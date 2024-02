Nella guida tv del 21 febbraio 2024 Napoli – Barcellona sarà visibile su Amazon Prime Video; Porto – Arsenal e le gare di Serie C saranno trasmesse sui canali Sky

Al centro della programmazione sul calcio in TV di mercoledì 21 febbraio ci sono le gare valide per l’andata degli ottavi di finale della Champions League. Si gioca Napoli – Barcellona. Il Napoli era arrivato al secondo posto nel Gruppo C alle spalle del Real Madrid. In campionato i partenopei stanno attraversando un momento molto difficile, che é costato la panchina a Mazzarri, il quale, a fine novembre, aveva preso il posto dell’esonerato Rudi Garcia. A guidare la squadra azzurra, nel tentativo di salvare una stagione fino ad oggi fallimentare, é stato chiamato Francesco Calzona, ex tecnico della Slovacchia. In campionato il Napoli, dopo aver strappato l’1-1 al Genoa soltanto al novantesimo, é nono con 36 punti, frutto di dieci vittorie, sei pareggi e otto sconfitte, trentatré gol fatti e ventotto subiti. Il Barcellona é arrivato primo nel Gruppo H a pari merito con il Porto ma con una migliore differenza reti. In Liga, dopo l’1-2 rifilato al Celta Vigo, é terzo a quota 54, a otto lunghezze dalla capolista Real Madrid. Il suo percorso racconta di sedici partite vinte, sei pareggiate e tre perse, cinquantadue reti realizzate e trentaquattro incassate. Contemporaneamente tocca a Porto – Arsenal. Il Porto si era classificato secondo nel Gruppo H alle spalle del Barcellona, che aveva una maggio differenza reti. L’Arsenal invece ha vinto il Gruppo B.

In Premier League si gioca il recupero Liverpool – Luton. Il Liverpool viene dal successo esterno per 1-4 contro il Brentford ed é primo con 57 punti (+2 sull’Arsenal). Il Luton é reduce dalla sconfitta casalinga per 1-2 contro il Manchester United ed é diciottesimo a quota 20.

Recuperi anche nel Girone A di Serie C. Si comincia con Atalanta U23- Renate. L’Atalanta viene dal successo casalingo per 2-0 contro l’Alessandria ed é quinto con 44 punti. La Renate é reduce dalla sconfitta interna per 0-2 contro il Vicenza ed é quattordicesima a quota 32. Poi Pro Sesto – Alessandria. I lombardi, dopo due ko consecutivi contro Novara e Padova, sono penultimi (a -10 dalla quartultima), con 29 punti, frutto di tre vittorie, dieci pareggi e tredici sconfitte, quattordici gol fatti e ventotto subiti. I grigi sono reduci dal la sconfitta per 2-0 rimediata sul campo dell’Atalanta U23. Sono ultimi in classifica a quota 14. Il loro percorso racconta di tre partite vinte, sei pareggiate e diciassette perse, tredici reti realizzate e trentuno incassate

Calcio in tv oggi 21 febbraio 2024: dove vedere le partite in diretta tv e streaming

01.30

Aguilas Doradas-Bragantino (Copa Libertadores) – MOLA

Always Ready-Sporting Cristal (Copa Libertadores) – MOLA

14.00

Atalanta U23-Renate (Serie C) – SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 251)

Torino-Lazio (Coppa Italia Primavera) – SPORTITALIA

14.30

Italia-Svizzera Under 17 (Amichevole femminile) – SITO FIGC

18.00

Pro Sesto-Alessandria (Serie C) – SKY SPORT (canale 252)

Gent-Maccabi Haifa (Conference League) – SKY SPORT (canale 253)

Roma-Fiorentina (Coppa Italia Primavera) – SPORTITALIA

21.00

Napoli-Barcellona (Champions League) – AMAZON PRIME VIDEO

Porto-Arsenal (Champions League) – SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e INFINITY+

23.00

Academia Puerto Cabello-Nacional (Copa Libertadores) – MOLA

