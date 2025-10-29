Arezzo solido e concreto: 2-0 alla Torres e passaggio agli ottavi di Coppa Italia

Diretta Arezzo-Torres di Mercoledì 29 ottobre 2025: un gol per tempo con Dell’Aquila nel primo, Ravasio nel secondo. Agli ottavi affronterà la vincente di Latina-Perugia

AREZZO – L’Arezzo conferma il suo ottimo momento anche in Coppa Italia Serie C, battendo la Torres per 2-0 al “Città di Arezzo” e conquistando l’accesso agli ottavi di finale. Una prestazione ordinata e matura per gli uomini di Bucchi, che colpiscono con Dell’Aquila nel primo tempo e chiudono i conti con Ravasio nella ripresa. I sardi, mai realmente pericolosi, salutano la competizione.

Cronaca della partita

L’avvio è controllato dai padroni di casa, che impongono il ritmo e cercano di sfruttare le accelerazioni di Varela e le geometrie di Iaccarino. La prima occasione è però della Torres all’11’: Lunghi si invola palla al piede ma calcia fuori da buona posizione. L’Arezzo risponde con un’azione manovrata rifinita da Tito, ma Dell’Aquila manca l’impatto sul secondo palo. Al 24’ è proprio Dell’Aquila a sbloccare il match: l’attaccante amaranto si fa trovare pronto in area e firma l’1-0.

Nella ripresa, la Torres prova a reagire ma senza mai impensierire Trombini. Al 31’, l’Arezzo chiude i conti: Ravasio riceve palla in area e con freddezza batte Zaccagno per il definitivo 2-0. I cambi non cambiano l’inerzia del match e i toscani gestiscono fino al triplice fischio.

Tabellino

AREZZO: Trombini; Perrotta (dal 26′ st De Col), Arena, Chiosa, Tito; Mawuli (dal 15′ st Chierico), Iaccarino (dal 15′ st Guccione), Meli (dal 1′ st Ferrara); Dell’Aquila, Ravasio (dal 34′ st Concetti), Varela. A disposizione: Galli, Venturi, Guccione, Pattarello, Gilli, Tavernelli, Chierico, De Col, Righetti, Cianci, Ferrara, Concetti

TORRES: Zaccagno, Scheffer (dal 26′ st Lattanzio), Biagetti, Idda (dal 1′ st Mercandante), Nunziatini, Brentan, Masala, Zambataro, Bonin, Lunghi (dal 16′ st Musso), Starita (dal 27′ st Mastinu). A disposizione: Petriccione, Marano, Mercandante, Musso, Mastinu, Sala, Carboni, Giorico, Dumani, Fabriani, Lattanzio, Frau

Reti: al 24′ pt Dell’Aquila F. (Arezzo) , al 31′ st Ravasio M. (Arezzo) .

Ammonizioni: Biagetti, Mawuli, Nunziatini

Recupero: 2′ pt, 4′ st

L’arbitro

La direzione dell’incontro Arezzo – Torres sarà affidata a una squadra arbitrale composta da ufficiali con esperienze consolidate nei campionati professionistici. Giorgio Bozzetto della sezione di Bergamo è stato designato come arbitro principale della gara, coadiuvato dagli assistenti Gheorghe Mititelu della sezione di Torino e Paolo Fumagallo della sezione di Novara. Il ruolo di quarto ufficiale sarà ricoperto da Gerardo Simone Caruso della sezione di Viterbo. Un gruppo arbitrale che unisce competenza, continuità e conoscenza del contesto della Serie C, elementi fondamentali per garantire una gestione equilibrata del match di Coppa Italia.

La presentazione del match

Mercoledì 29 ottobre 2025, la Citta di Arezzo ospiterà la partita Arezzo-Torres, sfida valida per i sedicesimi di Coppa Italia di Serie C. Il fischio di inizio è previsto per le ore 18.30. Il confronto tra Arezzo e Torres si presenta come una sfida interessante e dall’esito non del tutto scontato. Non emergono precedenti diretti recenti significativi tra le due squadre in Coppa Italia Serie C, rendendo quindi le statistiche storiche meno determinanti ai fini del pronostico. Le statistiche prematch indicano che l’Arezzo segna mediamente circa 1,4 gol a partita e ne concede 1,1, mentre la Torres presenta valori più altalenanti, con una media di 1,2 gol segnati e 1,5 subiti nelle ultime uscite ufficiali. Il totale medio di reti attese per questo incontro si colloca tra 2,4 e 2,6 gol complessivi.

Per quanto riguarda le quote, i bookmaker per la Coppa Italia Serie C mostrano un margine piuttosto chiaro a favore dell’Arezzo. Le probabilità implicite suggeriscono: segno 1 (vittoria Arezzo) attorno a quota 1.30, segno X (pareggio) tra 3.40 e 3.80, e segno 2 (vittoria Torres) molto più alto, circa 11.00–12.00. Questo evidenzia il forte favore degli operatori verso la formazione toscana, soprattutto in virtù del fattore campo e del rendimento recente più solido.

Considerando questi dati, un pronostico prudente potrebbe orientarsi su un esito “1 Over 1,5” oppure “Entrambe le squadre segnano – Sì”, tenendo conto che la Torres tende comunque a trovare il gol anche fuori casa. L’Arezzo resta favorita per il passaggio del turno, ma la formula a gara unica lascia spazio a possibili sorprese, specialmente se la partita dovesse protrarsi ai tempi supplementari o ai rigori.

COME ARRIVA L’AREZZO – Paolo Indiani dovrebbe confermare il 4-3-3, con Trombini tra i pali e una linea difensiva composta da De Col, Gilli, Arena e Righetti, chiamata a mantenere ordine e solidità contro un attacco veloce come quello della Torres. In mezzo al campo agiranno Perrotta, Iaccarino e Meli, incaricati di gestire i ritmi e costruire gioco con equilibrio e precisione. Sugli esterni spazio a Dell’Aquila e Varela, fondamentali per garantire profondità e ampiezza alla manovra offensiva, mentre al centro dell’attacco Ravasio sarà il punto di riferimento, pronto a finalizzare le occasioni create dai compagni. L’Arezzo punterà su compattezza, pressing alto e fluidità di manovra per provare a imporre il proprio gioco davanti al pubblico di casa.

COME ARRIVA LA TORRES – Alfonso Greco dovrebbe rispondere con un 3-4-1-2 equilibrato ma pronto a sfruttare la velocità e la capacità di ripartenza dei suoi uomini offensivi. Tra i pali ci sarà Zaccagno, protetto da una linea difensiva composta da Fabriani, Antonelli e Mercadante, chiamata a contenere le iniziative degli amaranto e a gestire i cambi di ritmo. A centrocampo agiranno Zecca, Sala, Brentan e Scheffer, con il compito di dare sostanza e accompagnare la manovra. Sulla trequarti Lunghi fungerà da raccordo tra i reparti, pronto a innescare la coppia d’attacco formata da Di Stefano e Musso. La Torres punterà su compattezza difensiva, transizioni rapide e sfruttamento degli spazi in profondità per cercare un risultato positivo in trasferta.

Dove vedere la partita in TV e streaming

Non sarà possibile seguire l’incontro tra Arezzo e Torres in televisione, ma potrete rimanere aggiornati sul risultato e sui fatti salienti seguendo la nostra diretta.