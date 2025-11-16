Livorno-Ravenna 1-1: Gentile illude, Spini su rigore salva i romagnoli

Diretta di Livorno-Ravenna di Domenica 16 novembre 2025: la squadra di Venturato blocca la capolista, botta e risposta tra Gentile e Spini

LIVORNO – Esordio positivo per Roberto Venturato sulla panchina del Livorno. Gli amaranto hanno fermato la corsa del Ravenna, capolista del girone B, imponendosi con una prestazione di carattere e chiudendo sull’1-1. Una partita intensa, con episodi chiave che hanno segnato il risultato: il gol annullato a Tenkorang, il vantaggio di Gentile e il rigore trasformato da Spini.

Cronaca della partita

Il Ravenna parte forte e al 19’ trova la rete con Tenkorang, ma l’arbitro annulla dopo revisione VAR per un fallo di Zagrè su Di Carmine. Pochi minuti più tardi, al 24’, il Livorno passa in vantaggio: su una punizione di Hamlili nasce una mischia in area, Gentile è il più rapido e insacca di testa l’1-0.

La squadra di Venturato gioca con coraggio, mentre il Ravenna fatica a reagire. Nella ripresa gli ospiti alzano il ritmo: Spini colpisce un palo al 12’, Okaka centra la traversa poco dopo. Al 33’ arriva l’episodio decisivo: Panaioli stende Di Marco in area e l’arbitro concede il rigore. Dal dischetto Spini non sbaglia, spiazzando Seghetti e riportando il punteggio in parità.

Nel finale il Livorno sfiora il colpo grosso: Biondi spreca una clamorosa occasione in pieno recupero, mentre Seghetti salva su Rossetti. Dopo oltre 90 minuti di battaglia, il risultato resta inchiodato sull’1-1

Tabellino

LIVORNO: Seghetti J., Gentile D. (dal 2′ st Baldi L.), Noce M., Monaco S. (dal 1′ st Mawete J. C.), Haveri K., Marchesi F. (dal 26′ st Panaioli L.), Hamlili Z., Biondi K., Peralta D. (dal 15′ st Bonassi L.), Dionisi F. (dal 42′ st Cioffi A.), Di Carmine S.. A disposizione: Antoni E., Baldi L., Bonassi L., Calvosa A., Ciobanu N. D., Cioffi A., Ghezzi S., Malva A., Marinari J., Mawete J. C., Nwachukwu S. J., Panaioli L., Panattoni M., Tani F.

RAVENNA: Anacoura J., Scaringi M. (dal 16′ st Corsinelli F.), Esposito A., Bianconi A., Donati G., Tenkorang J., Lonardi L. (dal 16′ st Di Marco T.), Rossetti M., Rrapaj P. (dal 16′ st Falbo L.), Zagre A. (dal 18′ st Okaka S.), Spini C.. A disposizione: Borra D., Calandrini G., Castellacci M., Corsinelli F., Da Pozzo L., Di Marco T., Falbo L., Ilari C., Menegazzo L., Okaka S., Raimondo T., Sermenghi L., Stagni T., Zakaria K.

Reti: al 24′ pt Gentile D. (Livorno) al 37′ st Spini C. (Ravenna) .

Ammonizioni: al 12′ pt Gentile D. (Livorno), al 23′ st Biondi K. (Livorno), al 25′ st Dionisi F. (Livorno), al 43′ st Hamlili Z. (Livorno) al 14′ pt Bianconi A. (Ravenna), al 6′ st Lonardi L. (Ravenna).

Presentazione del match

Domenica 16 novembre, alle ore 14.30, allo stadio “Armando Picchi”, andrà in scena la sfida tra Livorno e Ravenna, valida per la quattordicesima giornata del Girone B di Serie C.

Il cammino del Livorno continua a essere complicato. La squadra amaranto occupa attualmente la diciassettesima posizione in classifica con appena 10 punti raccolti in tredici giornate, frutto di tre vittorie, un pareggio e ben nove sconfitte. Il bilancio delle reti parla chiaro: solo 8 gol segnati contro i 22 subiti. In casa la formazione toscana ha ottenuto due successi, un pari e tre ko, con un bottino di cinque reti realizzate e otto incassate. L’ultimo impegno, contro il Carpi, si è chiuso con una sconfitta per 0-2 che ha ulteriormente complicato la situazione e determinato un cambio in parchia: via Formisano, sostituito da Venturato.

Scenario opposto per il Ravenna, protagonista assoluto del Girone B. La formazione romagnola è infatti al secondo posto con 33 punti, frutto di undici vittorie e due sole sconfitte. L’attacco ha già messo a segno 24 reti, mentre la difesa ne ha incassate 13. In trasferta la squadra di mister Marchionni è seconda assoluta, con cinque successi e un solo ko in sei gare, e un bottino di dieci gol fatti e cinque subiti. L’ultima uscita, contro la Torres, ha confermato lo stato di forma con un netto 3-0

A dirigere la gara sarà Fabio Rosario Luongo della sezione A.I.A. di Frattamaggiore, coadiuvato dagli assistenti Carmine De Vito di Napoli e Luca Chiavaroli di Pescara. Quarto ufficiale, Mattia Nigro di Prato. Operatore FVS: Alberto Rinaldi di Pisa.

COME ARRIVA IL LIVORNO – Venturato dovrebbe affidarsi al 4-3-1-2, con Seghetti tra i pali e una linea difensiva composta da Gentile, Noce, Monaco e Antoni. A centrocampo spazio a Peralta, Hamlili e Marchesi, mentre sulla trequarti agirà Cioffi, pronto a supportare il tandem offensivo formato da Dionisi e Di Carmine, chiamati a trascinare l’attacco amaranto.

COME ARRIVA IL RAVENNA – Marchionni dovrebbe confermare il suo collaudato 3-5-2. Davanti al portiere Anacoura, la retroguardia sarà guidata da Scaringi, Esposito e Solini. Sulle corsie esterne agiranno Donati e Rrapaj, con un centrocampo muscolare e dinamico composto da Tenkorang, Lonardi e Rossetti. In avanti, la coppia Luciani-Spini avrà il compito di finalizzare il gioco e mantenere alto il ritmo offensivo dei romagnoli.

Probabili formazioni di Livorno-Ravenna

LIVORNO (4-3-1-2): Seghetti; Gentile, Noce, Monaco, Antoni; Peralta, Hamlili, Marchesi; Cioffi; Dionisi, Di Carmine. Allenatore: Venturato

RAVENNA (3-5-2): Anacoura; Scaringi, Esposito, Solini; Donati, Tenkorang, Lonardi, Rossetti, Rrapaj; Luciani, Spini. Allenatore: Marchionni

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta su Sky Sport (canale 251 satellite), con streaming su SkyGo e NOW.