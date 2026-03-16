Pronostici del 17 marzo 2026: Champions League e Serie B

I pronostici di martedì 17 marzo 2026 sono dedicati agli ottavi di finale di Champions League e alla Serie B

Martedì 17 marzo si giocano le gare di ritorno degli ottavi di finale di Champions League e della trentunesima giornata di Serie B. I pronostici di oggi riguardano complessivamente sei gare, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio andiamo a vedere di seguito i pronostici sul calcio di oggi ricordando che ogni giorno è possibile trovare i suggerimenti sulle partite più interessanti della giornata. Ecco un’analisi dettagliata degli incontri previsti per questa giornata.

Sporting Lisbona – Bodo/Glimt 1 (ore 21)

Lo Sporting Lisbona affronta questa sfida di Champions League con l’obiettivo di ribaltare l’inerzia dopo i recenti scontri europei. I portoghesi puntano sulla spinta dell’Alvalade e su un possesso palla molto tecnico, mentre i norvegesi del Bodo/Glimt restano temibili per la loro capacità di verticalizzare rapidamente. La quota per il segno 1 riflette il favore del pronostico per i padroni di casa, chiamati a imporre il proprio ritmo fin dai primi minuti.

Arsenal – Bayer Leverkusen 1 (ore 21)

Dopo il pareggio dell’andata, i Gunners di Mikel Arteta cercano la qualificazione definitiva tra le mura amiche dell’Emirates Stadium. L’Arsenal sta attraversando un momento di forma eccellente e vanta una difesa solida, contrapposta a un Leverkusen che invece ha mostrato qualche vulnerabilità di troppo nelle ultime trasferte. Il pronostico 1 è supportato dalla superiorità tecnica complessiva degli inglesi e dal fattore campo.

Chelsea – PSG 2 (ore 21)

Sfida stellare a Stamford Bridge dove il Chelsea di Rosenior tenta l’impresa di ribaltare il passivo dell’andata contro i parigini. Il PSG di Luis Enrique, pur avendo qualche amnesia difensiva, resta letale in contropiede grazie alla velocità dei suoi interpreti offensivi come Barcola. Scegliamo il segno 2 poiché gli spazi concessi dai Blues per cercare la rimonta potrebbero favorire le letali ripartenze dei francesi.

Manchester City – Real Madrid 1 (ore 21)

Il City di Guardiola deve compiere una rimonta quasi impossibile dopo il pesante passivo dell’andata contro le “Merengues”. All’Etihad ci si aspetta una partita d’attacco totale per i Citizens, che restano favoriti per la vittoria del singolo match nonostante le difficoltà nel passaggio del turno. Il pronostico punta sul segno 1, prevedendo un City orgoglioso capace di battere il Real nei 90 minuti regolamentari.

Palermo – Juve Stabia 1 (ore 19)

In Serie B, il Palermo occupa i piani alti della classifica e punta a consolidare la zona playoff sfruttando la forza del “Renzo Barbera”. La Juve Stabia sta vivendo un periodo complicato con diverse difficoltà realizzative e una tenuta difensiva meno brillante rispetto all’inizio della stagione. Il segno 1 appare l’opzione più solida data la differenza qualitativa tra le due rose e l’ottimo ruolino interno dei rosanero.

Venezia – Padova 1 (ore 20)

Il derby veneto vede la capolista Venezia intenzionata a riscattare un recente rallentamento per blindare il primato in classifica. Il Padova, posizionato a metà graduatoria, arriva al “Penzo” con un assetto prudente ma soffre storicamente la spinta offensiva dei lagunari. Il pronostico è nettamente orientato verso il segno 1, considerando la caratura tecnica superiore del Venezia e l’importanza della posta in palio per la promozione.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 17 marzo 2026