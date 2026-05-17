Calcio in tv oggi, 17 maggio 2026: Roma-Lazio e le altre sfide del giorno

Nella guida TV di domenica 17 maggio 2026 le partite della 37ma giornata di Serie A sono trasmesse da DAZN; tre anche su Sky
La giornata calcistica di domenica 17 maggio si apre quando in Italia è ancora buio. A mezzanotte e mezza il Campionato argentino accende la prima luce con River Plate–Rosario Central. Un’ora più tardi è l’MLS a prendere il controllo della notte: da Charlotte–Toronto a DC United–St. Louis City, passando per New York, Orlando e Philadelphia, la piattaforma americana sforna partite in serie fino all’alba. Il ritmo non cala nemmeno alle tre, quando Seattle Sounders–LA Galaxy apre l’ultimo blocco prima del mattino, seguito da Real Salt Lake–Colorado Rapids e dal finale di SJ Earthquakes–Dallas.
Alle 11 arriva il Campionato Primavera con Cagliari–Napoli, A mezzogiorno la Serie A si presentacon un blocco di partite che coinvolgono squadre in corsa per un posto in Europa: Juventus–Fiorentina, Genoa–Milan, Roma–Lazio, Como–Parma e Pisa–Napoli DAZN e Sky le distribuiscono su più canali, mentre la Diretta Gol tiene insieme tutto in un unico respiro.
Il primo pomeriggio si apre con la Premier League: alle 13.30 Manchester United–Nottingham Forest dà il via al turno inglese, mentre in Belgio Anderlecht–Mechelen scalda l’atmosfera. Alle 14.30 l’Eredivisie propone un poker di sfide in contemporanea, con Ajax, PSV, Feyenoord e NEC tutte impegnate.
Alle 15 l’Italia torna centrale con Inter–Verona, mentre il calcio femminile offre due sfide di peso: Napoli–Sassuolo e Ternana–Milan. La Zweite Bundesliga tedesca si inserisce alle 15.30, prima che la Premier League riparta alle 16 con Brentford–Crystal Palace, Everton–Sunderland e Wolverhampton–Fulham.
Il tardo pomeriggio porta un altro snodo della Serie A: alle 18 Atalanta–Bologna, mentre il femminile completa il quadro con Parma–Juventus e Fiorentina–Lazio. Alle 18.30 la Premier League propone Newcastle–West Ham, mentre in Belgio si gioca Bruges–Union SG.
Alle 19 la Liga si prende la scena con un’intera giornata in simultanea: da Siviglia–Real Madrid a Atletico Madrid–Girona, passando per Real Sociedad–Valencia e Rayo–Villarreal.
La serata si accende alle 20 con i playoff di Serie B e C: Catanzaro–Palermo, Lecco–Catania e le sfide di Salernitana–Ravenna, Casarano–Union Brescia e Potenza–Ascoli. Alle 20.45 la Serie A torna protagonista con Cagliari–Torino, Udinese–Cremonese e Sassuolo–Lecce, trasmessa anche in 4K.
La notte si chiude con la Ligue 1 alle 21, con Paris FC–PSG e Lione–Lens, prima del colpo di coda della Liga con Barcellona–Betis alle 21.15. L’ultima parola spetta ancora all’Argentina: alle 22 Argentinos Juniors–Belgrano chiude una maratona che sembra non finire mai.
Calcio in tv oggi 17 maggio 2026: dove vedere le partite in diretta tv e streaming
00.30
River Plate–Rosario Central (Campionato argentino) – SPORTITALIA, COMO TV
01.30
Charlotte–Toronto (MLS) – Apple TV
DC United–St. Louis City (MLS) – Apple TV
New England Revolution–Minnesota United (MLS) – Apple TV
New York RB (MLS) – Apple TV
New York City (MLS) – Apple TV
Orlando City–Atlanta United (MLS) – Apple TV
Philadelphia Union–Columbus Crew (MLS) – Apple TV
02.30
Austin–Sporting KC (MLS) – Apple TV
Houston Dynamo–Vancouver Whitecaps (MLS) – Apple TV
03.00
Seattle Sounders–LA Galaxy (MLS) – Apple TV
03.30
Real Salt Lake–Colorado Rapids (MLS) – Apple TV
San Diego–Cincinnati (MLS) – Apple TV
04.30
SJ Earthquakes–Dallas (MLS) – Apple TV
11.00
Cagliari–Napoli (Campionato Primavera) – Primavera TV
12.00
Zona Serie A – DAZN
Diretta Gol Serie A – Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, NOW
Juventus–Fiorentina – DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252, NOW
Genoa–Milan – DAZN
Roma–Lazio – DAZN
Pisa–Napoli – DAZN
Como–Parma – DAZN, Sky Sport 253, NOW
13.30
Manchester United–Nottingham Forest (Premier League) – Sky Sport 255, NOW
Anderlecht–Mechelen (Campionato belga) – DAZN
14.30
Heerenveen–Ajax (Eredivisie) – COMO TV
PSV–Twente (Eredivisie) – COMO TV
Zwolle–Feyenoord (Eredivisie) – COMO TV
NEC–Go Ahead Eagles (Eredivisie) – COMO TV
15.00
Inter–Verona – DAZN
Livingston–Kilmarnock (Scozia) – COMO TV
Napoli–Sassuolo (Serie A femminile) – DAZN
Ternana–Milan (Serie A femminile) – DAZN
15.30
Elversberg–P. Münster (Zweite Bundesliga) – Sky Sport 251, NOW
Hannover–Norimberga (Zweite Bundesliga) – Sky Sport 252, NOW
16.00
Diretta Gol Premier League – Sky Sport Calcio, NOW
Brentford–Crystal Palace – Sky Sport 253, NOW
Everton–Sunderland – Sky Sport 254, NOW
Wolverhampton–Fulham – Sky Sport 255, NOW
Slaven Belupo–Dinamo Zagabria – COMO TV
18.00
Atalanta–Bologna – DAZN
Parma–Juventus (Serie A femminile) – DAZN
Fiorentina–Lazio (Serie A femminile) – DAZN
18.30
Newcastle–West Ham – Sky Sport Calcio, NOW
Bruges–Union SG (Belgio) – DAZN
19.00 — Liga (tutte su DAZN)
Siviglia–Real Madrid
Athletic–Celta
Elche–Getafe
Osasuna–Espanyol
Levante–Maiorca
Atletico Madrid–Girona
Oviedo–Alaves
Real Sociedad–Valencia
Rayo Vallecano–Villarreal
20.00
Catanzaro–Palermo (Playoff Serie B) – DAZN, LaB Channel
Salernitana–Ravenna (Playoff Serie C) – Sky Sport 253, NOW
Casarano–Union Brescia (Playoff Serie C) – Sky Sport 254, NOW
Potenza–Ascoli (Playoff Serie C) – Sky Sport 255, NOW
Lecco–Catania (Playoff Serie C) – Rai Sport, Sky Sport Uno, Sky Sport 252, NOW
20.45
Zona Serie A – DAZN
Cagliari–Torino – DAZN
Sassuolo–Lecce – DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, NOW
Udinese–Cremonese – DAZN
21.00
Paris FC–PSG (Ligue 1) – Sky Sport 256, NOW
Lione–Lens (Ligue 1) – Sky Sport 257, NOW
21.15
Barcellona–Betis (Liga) – DAZN
22.00
Argentinos Juniors–Belgrano (Campionato argentino) – SPORTITALIA, COMO TV