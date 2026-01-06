Sassuolo-Juventus 0-3: dominio bianconero al Mapei Stadium

Diretta Sassuolo-Juventus del 6 gennaio 2026: i bianconeri la sbloccano nel primo tempo su autorete di Muharemovic, nella ripresa la firma di Miretti e David

REGGIO EMILIA – La Juventus torna alla vittoria con un netto 3-0 sul Sassuolo al Mapei Stadium, imponendo ritmo, qualità e intensità per tutti i 90 minuti. La squadra di Spalletti ha dominato la gara creando numerose occasioni e concedendo pochissimo ai neroverdi. Decisivi l’autorete di Muharemovic, il raddoppio di Miretti e il tris immediato di David, con Di Gregorio protagonista nel finale. Per il Sassuolo una serata complicata e senza reali possibilità di rientrare in partita.

Indice:

Cronaca con tabellino

1° TEMPO

Al via il match del Mapei Stadium. Primo squillo per il Sassuolo dopo 2 minuti su corner dalla sinistra conclusione in area alta di Muharemovic. Al 4′ su palla recuperata alta ci prova Thorstvedt dal limite ma rasoterra strozzato sul fondo. Risponde la Juventus al 9′ prima con una conclusione forte sul primo palo di Yildiz quindi tap in di Cambiaso sull’esterno della rete. Due minuti più tardi ci prova Thuram dal limite in corsa ma il rasoterra viene bloccato da Muric. Con personalità la squadra di Spalletti in risposta al primo susssulto neroverde. Anche Yildiz tenta dal limite ma apre troppo il mancino, solo potenza per lui. Al 16′ Juventus in vantaggio: David apre per Kaluku, cross intercettato dalla testa Muharemovic. Traiettoria alta a sorprendere Muric apparso fuori dai pali.

Tornano in campo i medici del Sassuolo per verificare per la seconda volta le condizioni di Thorstvedt, problemi alla spalla. Al momento stringe i denti il 42 di casa. Mezz’ora ad alta intensità per i bianconeri che stanno mettendo alle corde gli avversari costantemente con possesso palla e rapido pressing. Al 29′ McKennie serve in area Yildiz libero ma invece che tentare di potenza prova una conclusione liftata intuita da Muric. Due minuti più tardi un recupero alto di David si traduce in un assist per Yildiz, potenza ma tentativo centrale respinto dal portiere. Al 39′ cambio forzato per Grosso con Fadera per Thorsvedt. Terza chance per Yildiz al 40′ con una conclusione di mancino in diagonale, vola Muric a negargli il gol. Dopo 3 minuti di recupero si chiude un primo tempo per larghi tratti dominato dalla Juventus in costante possesso palla e con diverse occasioni gol non sfruttate, 1-0 all’intervallo per autorete di Muharemovic.

2° TEMPO

Si parte con il secondo tempo, non ci sono cambi nell’intervallo. Primo squillo bianconero dopo uno scambio nello stretto con Yildiz e Cambiaso conclusione forte sul primo palo di Thuram respinta da Muric. Numero di Yildiz in area, appoggio di David in area per Miretti che in area alza la mira al minuto 14. Raddoppio della Juventus al 17′ con Miretti: lungo lancio di Di Gregorio, scambio con David e conclusione in diagonale dentro l’area e palla alla destra di Muric. Micidiale David due minuti dopo su errore di Idzes. Retropassaggio sciagurato per il canadese che entra in area, aggira Muric e deposita da due passi a rete con il mancino. Al 21′ su aggressione alta David alza la mira da due passi. David e McKennie intorno alla mezz’ora per Openda e Joao Mario.

Triplo cambio in casa Sassuolo con Vranckx, Lipani e Pierini in campo. Grosso si augura una reazione d’orgoglio per questo finale. Al 38′ Pierini impegna Di Gregorio in angolo e sugli sviluppi dello stesso ci prova Lipani ma altro balzo del portiere a negare il gol. Energie fresche per Spalletti con Azdic e Cabal per Yildiz e Cambiaso. Per i minuti conclusivi dentro Zhegrova e Odenthal. Dopo 3 minuti di recupero si conclude la sfida del Mapei Stadium, successo della Juventus per 3-0 sul Sassuolo.

SASSUOLO: Muric A., Walukiewicz S. (dal 45′ st Odenthal C.), Idzes J., Muharemovic T., Doig J., Thorstvedt K. (dal 39′ pt Fadera A.), Matic N. (dal 32′ st Lipani L.), Kone I., Iannoni E. (dal 32′ st Vranckx A.), Pinamonti A., Lauriente A. (dal 32′ st Pierini N.). A disposizione: Barani L., Cheddira W., Fadera A., Lipani L., Macchioni T., Moro L., Odenthal C., Paz Y., Pierini N., Satalino G., Skjellerup L., Turati S., Vranckx A., Zacchi G. Allenatore: Grosso F..

JUVENTUS: Di Gregorio M., Kalulu P., Bremer, Koopmeiners T., McKennie W. (dal 30′ st Joao Mario), Thuram K., Locatelli M., Cambiaso A. (dal 40′ st Cabal J.), Miretti F. (dal 45′ st Zhegrova E.), Yildiz K. (dal 40′ st Adzic V.), David J. (dal 30′ st Openda L.). A disposizione: Adzic V., Anghele L., Cabal J., Joao Mario, Kostic F., Openda L., Pedro Felipe, Perin M., Pinsoglio C., Zhegrova E. Allenatore: Spalletti L..

Reti: al 16′ pt Muharemovic T. (Juventus) autogol, al 17′ st Miretti F. (Juventus) , al 18′ st David J. (Juventus) .

Recupero: 3′ pt, 3′ st

Le formazioni ufficiali di Sassuolo-Juventus

SASSUOLO: Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorsvedt, Matic (C), Kone; Iannoni, Pinamonti, Lauriente. A disposizione: Satalino, Turati, Zacchi, Cheddira, Skjellerup, Paz, Fadera, Moro, Odenthal, Macchioni, Barani, Lipani, Vranckx, Pierini. Allenatore: Grosso.

JUVENTUS: Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Koopmeiners; McKennie, Locatelli (C), Thuram, Cambiaso; Miretti, Yildiz; David. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Zhegrova, Adzic, Kostic, Openda, Joao Mario, Cabal, Pedro Felipe, Anghelè. Allenatore: Spalletti.

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Luca Zufferli della sezione di Udine, coadiuvato dagli assistenti Tegoni e Rossi C e dal Quarto ufficiale Perri. Al VAR: ci sarà Camplone mentre l’AVAR sarà Fabbri.

Presentazione del match

Martedì 6 gennaio, alle ore 20.45, al Mapei Stadium di Reggio Emilia, andrà in scena Sassuolo-Juventus, gara valida per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026. Il Sassuolo arriva alla sfida contro la Juventus dopo il pareggio interno per 1-1 contro il Parma, risultato che ha esteso a quattro la serie di partite senza vittorie in campionato.. I neroverdi sono decimi con 23 punti, frutto di sei vittorie, cinque pareggi e sette sconfitte, con 23 gol fatti e 22 subiti. Il rendimento casalingo, però, non lascia troppo ottimismo: la squadra di Fabio Grosso ha vinto solo una delle ultime sei gare interne.

Anche la Juventus è reduce da un pareggio per 1-1, arrivato contro il Lecce. Nonostante il mezzo passo falso, i bianconeri restano quarti con 33 punti. Il loro percorso racconta di nove partite vinte, sei pareggiate e tre perse, con 24 gol segnati e 16 incassati. La squadra di Spalletti arriva da due successi consecutivi in trasferta senza subire gol.

Sono 23 i precedenti tra le due compagini, tra Serie A e Coppa Italia, con il bilancio di 16 vittorie della Juventus, 4 vittorie del Sassuolo e 3 pareggi. Al Mapei Stadium, però, il bilancio negli ultimi precedenti racconta che la Juventus ha vinto 6 volte, il Sassuolo 3, mentre 2 sono stati i pareggi.

COME ARRIVA IL SASSUOLO – I neroverdi devono fare i conti con una lunga lista di indisponibili: Pieragnolo, Boloca, Romagna, Berardi, Volpato e Coulibaly. Grosso dovrebbe confermare il 4-3-3 con Muric tra i pali e una linea difensiva composta da Walukiewicz, Idzes, Muharemovic e Doig, anche se quest’ultimo è in ballottaggio alla pari con Candè. A centrocampo spazio al trio formato da Thorstvedt, Matic e Koné, mentre in attacco il tridente dovrebbe essere composto da Cheddira, Pinamonti e Laurienté. Proprio Cheddira è in dubbio: il suo posto potrebbe essere preso da Fadera.

COME ARRIVA LA JUVENTUS – La Juventus di Spalletti dovrebbe scendere in campo con il 4-2-3-1. In porta ci sarà Di Gregorio, protetto da una difesa composta da Kalulu, Bremer, Kelly e Cambiaso. In mezzo al campo agirà la coppia Locatelli–Thuram, mentre sulla trequarti spazio a Conceicao, McKennie e Yildiz, tutti alle spalle dell’unica punta Jonathan David. Gatti, Milik, Rugani e Vlahovic non saranno della gara.

Probabili formazioni di Sassuolo-Juventus

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Cheddira, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Fabio Grosso.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Yildiz; David. Allenatore:

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta: