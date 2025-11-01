Cremonese-Juventus 1-2: buona la prima di Spalletti

Diretta Cremonese-Juventus di Sabato 1 novembre 2025: esordio vincente per il neo allenatore grazie alle reti di Kostic e Cambiaso

CREMONA – Allo stadio “Giovanni Zini” di Cremona, la Juventus inaugura l’era Spalletti con una vittoria importante per 2-1 contro una Cremonese combattiva. I bianconeri partono forte e chiudono il primo tempo in vantaggio, raddoppiano nella ripresa con Cambiaso e resistono al ritorno dei grigiorossi, che accorciano con Vardy nel finale. Tre punti preziosi per rilanciare la corsa in campionato e dare fiducia al nuovo corso tecnico.

Indice:

Cronaca con tabellino

RISULTATO FINALE: CREMONESE-JUVENTUS 1-2 SECONDO TEMPO 52' La partita finisce qui, grazie per averci seguito e alla prossima! 51' Spalletti protesta e viene ammonito 45' Ci saranno sei minuti di recupero. 41' Entrano Rugani e David, escono McKennie e Vlahovic 40' Ultimi cinque minuti, recupero escluso, prima del triplice fischio. 38' La Cremonese accorcia le distanze con Vardy! 36' Entra Johnsen, esce Terracciano 34' Entrano Adzic e Joao Mario, escono Kostic e Thuram 29' Ammonito Bianchetti per una trattenuta su Conceiçao 26' Entrano Vazquez e Faye, esce Bonazzoli e Floriani 23' Azione insistita da parte della Juve che cerca di sfondare con Conceicao che poi mette in mezzo, Vlahovic in mischia e alla fine Cambiaso la mette dentro! 19' Esce Openda, entra Conceiçao 17' Esce Bondo, entra Sarmiento 13' Sinistro di Bonazzoli, Di Gregorio c'è. 8' Sugli sviluppi di un calcio d'angolo c'è il tiro rasoterra d Barbieri che poi, deviato, finisce di poco alto. 7' Di Gregorio respinge su Vandeputte, pallone fuori. 5' La Cremonese non è ancora riuscita ad agguantare il pareggio nonostante i vari tentativi. 1' Si ricomincia PRIMO TEMPO 48' Il primo tempo si conclude qui, a più tardi per la ripresa! 45' Si giocherà ancora per tre minuti. 40' Ultimi cinque minuti, recupero escluso, prima che l'arbitro mandi tutti negli spogliatoi per l'intervallo. 35' Ci prova Openda con un mancino che però non prende la rete. 31' Sinistro di Vlahovic dalla distanza, ma non impensierisce Audero. 26' Cambiaso serve Locatelli, che tira in diagonale dal limite ma prende la traversa. 21' Occasione per Vlahovic che, sfruttando un'altra dormita della difesa, si invola nell'area di rigore e cerca la conclusione, ma il risultato è un nulla di fatto: Audero ribatte senza problemi. 15' Partita che adesso sembra essersi un po' appesa con nessuna grande emozione da entrambe le parti. E la Juve continua a condurre di misura. 8' Le due squadre adesso non si fanno troppo male. 5' Dopo i primi cinque minuti gli ospiti sono già in vantaggio! 2' Goooooooool della Juve! Va in rete Kostic che, servito da Vlahovic, calcia con il mancino alle spalle di Audero! Dormita della difesa casalinga. La cura Spalletti già si vede! 1' Tutto è pronto per il fischio d'inizio. Buonasera da Cremona e benvenuti a Cremonese-Juventus che segna l'esordio di Luciano Spalletti sulla panchina bianconera. Sabato 1 novembre dalle ore 19:45 le formazioni ufficiali, dalle ore 20:45 la cronaca con commento in diretta della partita. TABELLINO CREMONESE: Audero, Barbieri, Baschirotto, Vardy, Bianchetti (C), Floriani (dal 26' st Faye), Terracciano (dal 36' st Johnsen), Vandeputte, Payero, Bondo (dal 17' st Sarmiento), Bonazzoli (dal 26' st Vazquez). A disp.: Silvestri, Nava, Valoti, Johnsen, Sarmiento, Vazquez, Ceccherini, Faye, Lordkipanidze, Folino. All. Nicola. JUVENTUS: Di Gregorio; Gatti, Locatelli (C), Koopmeiners, Vlahovic (dal 41' st David), Kalulu, Kostic (dal 34' st Adzic), Thuram (dal 34' st Joao Mario), Openda (dal 19' st Conceiçao), McKennie (dal 41' st Rugani), Cambiaso. A disp.: Perin, Scaglia, Conceicao, Zhegrova, Adzic, Miretti, Rugani, Joao Mario, David, Rouhi, Pedro Felipe. All. Spalletti. Reti: 2' pt Kostic, 23' st Cambiaso, 38' st Vardy Recupero: 3' pt Ammoniti: Bianchetti

Le formazioni ufficiali di Cremonese-Juventus

CREMONESE: Audero, Barbieri, Baschirotto, Vardy, Bianchetti (C), Floriani, Terracciano, Vandeputte, Payero, Bondo, Bonazzoli. A disposizione: Silvestri, Nava, Valoti, Johnsen, Sarmiento, Vazquez, Ceccherini, Faye, Lordkipanidze, Folino. Allenatore: Nicola.

JUVENTUS: Di Gregorio; Gatti, Locatelli (C), Koopmeiners, Vlahovic, Kalulu, Kostic, Thuram, Openda, McKennie, Cambiaso. A disposizione: Perin, Scaglia, Conceicao, Zhegrova, Adzic, Miretti, Rugani, Joao Mario, David, Rouhi, Pedro Felipe. Allenatore: Spalletti.

L’arbitro

Il direttore di gara designato è Daniele Chiffi di Padova, assistenti Dario Cecconi di Empoli e Davide Moro di Schio. Quarto ufficiale Ivano Pezzuto di Lecce. Al Var Lorenzo Maggioni di Lecco, assistente al Var Simone Sozza di Seregno.

Presentazione del match

Sabato 1 novembre, alle ore 20.45, allo Stadio “Giovanni Zini” di Cremona andrà in scena Cremonese-Juventus, anticipo serale della decima giornata del campionato di Serie A 2025-2026. La partita segna l’esordio ufficiale di Luciano Spalletti sulla panchina bianconera, subentrato dopo l’interim di Massimo Brambilla e l’esonero di Igor Tudor.

La Juventus arriva all’appuntamento dopo aver ritrovato la vittoria contro l’Udinese (3-1), interrompendo una serie negativa di otto gare senza successi tra campionato e coppe. I bianconeri cercano continuità e punti per avvicinarsi ulteriormente alla zona Champions, distante tre lunghezze prima del turno.

La Cremonese, guidata da Davide Nicola, si presenta con un solo punto in meno rispetto alla Juventus e con un rendimento sorprendente: una sola sconfitta nelle prime nove giornate, tre vittorie e cinque pareggi. I grigiorossi sono reduci dal successo esterno sul Genoa (0-2) e vantano un’imbattibilità casalinga che dura da undici partite in Serie A, anche se la porta è rimasta inviolata solo in quattro occasioni.

La sfida si preannuncia equilibrata, con la Juventus chiamata a migliorare il rendimento in trasferta (una sola vittoria finora) e la Cremonese intenzionata a confermare il buon momento e consolidare la propria posizione in classifica.

COME ARRIVA LA CREMONESE – Davide Nicola dovrebbe confermare il suo collaudato 3-5-2, con Audero tra i pali e una linea difensiva composta da Terracciano, Baschirotto e Bianchetti. Sulle corsie laterali spazio a Zerbin e Floriani Mussolini, mentre in mezzo al campo agiranno Payero, Bondo e Vandeputte. In attacco, confermata la coppia formata da Jamie Vardy e Bonazzoli. Restano indisponibili Collocolo, Moumbagna, Pezzella (Giuseppe) e Grassi.

COME ARRIVA LA JUVENTUS – La Juventus si prepara a scendere in campo con un 4-2-3-1 ricco di qualità e dinamismo. Tra i pali ci sarà Di Gregorio, mentre la linea difensiva sarà composta da Kalulu e Cambiaso sugli esterni, con Rugani e Gatti al centro a garantire solidità. In mediana agiranno McKennie e Locatelli, chiamati a dare equilibrio e copertura, mentre sulla trequarti spazio alla fantasia e alla tecnica di Koopmeiners, Kostic e Vlahovic, pronti a supportare l’unica punta Openda, terminale offensivo scelto da mister Spalletti

Probabili formazioni di Cremonese-Juventus

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Payero, Bondo, Vandeputte, Floriani Mussolini; Vardy, Bonazzoli. Allenatore: Nicola.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Rugani, Gatti, Cambiaso; McKennie, Locatelli; Koopmeiners, Kostic, Vlahovic, Openda. Allenatore: Spalletti.

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta:

DAZN, la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale.

la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale. Zona DAZN (canale 214 satellite), che può essere attivata dagli utenti che siano già abbonati o da coloro che si abbonino al servizio DAZN, sia “DAZN Standard” che “DAZN Plus” purché siano clienti Sky tramite un abbonamento TV attivo, al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Inoltre, come sempre, su Calciomagazine.net, troverete tutti gli approfondimenti pre gara, le formazioni ufficiali, la diretta testuale e il post gara con le pagelle.