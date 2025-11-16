La Norvegia cambia marcia nella ripresa, 4-1 all’Italia

Diretta Italia-Norvegia di Domenica 16 novembre 2025: dopo un primo tempo in sordina e sotto del gol di Esposito la nazionale di Solbakken ha messo in luce tutto il suo potenziale offensivo, doppietta per Haaland

MILANO – Haaland e non solo, la Norvegia concede un tempo all’Italia e chiude in maniera trionfale il suo cammino di qualificazione ai prossimi Mondiali. Sembrava tutto in discesa dopo il gol di Esposito in avvio e invece nella ripresa la musica a San Siro è cambiata.

Indice

Primo protagonista, poco visto nel primo tempo, è stato Nusa autore del pregevole gol del pari al 18′ quindi si sveglia Haaland che in due minuti realizza una doppietta favorito nella prima azione da una bella invenzione della premiata ditta Nusa-Bobb (neo entrato) quindi è Thorsby altro cambio azzeccato a imbucarlo in area approfittando di un errore di Bastoni. C’è gloria anche per un terzo neo entrato Strand Larsen che allo scadere viene imbucata ancora dal centrocampista del Genoa e dopo aver disorientato Mancini fredda nuovamente Donnarumma. Punizione forse troppo grande per una Nazionale che fino al pari ha giocato alla pari e con un buon piglio. Ora testa alle semifinali playoff di marzo per conquistare un posto nei prossimi campionati del Mondo.

Cronaca con tabellino

RISULTATO FINALE: ITALIA-NORVEGIA 1-4 SECONDO TEMPO si chiude la partita tra Italia e Norvegia, dura lezione per la nazionale di CT dopo un buon primo tempo ha subito la rete di Nusa e l'uno due micidiale di Haaland, perla finale di Stand Larsen. Per questa partita è tutto, prossimo appuntamento con la Nazionale sarà con le semifinali di qualificazioni per i Mondiali 2026 48' STRAND LARSEN! POKER NORVEGIA! Verticalizzazione ancora di Thorsby per il neo entrato bravo in area a disorientare Mancini e rasoterra che sorprende Donnarumma 44' 3 minuti di recupero 43' dentro Ostigard e Strand Larsen per Wolfe e Haaland 41' in campo Ricci per Barella e Buongiorno per Bastoni 40' girata sul primo palo di Scamacca chiuso da Ajer in angolo. Palla di Politano per Retegui sul secondo palo colpo di testa sporcata da un difensore e sul tentativo successivo uscita sicura del portiere 36' conclusione con il mancino a giro di Politano dal limite di un soffio a lato alla destra del portiere 34' 3-1 NORVEGIA! ANCORA HAALAND! Palla recuperata alta su disimpegno di Bastoni, filtrante di Thorsby e conclusione in area sotto le braccia di Donnarumma 34' in campo Scamacca e Zaccagni per Esposito e Locatelli 33' HAALAND! 2-1 NORVEGIA! Nusa in mezzo a due avversari vede Bobb in area, cross morbido per l'attaccante che gira e conclude sul primo palo 30' Thorstvedt fuori per Aasgaard mentre per Sorloth lascia il campo Bobb 30' cross di Politano per la girata di testa alta di Esposito appostato sul secondo palo 28' bella risposta del portiere della Norvegia su conclusione ravvicinata di Dimarco di controbalzo con il mancino quindi blocca il tap in di Esposito 27' sugli sviluppi di angolo dalla sinistra, sul secondo palo colpisce Nusa, respinta di Donnarumma e tap in errato di Ajer! In mischia sbracciata di Haaland su Mancini si gioca 24' nervosismo tra Esposito e Haaland, l'arbitro estrae il giallo per entrambi 23' lascia il campo Frattesi, al suo posto Cristante 21' giallo a Bastoni per proteste 19' in campo Thorsby per Berg 18' NUSA! PAREGGIO DELLA NORVEGIA! Superato Frattesi, doppio passo su Politano e conclusione potente sul primo palo sporcata dallo stesso esterno azzurro, Donnarumma sorpreso 17' sul cross di Politano bel colpo di testa di Ajer in anticipo su Retegui ben appostato in area per colpire 16' intervento di Mancini su Haaland in anticipo, l'attaccante finisce per commetter fallo 9' diagonale di Ryerson al limite dell'area, palla di un paio di metri larga 7' angolo per la Norvegia partita con un altro piglio in questa ripresa, palla sul primo palo dove Locatelli anticipa Haaland in fallo laterale 3' pericoloso Soloth con il mancino a giro dal limite dell'area, sfiora Donnarumma e palla che sfiora la traversa prima di terminare sul fondo 2' piazzato di Locatelli dal limite dell'area ma traiettoria comoda per l'intervento del portiere si riparte con il secondo tempo PRIMO TEMPO 46' si chiude il primo tempo con il vantaggio dell'Italia per 1-0 grazie alla rete di Pio Esposito all'11' di gioco. Piccola pausa e torniamo 44' concessi 2 minuti di recupero 43' fischiato fallo in attacco a Retegui che ha provato a sorprendere alle spalle Heggem, giallo a Gattuso per proteste 42' tiene i ritmi bassi la Norvegia che ha in più occasioni sofferto le sortite offensive azzurre 38' chiusura sul pallone di Ajer in area nel contrasto con Esposito, timide protete dell'attaccante 37' richiamo verbale per Haaland che ha duellato in maniera un pò energica con Mancini 36' apertura su Dimarco libero di crossare in area per Esposito ma girata di testa troppo larga 32' angolo di Dimarco, con i pugni allontana Nyland quindi Nusa conquista punizione a centrocampo su Retegui 31' tentativo di Nusa dal vertice sinistro dell'area ma mira alta 29' cross dal fondo di Bastoni basso sul primo palo dove Retegui arriva in ritardo sul pallone 26' possesso palla della Norvegia partita oggi al piccolo trotto 23' cross di Dimarco in area troppo lungo per Esposito che non può agganciare la sfera 19' lancio per Politano, tentativo di cross al volo ma traiettoria sbilenca sul fondo 18' trattenuto per la maglia Pio Esposito ai 30 metri, ottimo avvio per l'attaccante nerazzurro 16' palla raccolta ai 25 metri da Locatelli ma conclusione da dimenticare alta sopra la traversa 14' chiusura di Haaland su Frattesi e nuovo giro dalla bandierina ma la traiettoria di Dimarco è troppo lunga per tutti 11' PIO ESPOSITO! ITALIA IN VANTAGGIO! Traversone per Dimarco che sfrutta un errore difensivo per offrire palla a Retegui quindi su Esposito bravo a girarsi in area sul primo palo e a calciare con il destro 10' piove ininterrottamente da questa mattina ma il terreno appare in buone condizioni 8' intervento sul pallone di Locatelli su Sorloth, per l'arbitro è fallo 7' cross di Di Lorenzo verso il secondo palo per la conclusione di destro di Dimarco larga 6' scambio tra Dimarco e Bastoni, cross teso preda del portiere in anticipo su Retegui 4' primo angolo conquistato dall'Italia, palla preda di Nyland in uscita 2' contatto tra Ajer e Retegui che si mette le mani sul fondo, braccio un pò largo ma non viene interrotto il gioco 1' chiusura di Locatelli al limite dell'area su un passaggio non troppo preciso di Haaland per il suo collega di reparto Si parte! Italia oggi nella tradizionale maglia azzurra, Norvegia in maglia bianca. Calcio d'inizio battuto da quest'ultimi Ci siamo! Italia e Norvegia in campo, ancora pochi istanti e si parte con la sfida Cari lettori di Calciomagazine, benvenuti alla diretta testuale di Italia–Norvegia! Siamo pronti a raccontarvi minuto per minuto emozioni, cronaca e analisi di questa sfida internazionale che promette spettacolo e grande intensità. Si chiude la fase di qualificazione ai Mondiali quindi per chi come l'Italia non è ancora qualificata ci saranno gli spareggi. In campo Gattuso con Pio Esposito e Retegui terminali offensivi. Le altre novità sono la presenza dal primo minuto sia di Politano che di Frattesi. Solbakken con tandem offensivo Sorloth-Haaland. Dalle ore 20:40 il collegamento con l'ingresso delle due nazionali in campo e gli inni nazionali prima del fischio d'inizio. Cronaca a cura di Alessandro Gulizia TABELLINO ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni (dal 41' st Buongiorno); Politano, Barella (dal 41' st Ricci), Locatelli (dal 34' st Zaccagni), Frattesi (dal 23' st Cristante), Dimarco; Pio Esposito (dal 34' st Scamacca), Retegui. A disposizione: Carnesecchi, Vicario, Bellanova, Buongiorno, Ricci, Raspadori, Scamacca, Gabbia, Cristante, Orsolini, Cambiaso, Zaccagni. CT: Gennaro Gattuso NORVEGIA (4-4-2): Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe (dal 43' st Ostigard); Thorstvedt (dal 30' st Aasgaard), Berg (dal 19' st Thorsby), Berge, Nusa; Sorloth (dal 30' st Bobb), Haaland (dal 43' st Strand Larsen). A disposizione: Dyngeland, Tangvk, Thorsby, Ostigard, Schjelderup, Strand Larsen, Bjorkan, Pedersen, Arnstad, Langas, Bobb, Aasgaard. CT: Ståle Solbakken Reti: all'11' pt Pio Esposito, al 18' st Nusa, al 33' st Haaland, al 34' st Haaland Ammonizioni: Gattuso, Bastoni, Esposito. Haaland Recupero: 2' pt, 3' st

Le formazioni ufficiali di Italia-Norvegia

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni; Politano, Barella, Locatelli, Frattesi, Dimarco; Pio Esposito, Retegui. A disposizione: Carnesecchi, Vicario, Bellanova, Buongiorno, Ricci, Raspadori, Scamacca, Gabbia, Cristante, Orsolini, Cambiaso, Zaccagni. CT: Gennaro Gattuso

NORVEGIA (4-4-2): Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe; Thorstvedt, Berg, Berge, Nusa; Sorloth, Haaland. A disposizione: Dyngeland, Tangvk, Thorsby, Ostigard, Schjelderup, Strand Larsen, Bjorkan, Pedersen, Arnstad, Langas, Bobb, Aasgaard. CT: Ståle Solbakken

L’arbitro

A dirigere l’incontro sarà Alejandro José Hernandez, coadiuvato dagli assistenti José Enrique Naranjo Pérez e Diego Sánchez Rojo. Quarto Ufficiale José María Sánchez Martínez. Al VAR ci sarà Carlos Del Cerro Grande, AVAR Valentín Pizarro Gómez.

La presentazione del match

Questa sera, domenica 16 novembre alle 20:45, allo Stadio “Giuseppe Meazza” di Milano l’Italia affronterà la Norvegia nell’ultimo match del girone di qualificazione ai Mondiali 2026. Una sfida che, almeno sulla carta, lascia ancora aperta una possibilità di primo posto, ma che appare più un sogno che una reale prospettiva: per superare Haaland e compagni, gli Azzurri dovrebbero vincere con nove gol di scarto, ribaltando la differenza reti.

Missione impossibile, certo, ma l’obiettivo resta quello di dare continuità ai risultati e soprattutto di offrire una prestazione convincente in vista dei playoff, ormai quasi inevitabili. L’Italia non partecipa a una fase finale mondiale dal 2014 e la strada verso Canada, Messico e Stati Uniti sembra destinata a passare ancora una volta dagli spareggi.

Gattuso, però, ha portato entusiasmo e solidità. La vittoria contro la Moldavia (2-0) ha allungato a sei la striscia di successi consecutivi, con un bilancio di 18 gol segnati e una difesa che, nelle ultime tre gare casalinghe, non ha mai subito reti. Numeri che raccontano di una squadra in crescita, guidata da un tecnico capace di entrare subito nella storia: è infatti il terzo allenatore azzurro ad aver vinto le prime cinque partite del proprio mandato.

Dall’altra parte, la Norvegia arriva a Milano con la sicurezza di chi ha dominato il girone. La squadra di Ståle Solbakken ha vinto tutte le sette partite disputate, realizzando 33 gol e subendone appena 4. Il 4-1 rifilato all’Estonia ha già fatto scattare i festeggiamenti per un ritorno al Mondiale atteso dal 1998. E proprio Solbakken, che da giocatore fu eliminato dall’Italia nell’ultima apparizione iridata dei nordici, cerca ora la sua rivincita personale.

Con quattro vittorie consecutive in trasferta e almeno quattro gol segnati in tre di esse, la Norvegia si presenta a San Siro con grande fiducia. Per l’Italia sarà un banco di prova durissimo, ma anche l’occasione per misurare la propria crescita e prepararsi al meglio a un percorso playoff che, stavolta, non può fallire.

L’Italia ha avuto la meglio in 10 delle 18 sfide giocate contro la Norvegia, con 4 pareggi e 4 sconfitte complessive. L’ultimo incrocio, disputato nel giugno 2025, si è chiuso con un pesante 3-0 a favore dei nordici.

COME ARRIVA L’ITALIA – Gattuso dovrebbe affidarsi al consueto 3-5-2. In porta ci sarà Donnarumma, protetto da una difesa composta da Di Lorenzo, Mancini e Bastoni. Sulle corsie esterne spazio a Politano e Dimarco, mentre in mezzo al campo agiranno Barella, Locatelli e Frattesi, chiamati a garantire equilibrio e qualità. Davanti, fiducia al giovane Pio Esposito al fianco di Retegui.

COME ARRIVA LA NORVEGIA – La Norvegia di Ståle Solbakken dovrebbe rispondere con un classico 4-4-2. Tra i pali ci sarà Nyland, con Ryerson, Ajer, Heggem e Wolfe a comporre la linea difensiva. A centrocampo agiranno Bobb, Berge, Berg e Nusa, pronti a sostenere il tandem offensivo formato da Sorloth e Haaland, la stella assoluta che ha trascinato i nordici a un girone praticamente perfetto.

Le probabili formazioni di Italia-Norvegia

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni; Politano, Barella, Locatelli, Frattesi, Dimarco; Pio Esposito, Retegui. CT: Gennaro Gattuso

NORVEGIA (4-4-2): Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe; Bobb, Berge, Berg, Nusa; Sorloth, Haaland. CT: Ståle Solbakken

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro verrà trasmesso in diretta e in esclusiva du Rai Uno. In streaming su RaiPlay.