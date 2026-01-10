Diretta Atalanta-Torino del 10 gennaio 2026: De Ketelaere sblocca dopo 13 minuti, Pasalic la chiude nel recupero, in mezzo alcuni interventi importanti di Carnesecchi

BERGAMO – L’Atalanta riparte con una vittoria netta e convincente: al Gewiss Stadium i nerazzurri battono il Torino 2-0, grazie alle reti di Charles De Ketelaere nel primo tempo e Mario Pasalic nel finale. La squadra di Palladino controlla la gara con personalità, sfiora più volte il raddoppio e concede ai granata solo qualche fiammata, neutralizzata da un ottimo Carnesecchi. Il Torino, pur cambiando assetto nella ripresa, non riesce mai a trovare continuità offensiva anche se è apparso decisamente più propositivo.

Cronaca con tabellino

Le formazioni ufficiali di Atalanta-Torino

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Scalvini, Ahanor; Zappacosta, Ederson, De Roon, Bernasconi; Zalewski, De Keteleare; Krstovic. A disposizione: Rossi, Sportiello, Hien, Musah, Kamaldeen, Pašalić, Scamacca, Samardžić, Maldini. Allenatore: Palladino.

TORINO (3-5-2): Paleari; Ismaijli, Maripan, Coco; Lazaro, Gineitis, Tameze, Vlasic, Aboukhlal; Ngonge, Zapata. A disposizione: Popa, Israel, Ilkhan, Anjorin, Sazanov, Simeone, Adams, Dembele, Nkounkou, Asllani, Biraghi, Njie, Acquah. Allenatore: Baroni.

L’arbitro

La sfida sarà diretta da Francesco Fourneau della sezione di Roma 1, coadiuvato dagli assistenti Khaled Bahri di Sassari e Marco Ceolin di Treviso. Quarto ufficiale Simone Galipò di Firenze. Al V.A.R.: Aleandro Di Paolo di Avezzano mentre l’A.V.A.R. sarà Maurizio Mariani di Aprilia.

Presentazione del match

Sabato 10 gennaio alle ore 20.45, allla New Balance Arena di Bergamo, andrà in scena Atalanta-Torino, anticipo serale della ventesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026.

L’Atalanta arriva all’appuntamemto in uno dei momenti più brillanti della sua stagione. Dopo un avvio complicato, la squadra di Raffaele Palladino ha ritrovato ritmo, gioco e risultati, tornando stabilmente nella zona Europa. La Dea ha superato il Bologna con un convincente 2-0 in trasferta, agganciando il settimo posto in classifica con 28 punti, frutto di sette vittorie, sette pareggi, cinque sconfitte, 23 gol segnati e 19 subiti.

Il Torino di Marco Baroni vive una stagione altalenante. Nessuna delle ultime otto gare è terminata in pareggio: tre vittorie e cinque sconfitte. Dopo il brillante 3-0 sul Verona, è arrivato il ko interno contro l’Udinese (1-2), che ha frenato la risalita dei granata. La squadra resta comunque in una posizione tranquilla: dodicesimo posto con 23 punti. Il suo percorso racconta di sei vittorie, cinque pareggi, otto sconfitte, 21 gol fatti e 30 subiti.

COME ARRIVA L’ATALANTA – Palladino sembra orientato a confermare il suo ormai consolidato 3-4-2-1. In porta ci sarà Carnesecchi, protetto dal terzetto difensivo composto da Djimsiti, Scalvini e Ahanor. Sulle fasce agiranno Zappacosta e il giovane Bernasconi, mentre in mezzo al campo la regia sarà affidata alla coppia Ederson–De Roon. Sulla trequarti spazio alla qualità di Zalewski e De Ketelaere, con Krstovic pronto a guidare l’attacco nerazzurro.

COME ARRIVA IL TORINO – Il Baroni risponde con il suo classico 3-5-2. Tra i pali ci sarà Paleari, mentre la linea difensiva sarà formata da Ismajli, Maripan e Coco. Sugli esterni agiranno Lazaro e Aboukhlal. In mezzo al campo Casadei, Vlasic e Ilkhan. In attacco, confermata la coppia Adams–Simeone.

Probabili formazioni

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Scalvini, Ahanor; Zappacosta, Ederson, De Roon, Bernasconi; Zalewski, De Keteleare; Krstovic. Allenatore: Palladino.

TORINO (3-5-2): Paleari; Ismaijli, Maripan, Coco; Lazaro, Casadei, Ilkhan, Vlasic, Aboukhlal; Adams, Simeone. Allenatore: Baroni.

Dove vedere la partita in TV e streaming

