiate e sei perse, 15 reti realizzate e 22 incassate.

Quella di domenica sarà l’ottantasettesima sfida tra le due compagini in Serie A. Il bilancio complessivo vede gli azzurri avanti con 37 vittorie, contro le 17 dei friulani e 32 pareggi. Considerando tutte le competizioni e solo le gare giocate in Friuli, il quadro cambia: l’Udinese ha ottenuto 14 successi, 22 pareggi e 11 sconfitte, numeri che rendono il bilancio casalingo favorevole ai bianconeri.

COME ARRIVA L’UDINESE – Runjaic si prepara ad affrontare il Napoli con il consueto 3-5-2. Tra i pali ci sarà Okoye, protetto dal terzetto difensivo composto da Bertola, Kabasele e Solet. Sulle corsie esterne spazio a Zanoli e Rui Modesto, mentre in mezzo al campo agiranno Ekkelenkamp, Karlstrom e Piotrowski, chiamati a garantire equilibrio e dinamismo. In attacco la coppia formata da Davis e Zaniolo, con l’obiettivo di mettere in difficoltà la retroguardia azzurra. Nessuno squalificato per i friulani, ma restano indisponibili Atta, Kamara e Zemura.

COME ARRIVA IL NAPOLI – Conte dovrebbe rispondere con il 3-4-2-1. Milinkovic-Savic sarà il portiere titolare, davanti a lui la linea difensiva composta da Beukema, Rrahmani e Juan Jesus. Sulle fasce agiranno Di Lorenzo e Spinazzola, mentre la mediana sarà affidata a Elmas e McTominay. Alle spalle dell’unica punta Hojlund ci saranno Neres e Lang. L’infermeria è affollata: out Anguissa, Contini, De Bruyne, Gutierrez, Lobotka, Lukaku e Meret.

Probabili formazioni di Udinese-Napoli

UDINESE (3-5-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Piotrowski, Rui Modesto; Davis, Zaniolo. Allenatore: Runjaic

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Spinazzola; Neres, Lang; Hojlund. Allenatore: Conte

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta: