Calcio in tv oggi, 17 maggio 2026: Roma-Lazio e le altre sfide del giorno

Nella guida TV di domenica 17 maggio 2026 le partite della 37ma giornata di Serie A sono trasmesse da DAZN; tre anche su Sky

La giornata calcistica di domenica 17 maggio si apre quando in Italia è ancora buio. A mezzanotte e mezza il Campionato argentino accende la prima luce con River Plate–Rosario Central. Un’ora più tardi è l’MLS a prendere il controllo della notte: da Charlotte–Toronto a DC United–St. Louis City, passando per New York, Orlando e Philadelphia, la piattaforma americana sforna partite in serie fino all’alba. Il ritmo non cala nemmeno alle tre, quando Seattle Sounders–LA Galaxy apre l’ultimo blocco prima del mattino, seguito da Real Salt Lake–Colorado Rapids e dal finale di SJ Earthquakes–Dallas.

Alle 11 arriva il Campionato Primavera con Cagliari–Napoli, A mezzogiorno la Serie A si presentacon un blocco di partite che coinvolgono squadre in corsa per un posto in Europa: Juventus–Fiorentina, Genoa–Milan, Roma–Lazio, Como–Parma e Pisa–Napoli DAZN e Sky le distribuiscono su più canali, mentre la Diretta Gol tiene insieme tutto in un unico respiro.

Il primo pomeriggio si apre con la Premier League: alle 13.30 Manchester United–Nottingham Forest dà il via al turno inglese, mentre in Belgio Anderlecht–Mechelen scalda l’atmosfera. Alle 14.30 l’Eredivisie propone un poker di sfide in contemporanea, con Ajax, PSV, Feyenoord e NEC tutte impegnate.

Alle 15 l’Italia torna centrale con Inter–Verona, mentre il calcio femminile offre due sfide di peso: Napoli–Sassuolo e Ternana–Milan. La Zweite Bundesliga tedesca si inserisce alle 15.30, prima che la Premier League riparta alle 16 con Brentford–Crystal Palace, Everton–Sunderland e Wolverhampton–Fulham.

Il tardo pomeriggio porta un altro snodo della Serie A: alle 18 Atalanta–Bologna, mentre il femminile completa il quadro con Parma–Juventus e Fiorentina–Lazio. Alle 18.30 la Premier League propone Newcastle–West Ham, mentre in Belgio si gioca Bruges–Union SG.

Alle 19 la Liga si prende la scena con un’intera giornata in simultanea: da Siviglia–Real Madrid a Atletico Madrid–Girona, passando per Real Sociedad–Valencia e Rayo–Villarreal.

La serata si accende alle 20 con i playoff di Serie B e C: Catanzaro–Palermo, Lecco–Catania e le sfide di Salernitana–Ravenna, Casarano–Union Brescia e Potenza–Ascoli. Alle 20.45 la Serie A torna protagonista con Cagliari–Torino, Udinese–Cremonese e Sassuolo–Lecce, trasmessa anche in 4K.

La notte si chiude con la Ligue 1 alle 21, con Paris FC–PSG e Lione–Lens, prima del colpo di coda della Liga con Barcellona–Betis alle 21.15. L’ultima parola spetta ancora all’Argentina: alle 22 Argentinos Juniors–Belgrano chiude una maratona che sembra non finire mai.

Calcio in tv oggi 17 maggio 2026: dove vedere le partite in diretta tv e streaming

00.30

River Plate–Rosario Central (Campionato argentino) – SPORTITALIA, COMO TV

01.30

Charlotte–Toronto (MLS) – Apple TV

DC United–St. Louis City (MLS) – Apple TV

New England Revolution–Minnesota United (MLS) – Apple TV

New York RB (MLS) – Apple TV

New York City (MLS) – Apple TV

Orlando City–Atlanta United (MLS) – Apple TV

Philadelphia Union–Columbus Crew (MLS) – Apple TV

02.30

Austin–Sporting KC (MLS) – Apple TV

Houston Dynamo–Vancouver Whitecaps (MLS) – Apple TV

03.00

Seattle Sounders–LA Galaxy (MLS) – Apple TV

03.30

Real Salt Lake–Colorado Rapids (MLS) – Apple TV

San Diego–Cincinnati (MLS) – Apple TV

04.30

SJ Earthquakes–Dallas (MLS) – Apple TV

11.00

Cagliari–Napoli (Campionato Primavera) – Primavera TV

12.00

Zona Serie A – DAZN

Diretta Gol Serie A – Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, NOW

Juventus–Fiorentina – DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252, NOW

Genoa–Milan – DAZN

Roma–Lazio – DAZN

Pisa–Napoli – DAZN

Como–Parma – DAZN, Sky Sport 253, NOW

13.30

Manchester United–Nottingham Forest (Premier League) – Sky Sport 255, NOW

Anderlecht–Mechelen (Campionato belga) – DAZN

14.30

Heerenveen–Ajax (Eredivisie) – COMO TV

PSV–Twente (Eredivisie) – COMO TV

Zwolle–Feyenoord (Eredivisie) – COMO TV

NEC–Go Ahead Eagles (Eredivisie) – COMO TV

15.00

Inter–Verona – DAZN

Livingston–Kilmarnock (Scozia) – COMO TV

Napoli–Sassuolo (Serie A femminile) – DAZN

Ternana–Milan (Serie A femminile) – DAZN

15.30

Elversberg–P. Münster (Zweite Bundesliga) – Sky Sport 251, NOW

Hannover–Norimberga (Zweite Bundesliga) – Sky Sport 252, NOW

16.00

Diretta Gol Premier League – Sky Sport Calcio, NOW

Brentford–Crystal Palace – Sky Sport 253, NOW

Everton–Sunderland – Sky Sport 254, NOW

Wolverhampton–Fulham – Sky Sport 255, NOW

Slaven Belupo–Dinamo Zagabria – COMO TV

18.00

Atalanta–Bologna – DAZN

Parma–Juventus (Serie A femminile) – DAZN

Fiorentina–Lazio (Serie A femminile) – DAZN

18.30

Newcastle–West Ham – Sky Sport Calcio, NOW

Bruges–Union SG (Belgio) – DAZN

19.00 — Liga (tutte su DAZN)

Siviglia–Real Madrid

Athletic–Celta

Elche–Getafe

Osasuna–Espanyol

Levante–Maiorca

Atletico Madrid–Girona

Oviedo–Alaves

Real Sociedad–Valencia

Rayo Vallecano–Villarreal

20.00

Catanzaro–Palermo (Playoff Serie B) – DAZN, LaB Channel

Salernitana–Ravenna (Playoff Serie C) – Sky Sport 253, NOW

Casarano–Union Brescia (Playoff Serie C) – Sky Sport 254, NOW

Potenza–Ascoli (Playoff Serie C) – Sky Sport 255, NOW

Lecco–Catania (Playoff Serie C) – Rai Sport, Sky Sport Uno, Sky Sport 252, NOW

20.45

Zona Serie A – DAZN

Cagliari–Torino – DAZN

Sassuolo–Lecce – DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, NOW

Udinese–Cremonese – DAZN

21.00

Paris FC–PSG (Ligue 1) – Sky Sport 256, NOW

Lione–Lens (Ligue 1) – Sky Sport 257, NOW

21.15

Barcellona–Betis (Liga) – DAZN

22.00

Argentinos Juniors–Belgrano (Campionato argentino) – SPORTITALIA, COMO TV