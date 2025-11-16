Risultati calcio live, domenica 16 novembre 2025: Italia-Norvegia in evidenza

Si gioca l’ultima gara dei preliminari al Mondiale 2026, in campo anche Portogallo, Inghilterra e Francia. Successo dell’Independiente in Argentina

Calcio sudamericano in apertura di questa domenica 16 novembre. Partiamo dal Torneo Betano argentino con il successo di misura dell’Independiente sul Rosario per la 16esima giornata di campionato: decisiva la rete di Avalos al 28′ del primo tempo e finale nervoso con 4 ammoniti. In Brasile stesso punteggio tra Santos e Palmeiras per la Serie A Betano 13esima giornata: gara decisa solo nel recupero con una rete di Rollheiser su assist di Robson Juniors.

In Bolibia prosegue la Copa Pacena con il passaggio del turno conquistato da The Strongest grazie alla vittoria esterna per 2-1 sull’Aurora dopo il 2-2 dell’andata. Nella CONCACAF Series vittorie esterno per Beliza sul Sain Martin 1-0 e Cuba sulla Martinica 2-0 mentre a domicilio vincono Guyana, Isola Cayman e Saint Vincent e Grenadine rispettivamente contro Bonaire, Anguilla e Santa Lucia.

Tra le amichevoli per squadre di Club pareggio per 2-2 tra Los Angeles Galaxy e Club America mentre tra Nazionali 2-1 della Colombia sulla Nuova Zelanda con reti di Puerta al 3′, Old al 35′ della ripresa e Carbonero tre minuti più tardi. Senza reti tra Messico e Uruguay. Nella Liga de Expansion MX troviamo due pareggi ovvero 1-1 tra Atlante e Tepatitlan de Morelos o 2-2 tra Irapuato e Zacatecas Mineros. Nella Coppa dell’Imperatore 2-0 del Machida sul Tokyo ai tempi supplementari e 2-0 del Kobe su Hiroshima nei regolamentari.

Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite scelte per oggi diamo spazio ai principali appuntamenti. Per le qualificazioni Mondiali in Europa si parte alle 15 con Portogallo-Armenia e Ungheria-Irlanda mentre alle c’è Albania-Inghilterra e trasferta della Francia con l’Azerbaigian. In serata fari puntati alle 20:45 su Italia-Norvegia. In Italia spazio alle Lega Pro e Serie D oltre a due sfide di Serie A femminile ovvero Roma-Lazio alle 15:30 e Juventus-Genoa alle 18. Si gioca anche la Coppa di Francia e ben sei gare in Liga 2.

PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 16 NOVEMBRE 2025

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

AFRICA: MONDIALI – QUALIFICAZIONE – PROMOZIONE

Nigeria – DR CongoVincitore 1-2 (Dopo Rigori)

ARGENTINA: TORNEO BETANO – CLAUSURA

Independiente – Rosario 1-0 (Finale)

Instituto – Talleres Cordoba 0-0 (Finale)

Velez Sarsfield – River Plate 0-0 (Finale)

BOLIVIA: COPA PACENA – PLAY OFF

Aurora – The Strongest [Qualificato] 1-2 (Finale)

Blooming [Qualificato] – Universitario de Vinto 3-1 (Finale)

BRASILE: SERIE A BETANO

Santos – Palmeiras 1-0 (Finale)

Bragantino – Atletico-MG 2-0 (Finale)

COLOMBIA: COPA COLOMBIA – SECONDA FASE

America De Cali – Atl. Nacional [Qualificato] 2-2 (Finale)

EUROPA: MONDIALI – QUALIFICAZIONE

Portogallo – Armenia 9-1 (Finale)

Ungheria – Irlanda 2-3 (Finale)

Albania – Inghilterra 0-2 (Finale)

Azerbaigian – Francia 1-3 (Finale)

Serbia – Lettonia 2-1 (Finale)

Ucraina – Islanda 2-0 (Finale)

Israele – Moldavia 4-1 (Finale)

Italia – Norvegia 1-4 (Finale)

FRANCIA: COPPA DI FRANCIA

Reims Ste Anne [Qualificato] – GFC Ajaccio 2-1 (Finale)

Saint-Pauloise [Qualificato] – Dominicaine 1-0 (Finale)

Avion – Torcy [Qualificato] 0-2 (Finale)

Bassin d’Arcachon [Qualificato] – Blagnac 4-1 (Finale)

Camon – Lusitanos [Qualificato] 0-7 (Finale)

Cormontreuil [Qualificato] – Porto Portugais 5-2 (Finale)

ES Cappelle – Abbeville [Qualificato] 2-3 (Finale)

Etoile Bobigny – Villeneuve-la-Garenne [Qualificato] 1-2 (Dopo Rigori)

JA Drancy – Beauvais [Qualificato] 0-1 (Dopo Rigori)

Longuenesse – Bondues [Qualificato] 0-2 (Finale)

Marcq en Baroeul [Qualificato] – Aire-sur-la-Lys 5-0 (Finale)

Mauguio Carnon – Selongey [Qualificato] 0-1 (Dopo Rigori)

Mutzig – Raon L Etape [Qualificato] 0-3 (Finale)

Nord Lozere – Ecotay Moingt [Qualificato] 4-5 (Dopo Rigori)

Pierrelatte – Lyon – La Duchere [Qualificato] 0-2 (Finale)

Pledran – Plabennec [Qualificato] 0-2 (Finale)

SA Beaumont – Aubervilliers [Qualificato] 4-7 (Finale)

SA Merignac [Qualificato] – Colomiers 1-0 (Dopo Rigori)

Saint-Brice Courcelles – Bogny [Qualificato] 1-2 (Dopo Rigori)

Saint-Cyr Collonges [Qualificato] – Thonon-Evian 1-0 (Dopo Rigori)

Saint-Meziery – Perigny [Qualificato] 1-2 (Dopo Rigori)

Savigneux Montbrison – Feurs [Qualificato] 3-5 (Finale)

Wittenheim – Freyming [Qualificato] 2-3 (Dopo Rigori)

Le Poinconnet – Romorantin [Qualificato] 0-2 (Finale)

Pen Hir – Les Sables [Qualificato] 1-2 (Dopo Rigori)

St. Renan – Stade Briochin [Qualificato] 0-4 (Finale)

Agde – Montpellier [Qualificato] 0-2 (Finale)

Saint Amand – Dieppe [Qualificato] 0-3 (Finale)

Touraine [Qualificato] – Epernay 2-1 (Dopo Rigori)

Vitre – Plouvorn [Qualificato] 1-2 (Dopo Rigori)

Blois [Qualificato] – Clermont 2-1 (Dopo Rigori)

Boulogne – Dunkerque [Qualificato] 2-3 (Dopo Rigori)

EBBE – Bordeaux [Qualificato] 0-1 (Finale)

Forbach – Red Star [Qualificato] 0-2 (Finale)

Nancy [Qualificato] – GSA Tomblaine 5-0 (Finale)

GIAPPONE: COPPA DELL’IMPERATORE

Machida [Qualificato] – Tokyo 2-0 (Dopo Suppl.)

Kobe [Qualificato] – Hiroshima 2-0 (Finale)

ITALIA: SERIE A FEMMINILE

Napoli D – Inter D 1-0 (Finale)

Roma D – Lazio D 1-0 (Finale)

Juventus D – Genoa D 2-0 (Finale)

ITALIA: SERIE C – GIRONE A

Ospitaletto – Brescia 0-0 (Finale)

AlbinoLeffe – Virtus Verona 3-1 (Finale)

Alcione Milano – Novara 0-1 (Finale)

L.R. Vicenza – Renate 1-0 (Finale)

Lecco – Pro Patria 1-0 (Finale)

ITALIA: SERIE C – GIRONE B

Livorno – Ravenna 1-1 (Finale)

Pontedera – Pianese 2-0 (Finale)

ITALIA: SERIE C – GIRONE C

Benevento – Monopoli 3-1 (Finale)

Altamura – Salernitana 1-2 (Finale)

Giugliano – Audace Cerignola 0-1 (Finale)

Potenza – Trapani 2-1 (Finale)

ITALIA: SERIE D – GIRONE A

Celle Varazze – Asti Posticipata

Club Milano – Lavagnese 2-0 (Finale)

Derthona FbC – NovaRomentin 3-0 (Finale)

Ligorna – Valenzana 2-0 (Finale)

Saluzzo – AS Biellese 1-0 (Finale)

Vado – Gozzano Posticipata

Varese FC – Sanremese 3-2 (Finale)

Imperia – Cairese Posticipata

Sestri Levante – Chisola Posticipata

ITALIA: SERIE D – GIRONE B

Breno – Oltrepo 0-1 (Finale)

Caldiero Terme – Folgore Caratese 2-2 (Finale)

Chievo – Brusaporto 0-3 (Finale)

Ciserano-Bergamo – Sondrio 2-1 (Finale)

Leon – Varesina 1-1 (Finale)

Scanzorosciate – Castellanzese 0-0 (Finale)

USD Casatese – Villa Valle 2-0 (Finale)

ITALIA: SERIE D – GIRONE C

Adriese – Bassano 0-2 (Finale)

Altavilla – Cjarlins Muzane 2-2 (Finale)

Conegliano – Legnago Salus 2-1 (Finale)

FC Obermais – Treviso 0-1 (Finale)

Portogruaro – Campodarsego 3-3 (Finale)

San Luigi – Luparense 1-3 (Finale)

Vigasio – Calvi Noale 0-0 (Finale)

ITALIA: SERIE D – GIRONE D

Correggese – Tuttocuoio 3-0 (Finale)

Desenzano – Tropical Coriano 2-0 (Finale)

Imolese – Pro Sesto 0-1 (Finale)

Piacenza – Lentigione 1-1 (Finale)

Pistoiese – Sant’Angelo 4-1 (Finale)

Pro Palazzolo – SCD Progresso 2-0 (Finale)

Rovato Vertovese – Crema 2-2 (Finale)

Sangiuliano City – Trevigliese 1-2 (Finale)

Sasso Marconi – Cittadella Vis Modena 0-0 (Finale)

ITALIA: SERIE D – GIRONE E

Cannara – Orvietana 0-0 (Finale)

Follonica Gavorrano – Grosseto 2-4 (Finale)

Poggibonsi – Montevarchi 0-1 (Finale)

Prato – Ghiviborgo 2-1 (Finale)

Scandicci – Trestina 2-2 (Finale)

Siena – San Donato 0-2 (Finale)

Tau – Camaiore 1-0 (Finale)

Terranuova Traiana – Seravezza Pozzi 1-1 (Finale)

Vivi Altotevere – Foligno 1-0 (Finale)

ITALIA: SERIE D – GIRONE F

Ancona – Vigor Senigallia 0-0 (Finale)

Atletico Ascoli – Giulianova 0-0 (Finale)

Castelfidardo – Unipomezia 2-3 (Finale)

L’Aquila – Fossombrone 3-0 (Finale)

Notaresco Calcio – Teramo 0-2 (Finale)

Ostiamare – Sammaurese 7-0 (Finale)

Recanatese – Chieti 2-0 (Finale)

San Marino Calcio – Maceratese 2-1 (Finale)

Termoli – Sora 0-0 (Finale)

ITALIA: SERIE D – GIRONE G

Nocerina – Sarrabus Ogliastra 2-1 (Finale)

Albalonga – Atl. Lodigiani 2-1 (Finale)

Anzio Calcio 1924 – Latte Dolce 2-0 (Finale)

Montespaccato – Real Monterotondo 3-1 (Finale)

Olbia – Monastir 1-2 (Finale)

Palmese 1914 – Valmontone 3-1 (Finale)

Scafatese – Ischia 3-0 (Finale)

Trastevere Calcio – Flaminia 0-1 (Finale)

ITALIA: SERIE D – GIRONE H

Afragolese – Martina Calcio 1-0 (Finale)

SS Nola 1925 – Sarnese 3-3 (Finale)

Acerrana – Fidelis Andria 0-1 (Finale)

Citta di Fasano – Pompei 2-3 (Finale)

Gravina – Manfredonia 0-0 (Finale)

Heraclea – Francavilla 0-1 (Finale)

Paganese – Ferrandina 0-0 (Finale)

Real Normanna – Barletta 0-1 (Finale)

A.C Nardò – Virtus Francavilla 3-0 (Finale)

ITALIA: SERIE D – GIRONE I

Castrumfavara – Igea Virtus 0-0 (Finale)

Gelbison – ACR Messina 0-1 (Finale)

Milazzo – Enna 2-0 (Finale)

Paternò – Gela 1-4 (Finale)

Reggina – Athletic Palermo 2-3 (Finale)

USD Ragusa – Savoia 3-2 (Finale)

Vibonese – Vigor Lamezia 3-1 (Finale)

Nissa – Sancataldese 2-1 (Finale)

Sambiase – AS Acireale 0-0 (Finale)

MESSICO: LIGA DE EXPANSION MX – APERTURA – PLAY OFFS

Atlante – Tepatitlan de Morelos [Qualificato] 1-1 (Finale)

Irapuato – Zacatecas Mineros [Qualificato] 2-2 (Finale)

MONDO: AMICHEVOLI NAZIONALI

Colombia – Nuova Zelanda 2-1 (Finale)

Messico – Uruguay 0-0 (Finale)

NIGERIA: NPFL

El Kanemi – Kwara 2-0 (Finale)

Bayelsa United – Abia Warriors 2-1 (Finale)

Enyimba – Wikki Tourist 0-1 (Finale)

Ikorodu City – Plateau 2-1 (Finale)

Kun Khalifa – Nasarawa 1-1 (Finale)

Niger – Katsina Utd 2-0 (Finale)

Rivers United – Warri Wolves 2-1 (Finale)

Shooting Stars – Remo Stars Posticipata

NORD E CENTRO AMERICA: CONCACAF SERIES

Guyana – Bonaire 2-1 (Finale)

Saint Martin – Belize 0-1 (Finale)

Isole Cayman – Anguilla 4-0 (Finale)

Martinica – Cuba 0-2 (Finale)

Saint Vincent e Grenadine – Santa Lucia 3-1 (Finale)

PARAGUAY: COPA PARAGUAY

2 de Mayo – General Caballero JLM 0-1 (Finale)

PERU: LIGA 1 – CLAUSURA

Sport Boys – Alianza Atl. 0-1 (Finale)

Melgar – Deportivo Garcilaso Posticipata

RUSSIA: FNL

Saratov – F. Voronezh 0-1 (Finale)

Ufa – Arsenal Tula 1-2 (Finale)

Chelyabinsk – Kamaz 3-3 (Finale)

Yaroslavl – FK Chayka 4-1 (Finale)

SPAGNA: LALIGA2

Ceuta – Leganes 1-2 (Finale)

Almeria – Cadice 3-0 (Finale)

Gijon – Eibar 1-1 (Finale)

Cordoba – La Coruna 1-3 (Finale)

Mirandes – Burgos CF 0-2 (Finale)

Saragozza – Huesca 1-0 (Finale)

URUGUAY: LIGA AUF URUGUAYA – PLAY OFF

Liverpool M. – Penarol [Qualificato] 1-2 (Dopo Suppl.)