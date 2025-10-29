Juventus ritrova la vittoria: 3-1 all’Udinese con Vlahovic, Gatti e Yildiz

Diretta Juventus-Udinese di Mercoledì 29 ottobre 2025: allo Stadium sblocca Vlahovic dopo cinque minuti, pari di Zaniolo prima dell’intervallo ma nella ripresa decisivi Gatti e Yildiz

TORINO – La Juventus torna a sorridere. Dopo un mese e mezzo di digiuno, i bianconeri superano l’Udinese 3-1 in una gara che segna l’inizio dell’era Brambilla, in attesa dell’arrivo di Spalletti. Una prestazione convincente, con Vlahovic glaciale dal dischetto, Gatti decisivo di testa e Yildiz che chiude i conti nel recupero. Zaniolo aveva momentaneamente riaperto la sfida, ma la Juve ha mostrato carattere e qualità.

Indice:

Dopo appena 4 minuti, Openda viene steso in area e Vlahovic trasforma il rigore con freddezza. La Juventus domina il possesso e sfiora il raddoppio con lo stesso Vlahovic e McKennie. Al 45’+1, Zaniolo sorprende Di Gregorio e pareggia con un destro potente. Udinese cinica, Juve sprecona. La Juventus riparte nel secondo tempo con intensità. Al 22’, Gatti svetta su corner di Cambiaso e riporta avanti i suoi. L’Udinese prova a reagire ma non impensierisce mai seriamente Di Gregorio. Al 51’, Yildiz chiude il match con un secondo rigore, guadagnato da David. Brambilla festeggia la sua prima vittoria da tecnico della prima squadra.

Tabellino

JUVENTUS: Di Gregorio M., Kalulu P., Gatti F., Kelly L., Cambiaso A., Locatelli M., McKennie W., Kostic F. (dal 43′ st Rugani D.), Yildiz K., Vlahovic D. (dal 44′ st Koopmeiners T.), Openda L. (dal 32′ st David J.). A disposizione: Adzic V., Conceicao F., David J., Joao Mario, Koopmeiners T., Mangiapoco S., Miretti F., Pedro Felipe, Perin M., Rugani D., Zhegrova E. Allenatore: Brambilla M..

UDINESE: Okoye M., Goglichidze S., Kabasele C., Solet O., Ehizibue K. (dal 29′ st Zanoli A.), Piotrowski J. (dal 13′ st Lovric S.), Karlstrom J., Atta A. (dal 29′ st Miller L.), Kamara H., Zaniolo N. (dal 14′ st Bayo V.), Davis K. (dal 38′ pt Buksa A.). A disposizione: Bayo V., Bertola N., Buksa A., Ekkelenkamp J., Gueye I., Lovric S., Miller L., Modesto R., Padelli D., Palma M., Sava R., Zanoli A., Zarraga O., Zemura J. Allenatore: Runjaic K..

Reti: al 5′ pt Vlahovic D. (Juventus) , al 22′ st Gatti F. (Juventus) , al 45’+6 st Yildiz K. (Juventus) , al 45’+1 pt Zaniolo N. (Udinese) .

Ammonizioni: al 45’+7 st Di Gregorio M. (Juventus) al 3′ pt Goglichidze S. (Udinese), al 45’+1 pt Piotrowski J. (Udinese), al 34′ st Lovric S. (Udinese), al 38′ st Miller L. (Udinese).

Recupero: 3′ pt, 5′ st

Le formazioni ufficiali di Juventus-Udinese

JUVENTUS: Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; Cambiaso, Locatelli, McKennie, Kostic; Openda, Yildiz; Vlahovic. A disposizione: Perin, Mangiapoco, Conceicao, Koopmeiners, Zhegrova, Adzic, Miretti, Rugani, Joao Mario, David, Pedro Felipe. Allenatore: Brambilla.

UDINESE: Okoye; Goglichidze, Kabasele, Solet; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis. A disposizione: Sava, Padelli, Allenatore: Runjaic.

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Di Bello della sezione di Brindisi, coadiuvato dagli assistenti Rossi e Bercigli, mentre il IV Uomo sarà Bonacina. Al VAR ci sarà Paterna, assitito da Guida.

Presentazione del match

Mercoledì 29 ottobre alle ore 18:30, l’Allianz Stadium ospiterà la sfida tra Juventus e Udinese, valida per la nona giornata di Serie A 2025-2026. La partita arriva in un momento di transizione per la Juventus, che ha comunicato l’esonero dell’allenatore Igor Tudor dopo la sconfitta contro la Lazio. In attesa di vedere il nuovo tecnico Luciano Spalletti in panchina (debutterà il 1° novembre contro la Cremonese), la squadra sarà guidata da Massimo Brambilla, attuale allenatore della formazione Next Gen.

La Juventus si presenta all’appuntamento con 12 punti in classifica, in ottava posizione, a pari merito con Atalanta e Udinese. La squadra non ha ottenuto vittorie nelle ultime otto gare ufficiali e non ha segnato nelle ultime quattro partite. L’Udinese, invece, arriva da una vittoria interna per 3-2 contro il Lecce e ha raccolto tre risultati utili consecutivi, portandosi a 11 punti.

Nei 102 precedenti tra le due squadre, la Juventus ha ottenuto 70 vittorie, 18 pareggi e 14 sconfitte. L’ultimo confronto, disputato lo scorso maggio, si è concluso con un 2-0 in favore della Juventus. A Torino, il bilancio è di 54 partite, con 41 successi juventini, 8 vittorie friulane e 5 pareggi.

COME ARRIVA LA JUVENTUS – La Juventus dovrebbe presentarsi con il modulo 3-4-2-1. In porta spazio a Di Gregorio, protetto dal terzetto difensivo composto da Gatti, Rugani e Kelly. Sulle fasce agiranno Kalulu Thuram K. e Cambiaso, mentre in mezzo al campo ci saranno Locatelli e Kalulu. Sulla trequarti, fiducia a Conceicao e Yildiz, pronti a supportare il centravanti Vlahovic. Nessuno squalificato tra i bianconeri, ma restano indisponibili Bremer, Cabal, Milik e Pinsoglio.

COME ARRIVA L’UDINESE – L’Udinese di Kosta Runjaic risponde con il consueto 3-5-2. Tra i pali ci sarà Okoye, con Goglichidze, Kabasele e Solet a comporre la linea difensiva. A centrocampo, sulle corsie esterne agiranno Zanoli e Kamara, mentre in mezzo spazio a Ekkelenkamp, Karlstrom e Atta. In attacco, la coppia formata da Davis e Zaniolo guiderà la manovra offensiva. Anche per i friulani nessuno squalificato, ma sarà Kristensen l’unico assente per infortunio.

Probabili formazioni di Juventus-Udinese

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly; Kalulu Thuram K., Locatelli, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Brambilla

UDINESE (3-5-2): Okoye; Goglichidze, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Davis, Zaniolo. Allenatore: Runjaic

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta:

DAZN, la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale.

la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale. Zona DAZN (canale 214 satellite), che può essere attivata dagli utenti che siano già abbonati o da coloro che si abbonino al servizio DAZN, sia “DAZN Standard” che “DAZN Plus” purché siano clienti Sky tramite un abbonamento TV attivo, al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

