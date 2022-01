Il 20 gennaio 2022 la gare valide per gli ottavi di Coppa Italia sarà trasmessa in diretta su Canale 5; quella per gli ottavi di finale della Coppa di Spagna su DAZN

MILANO – Al centro della programmazione sul calcio in TV di giovedì 20 gennaio ci sono gli ottavi di finale della Coppa Italia, con Roma-Lecce, in programma dalle ore 21. In campionato i giallorossi vengono dal successo casalingo di misura contro il Cagliari e sono sesti in classifica, a pari merito con Juventus e Lazio, con 35 punti, frutto di undici vittorie, due pareggi e nove sconfitte; 26 gol fatti e 38 subiti. Con nove vittorie, la Roma é seconda nell’albo della competizione. I salentini, invece, sono reduci dal successo esterno di misura contro il Pordenone e sono quinti nella classifica del torneo cadetto ma con una partita da recuperare, a quota 35 punti, con un cammino di nove partite vinte, sette pareggiate e due perse; 30 reti segnate e 15 subite. Il Lecce non ha mai raggiunto i quarti di finale della competizione. In Coppa Italia l’Inter entra ora nella competizione mentre il Lecce ha già eliminato il Parma (1-3) e lo Spezia (0-2)

In Inghilterra si gioca Arsenal – Liverpool. La gara di andata, giocata lo scorso 13 gennaio, si era conclusa a reti inviolate. Chi passerà il turno affronterà in finale il Chelsea a Wembley il prossimo 27 febbraio. I padroni di casa sono stati eliminati dalla FA Cup per mano del Nottingham. In campionato sono reduci dalla sconfitta casalinga per 1-2 contro il Manchester City e sono quarti, a quota 35, con un cammino di undici partite vinte, due pareggiate e sette perse; trentadue gol segnati e venticinque subiti. Il bilancio delle ultime cinque partite disputate é di due vittorie, un pareggio e due sconfitte; undici reti realizzate e quattro incassate. Gli ospiti sono reduci dalla vittoria in Premier League per 3-0 contro il Brentford grazie alle reti di Fabinho, Oxlade-Chamberlain e Minamino e in classifica sono secondi, davanti al Chelsea a undici lunghezze dalla capolista Manchester City anche se con un partita da recuperare, con 45 punti, frutto di tredici vittorie, sei pareggi e due sconfitte; cinquantacinque gol fatti e diciotto subiti.

Per la Coppa d’Africa si gioca la terza giornata: alle 17 in programma Costa d’Avorio-Algeria e Sierra Leone-Guinea Equatoriale; alle 20 Gambia-Tunisia e Mali-Mauritania.

Calcio in tv oggi 20 gennaio 2021: dove vedere le partite in diretta tv e streaming

17.00

Costa d’Avorio-Algeria (Coppa d’Africa) – DISCOVERY+

Sierra Leone-Guinea Equatoriale (Coppa d’Africa) – DISCOVERY+

19.00

Getafe-Granada (Liga) – DAZN

20.00

Gambia-Tunisia (Coppa d’Africa) – DISCOVERY+

Mali-Mauritania (Coppa d’Africa) – DISCOVERY+

20.45

Arsenal-Liverpool (League Cup) – DAZN

21.00

Roma-Lecce (Coppa Italia) – CANALE 5

DAZN sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.