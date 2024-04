Nella guida tv del 17 aprile 2024 Manchester City – Real Madrid sarà trasmessa su Amazon prime Video, Arsenal- Dortmund sui canali Sky

Al centro della programmazione sul calcio in TV di mercoledì 17 aprile ci sono le gare valide per il ritorno dei quarti di finale della Champions League. Si gioca Manchester City-Real Madrid. I Blancos sono arrivati ai quarti di finale dopo essersi piazzati al primo posto, a punteggio pieno, nel Gruppo C e dopo aver eliminato l’RB Lipsia agli ottavi di finale (2-1 all’andata e 1-1 al ritorno). I Citizen, invece, hanno vinto tutte le partite del Gruppo G e avuto la meglio agli ottavi sul Copenaghen (3-1 sia all’andata sia al ritorno). All’andata é finita 3-3.

Contemporaneamente tocca a Bayern Monaco-Arsenal. I Gunners sono arrivati ai quarti di finale dopo essersi piazzati al primo posto nel Gruppo B davanti a PSV Eindhoven, Lens e Siviglia e dopo aver eliminato soltanto dopo i calci di rigori il Porto agli ottavi di finale. I tedeschi sono arrivati primi nel raggruppamento che comprendeva Copenaghen, Galatasaray e Manchester United per poi avere la meglio sulla Lazio agli ottavi. All’andata é finita 2-2.

Calcio in tv oggi 17 aprile 2024: dove vedere le partite in diretta tv e streaming

00.30

Boca Juniors-Godoy Cruz (Campionato argentino) – SPORTITALIA e MOLA

Defensa y Justicia-Newell’s (Campionato argentino) – SOLOCALCIO e MOLA

20.00

Chelsea-Aston Villa (Women’s Super League) – DAZN

21.00

Manchester City-Real Madrid (Champions League) – AMAZON PRIME VIDEO

Bayern Monaco-Arsenal (Champions League) – SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e INFINITY+

