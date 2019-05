Al centro della programmazione televisiva sul calcio di lunedì 20 maggio c’é il posticipo della 37° giornata del campionato di Serie A: Lazio – Bologna



ROMA – Al centro della programmazione televisiva sul calcio di lunedì 20 maggio c’é il posticipo della trentasettesima giornata del campionato di Serie A. I biancocelesti, dopo la vittoria a Cagliari, sono ottavi a quattro lunghezze dalla zona Europa; i felsinei, dopo un buon finale di stagione, sono a +5 dalla zona retrocessione



Si giocano due gare valide per la Mayor League Soccer: Dallas-Los Angeles FC e Los Angeles Galaxy-Colorado Rapids. Per Campionato Primavera in programma Chievo – Udinese.



Apre il programma RSB Berkane-Zamalek, valida per la Coppa d’Africa.

Calcio in tv oggi 20 maggio 2019: dove vedere le partite in diretta tv e streaming. Il quadro degli incontri

00.00 RSB Berkane-Zamalek (CAF Confederations Cup) – DAZN

01.30 Dallas-Los Angeles FC (MLS) – DAZN

02.00 Los Angeles Galaxy-Colorado Rapids (MLS) – DAZN

15.00 Chievo-Udinese SPORTITALIA (canale 60 digitale terrestre, 225 satellite)

20.30 Lazio-Bologna (Serie A) – SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 251 satellite)

