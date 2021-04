Il 20 aprile 2021 Verona – Fiorentina, Chelsea – Brighron e Bayern Monaco – Leverkusen sono trasmessi su Sky

SPEZIA – Al centro della programmazione sul calcio in TV di martedì 20 aprile c’è l’anticipo della trentaduesima giornata di Serie A, Verona – Fiorentina. Da una parte c’è la squadra di Juric che viene da due sconfitte consecutive contro Lazio e Sampdoria ed in classifica occupa la nona posizione con 41 punti. Dall’altra parte troviamo la Viola che, al pari degli avversari, viene da due sconfitte contro Atalanta e Sassuolo ed in classifica occupa la quindicesima posizione, in coabitazione con Torino e Benevento, a quota 30 punti e con soli 5 punti di vantaggio sul Cagliari.

Chelsea – Brighton è l’anticipo della trentaquattresima giornata del campionato cadetto olandese. I padroni di casa vengono dalla vittoria casalinga di misura contro il Manchester City e in classifica sono quinti con 54 punti. A quota 33 gli ospiti, sedicesimi e reduci dal pareggio casalingo a reti bianche contro l’Everton.

Per la trentesima giornata di Bundesliga si gioca Bayern Monaco – Leverkusen. I padroni di casa vengono dalla vittoria esterna per 2-3 contro il Wolfsburge in classifica sono primi con 68 punti. A quota 47 gli ospiti, sesto e reduci dalla vittoria casalinga per 3-0 contro il Colonia.

Calcio in tv oggi 20 aprile 2021: dove vedere le partite in diretta tv e streaming

20.30

Bayern Monaco-Leverkusen (Bundesliga) – SKY SPORT UNO

20.45

Verona-Fiorentina (Serie A) – SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 251 satellite)

21.00

Chelsea-Brighton (Premier League) – SKY SPORT FOOTBALL

Gli abbonati Sky potranno seguire le partite in streaming attraverso la piattaforma Sky Go. Il servizio è incluso nell’abbonamento e per usufruirne basterà scaricaer l’app su smartphone e tablet e sul proprio PC o notebook.