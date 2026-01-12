Diretta Juventus-Cremonese di Lunedì 12 gennaio 2026: Bremer, David, Yildiz, autogol di Terracciano e McKennie firmano il successo

TORINO – All’Allianz Stadium va in scena una delle prestazioni più convincenti della Juventus in questa stagione: un netto 5-0 inflitto alla Cremonese nel posticipo della 20ª giornata di Serie A. La squadra di Spalletti chiude la pratica già nel primo tempo con tre reti, poi dilaga nella ripresa grazie all’autogol di Terracciano e al colpo di testa di McKennie. I grigiorossi, penalizzati anche dall’espulsione di Nicola, non riescono mai a rientrare in partita.

Indice:

Cronaca con tabellino

RISULTATO FINALE: JUVENTUS-CREMONESE 5-0 SECONDO TEMPO 47' si chiude la sfida tra Juventus e Cremonese, 5-0 il finale. A segno Bremer, David e Yildiz nel primo tempo, autorete di Terracciano e rete di McKennie nella ripresa. Grazie per l'attenzione da Calciomagazine l'augurio di una buona serata 44' fermato in fuorigioco millimetrico David, il giocatore ha trovato nuovamente l'opposizione di Audero 44' assegnati 2 minuti di recupero 39' ufficializzato dalla Lega Serie A l'autorete di Terracciano e non il gol di McKennie 38' esce Miretti, al suo posto troviamo Openda. Nella Cremonese c'è Grassi per Folino 37' altra occasione per David a tu per tu con Audero ma gli calcio un pò addosso 31' gol annullato a David per posizione di fuorigioco, sale bene nell'occasione Baschirotto 27' buon tuffo di Di Gregorio sulla sua destra a negare il gol a Sanabria, buona la sua zampata da due passi! 26' nella Juventus fuori Bremer per Koopmeiners mentre Adzic prende il posto di Locatelli 25' in campo Vandeputte per Bondo 22' giallo a Pezzella che diffidato salterà la sfida con il Verona 19' McKennie! 5-0 Juve! Questa volta il gol è tutto suo sul perfetto cross di Kalulu e colpo di testa alla destra di Audero 17' Spalletti inserisce Zhegrova per Yildiz e Cabal per Cambiaso 13' in campo Sanabria per Vardy e Vasquez per Bonazzoli 9' conclusione a giro di Yildiz, bel tuffo di Audero che prova a limitare i danni 2' McKennie! Poker bianconero! Imbucata di Miretti per il taglio dell'americano bravo ad aggirare il portiere e calciare nella porta sguarnita nonostante il tentativo disperato di Bianchetti e Terracciano, tocco con tutta probabilità dopo che la sfera ha varcato la linea di porta i grigiorosso muovono il primo pallone della ripresa le squadre tornano in campo per il secondo tempo, Floriani per Johnsen la novità in casa Cremonese PRIMO TEMPO 50' si chiude il primo tempo all'Alianz, Juventus avanti 3-0 con Bremer, David e Yildiz. Intervallo, appuntamento fra pochi minuti 50' scatenato Yildiz pericoloso anche nel recupero, conclusione ravvicinata sul primo palo murata dalla difesa 44' assegnati 5 minuti di recupero 41' spunto personale di Yildiz che si accentra in mezzo a più avversari, entra in area favorito dal corridoio creato da Cambiaso e bolide sul primo palo respinto in tuffo da Audero! Sul corner McKennie in precario equilibrio di testa colpisce a lato 35' Yildiz! Terzo gol della Juventus. Dal dischetto conclusione bassa e angolata respinta a terra da Audero su palo e tap in nella porta sguarnita 33' rigore per la Juventus! Su conclusione in area di Thuram, Baschirotto tocca con il braccio alto dopo un primo tocco di piede, dovrebbe essere confermato dal VAR. Si va dal dischetto! 32' cross dal fondo raccolto da Bonazzoli dopo un rimbalzo, palla alta 24' intervento falloso di Locatelli in area su Johnsen, rigore per la Cremonese! VAR in corso. "Il numero 5 della Juventus non commette fallo" le parole dell'arbitro, niente rigore. Proteste di Nicola che prende prima il giallo quindi il rosso! 23' angolo per la Juve, la Cremo libera con la difesa un pò in affanno 15' Jonhatan David! Raddoppio della Juventus! Tutto sulla sinistra Localelli, Yildiz per Thuram, assist all'attaccante freddo a colpire con il mancino da due passi 11' Juventus in vantaggio! Su sviluppi di corner dalla sinistra conclusione da fuoriarea di Miretti, sulla traiettoia Bremer con la testa e palla sotto l'incrocio dei pali con Audero spiazzato. Il VAR conferma la bontà dell'azione 10' Miretti imbuca David ma conclusione sul primo palo respinta da Audero 9' smorzata di petto in area di Cambiaso, sulla traittoria Zerbin per poco non ne approfitta ma lesto in uscita Di Gregorio 6' pressione di Kalulu su Johnsen e conclusione di David da posizione defilata sul palo! 6' prima conclusione in porta di Thuram che si accentra e dal limite calcia con il destro centrale, blocca Audero Si parte! Calcio d'avvio battuto dalla Juventus Squadre in campo, tutto pronto all'inizio della sfida Benvenuti alla diretta di Juventus-Cremonese, posticipo che chiude la 20esima giornata di Serie A. I due tecnici hanno scelto gli undici titolari. TABELLINO JUVENTUS: Di Gregorio; Kalulu, Bremer (dal 26' st Koopmeiners), Kelly, Cambiaso (dal 17' st Cabal); Locatelli (C) (dal 26' st Adzic), Thuram; McKennie, Miretti (dal 38' st Openda), Yildiz (dal 17' st Zhegrova); David. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Koopmeiners, Zhegrova, Adzic, Kostic, Openda, Joao Mario, Cabal, Rouhi, Pedro Felipe. Allenatore: Spalletti. CREMONESE: Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Johnsen (dal 1' st Floriani), Bondo (dal 25' st Vandeputte), Grassi (dal 38' st Folino), Pezzella; Bonazzoli (dal 13' st Vazquez), Vardy (dal 13' st Sanabria), Zerbin. A disposizione: Silvestri, Nava, Barbieri, Valoti, Faris, Collocolo, Vazquez, Floriani, Ceccherini, Vandeputte, Faye, Lordkipanidze, Folino, Sanabria. Allenatore: Nicola. Reti: all'11' pt Bremer, al 15' pt David, al 35' pt Yildiz, al 2' st Terracciano (autogol), al 19' st McKennie Ammonizioni: Pezzella Espulsioni: al 24' pt Nicola per proteste Recupero: 5' pt, 2' st NOTA: al 35' pt Audero para un rigore a Yildiz

Le formazioni ufficiali di Juventus-Cremonese

JUVENTUS: Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli (C), Thuram; McKennie, Miretti, Yildiz; David. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Koopmeiners, Zhegrova, Adzic, Kostic, Openda, Joao Mario, Cabal, Rouhi, Pedro Felipe. Allenatore: Spalletti.

CREMONESE: Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Johnsen, Bondo, Grassi, Pezzella; Bonazzoli, Vardy, Zerbin. A disposizione: Silvestri, Nava, Barbieri, Valoti, Faris, Collocolo, Vazquez, Floriani, Ceccherini, Vandeputte, Faye, Lordkipanidze, Folino, Sanabria. Allenatore: Nicola.

Convocati Cremonese

Portieri: 1 Audero, 16 Silvestri, 69 Nava

Difensori: 6 Baschirotto, 15 Bianchetti, 23 Ceccherini, 24 Terracciano, 30 Faye, 55 Folino

Centrocampisti: 3 Pezzella, 4 Barbieri, 7 Zerbin, 8 Valoti, 18 Collocolo, 22 Floriani Mussolini, 27 Vandeputte, 33 Grassi, 38 Bondo, 48 Lordkipanidze

Attaccanti: 10 Vardy, 11 Johnsen, 14 Moumbagna, 20 Vazquez, 90 Bonazzoli, 99 Sanabria

Spalletti alla vigilia

Alla vigilia della sfida contro la Cremonese, Spalletti ha sottolineato quanto sarà necessario disputare una partita di alto livello. Ha espresso grande stima per Davide Nicola, definendolo un allenatore estremamente capace e competente, il cui lavoro conosce bene e apprezza. Osservando le sue squadre, ha spiegato, si ha sempre la sensazione di affrontare un tecnico che padroneggia profondamente la Serie A e che prova costantemente a proporre qualcosa di diverso dal solito. Spalletti ha ricordato come Nicola abbia ottenuto risultati importanti in quasi tutte le piazze in cui ha lavorato, un elemento che rappresenta un ulteriore motivo di attenzione per la Juventus. Proprio per questo, ha ribadito che servirà una prestazione solida e concentrata per avere la meglio su un avversario guidato da un tecnico così preparato e imprevedibile.

Nicola alla vigilia

Alla vigilia della partita, Nicola ha spiegato che la sua fiducia non deriva tanto dal singolo risultato, quanto dalla continuità delle prestazioni offerte finora. Ha sottolineato come la Cremonese sia una squadra con un’idea chiara e un’organizzazione precisa, capace di esprimere un calcio piacevole ed efficace quando affronta le gare con umiltà e intensità.

Ha ricordato che per gran parte del girone d’andata la squadra ha mantenuto questo livello, ma con l’inizio del ritorno è necessario rimettersi in discussione, perché il calcio richiede di dimostrare costantemente il proprio valore. Secondo Nicola, la struttura del gruppo è solida: ciò che va migliorato sono i dettagli.

Ha chiarito anche cosa intenda quando parla della necessità di essere “più sporchi”: significa saper leggere meglio i momenti chiave della partita. Per esempio, quando si rientra in campo sul 2-0, bisogna trovare un modo di giocare che non dia fiducia all’avversario, aumentando cinismo, pressione e capacità di attaccare gli spazi.

Nicola ha concluso osservando che la gestione di queste situazioni richiede tempo, soprattutto per una squadra che sta affrontando il primo anno in questa categoria, ma ha ribadito la volontà di vedere continuità nell’atteggiamento mostrato finora.

L’arbitro

Il direttore di gara designato è Ermanno Feliciani di Teramo, assistenti Luigi Rossi di Rovigo e Claudio Barone di Roma. Quarto ufficiale Andrea Calzavara di Varese. Al Var Matteo Gariglio di Pinerolo, assistente al Var Daniele Chiffi di Padova.

Presentazione del match

Lunedì 12 gennaio, alle ore 20.45, all’Allianz Stadium di Torino, andrà in scena Juventus-Cremonese, Monday Night della ventesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026. La Juventus arriva all’appuntamento con rinnovato entusiasmo. Dopo l’1-1 casalingo contro il Lecce, i bianconeri hanno reagito con autorità travolgendo il Sassuolo per 3-0. Il rendimento interno continua a essere uno dei punti di forza della squadra: la Juventus è infatti una delle tre formazioni ancora imbattute in casa. I bianconeri si presentano così al match da quinti in classifica con 36 punti, frutto di 10 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte, con 27 gol segnati e 16 subiti.

Situazione più complessa per la Cremonese, che nonostante un buon avvio nell’ultima gara contro il Cagliari, chiusa sul 2-2 dopo un primo tempo dominato,ha visto allungarsi a cinque partite la serie senza vittorie La neopromossa mantiene comunque un margine rassicurante di nove punti sulla zona retrocessione, ma deve ritrovare continuità.Fuori casa i grigiorossi stanno vivendo un momento difficile: la sconfitta di misura contro la Fiorentina (1-0) è stata la terza trasferta consecutiva senza segnare. Nonostante ciò, la squadra di Davide Nicola ha dimostrato di sapersi esaltare contro avversarie di alto livello: due delle tre vittorie stagionali sono arrivate proprio lontano da casa, contro Bologna e Milan, entrambe nella parte alta della classifica. La Cremonese si presenta a questo turno da tredicesima, con 22 punti (5 vittorie, 7 pareggi, 7 sconfitte) e un bilancio di 20 gol fatti e 23 subiti.

La gara di andata, lo scorso 1 novembre, si é chiusa con il risultato di 1-2 per la Juventus.

COME ARRIVA LA JUVENTUS – La Juventus di Spalletti dovrebbe confermare il 4‑2‑3‑1, con Di Gregorio tra i pali e una linea difensiva composta da Kalulu, Bremer, Kelly e Cambiaso. In mezzo al campo agirà la coppia Locatelli‑Thuram, mentre sulla trequarti spazio a McKennie, Miretti e Yildiz, chiamati a supportare l’unica punta David. I bianconeri arrivano alla sfida con diverse assenze pesanti: Vlahovic, Gatti, Rugani, Milik, Conceicao e Rouhi non saranno disponibili.

COME ARRIVA LA CREMONESE – La Cremonese di Nicola risponde con il consueto 3‑5‑2. Audero difenderà la porta, protetto dal terzetto Terracciano‑Baschirotto‑Bianchetti, con Barbieri a completare la linea. A centrocampo spazio a Zerbin, Vandeputte, Grassi e Floriani Mussolini, mentre in attacco ci sarà la coppia Bonazzoli‑Vardy. Anche i grigiorossi devono fare i conti con qualche defezione: Collocolo e Sarmiento restano indisponibili.

Probabili formazioni di Juventus-Cremonese

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; McKennie, Miretti, Yildiz; David. Allenatore: Spalletti.

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti, Barbieri; Zerbin, Vandeputte, Grassi, Floriani Mussolini; Bonazzoli, Vardy. Allenatore: Nicola

Dove vedere la partita in TV e streaming

