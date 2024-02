Elenco delle partite previste per oggi, mercoledì 21 febbraio 2024: con Arsenal-Porto chiudono il quadro degli ottavi di andata di Champions League, si gioca una gara di Premier e spazio a due recuperi di Serie C

E’ un mercoledì 21 febbraio che propone la Champions League in primo piano. Dopo quelli di ieri, si giocano gli ultimi due ottavi di finale di andata della massima competizione continentale per club. Occhi puntati, in particolare, sulla sfida Napoli-Barcellona, ma attenzione anche alla Premier League, dove è in programma un incontro valido per la 26esima giornata, così come si scende in campo in Serie C con due recuperi del girone A.

Cominciamo dunque dalla Champions e dal primo dei due match in agenda, Napoli–Barcellona, che va in scena allo stadio Maradona alle ore 21. Gli azzurri, dopo essersi piazzati al secondo posto nel gruppo C alle spalle del Real Madrid, arrivano a questo prestigioso appuntamento non nelle migliori condizioni possibili. Lo confermano l’unica vittoria ottenuta nelle ultime cinque uscite ufficiali, la decima posizione in classifica in Serie A, che ha prepotentemente allontanato i campioni d’Italia in carica da qualsiasi utile piazzamento europeo e, per finire, l’esonero nelle scorse ore di mister Walter Mazzarri. Momento di difficoltà anche per la compagine catalana, che nel suo gruppo H ha totalizzato 12 punti (gli stessi del Porto) frutto di quattro vittorie e due sconfitte, ma che ha vissuto finora una stagione scandita da alti e bassi. lo testimoniano, anche qui, il terzo posto in Liga alle spalle di Real Madrid e Girona ed il numero incredibile di gol subiti in campionato, 34, che la collocano tra le peggiori difese del torneo. Il neo mister Calzona, che ha rilevato ieri la panchina di Mazzarri, dovrebbe riaffidarsi al 4-3-3. Possibile conferma per Traoré in mediana, mentre la novità più importante potrebbe riguardare l’attacco dove si dovrebbe registrare il ritorno dal 1′ di Osimhen. Modulo speculare anche per il tecnico dei catalani Xavi, che si dispone con Christensen da vertice basso di una mediana completata da De Jong e Gundogan. In attacco Yamal e Pedri a supporto di Robert Lewandowski.

Nell’altro incontro in programma abbiamo invece Porto–Arsenal, fischio d’inizio sempre alle ore 21. I padroni di casa, terzi in Portogallo ma che si sono fatti scippare la testa del gruppo H proprio dal Barcellona, non stanno vivendo un periodo molto felice in campionato: sono ormai molto lontani in graduatoria dalle prime posizioni occupate dalle due squadre di Lisbona, e sembrano ormai destinati alla resa. Devono, inoltre, fare i conti con una statistica piuttosto infausta dal momento che sono stati eliminati in sette delle otto occasioni in cui hanno incontrato squadre inglesi nella fase a eliminazione diretta di Champions League. A complicare il tutto c’è un Arsenal, vincitrice del gruppo B davanti al PSV, che sta volando sulle ali dell’entusiasmo e che nelle ultime cinque partite di Premier ha fatto il pieno di successi, segnando 21 gol e incassandone solo 2. Anche in questo caso però c’è da segnalare un piccolo tabù da sfatare: l’ultima volta che i Gunners hanno superato gli ottavi di finale della competizione è stato battendo proprio il Porto, con un punteggio complessivo di 6-2 nella stagione 2009-10.

Rimanendo nell’ambito delle manifestazioni europee, va ricordato che quest’oggi alle 18 va in scena il play off di ritorno di Conference League, Gent–Maccabi Haifa, un anticipo del turno di domani, con gli israeliani che, dopo l’1-0 dell’andata, si recano in Belgio per provare a completare l’opera e qualificarsi agli ottavi.

Spostiamoci a questo punto in Inghilterra e in Premier League, dove alle ore 21, come anticipato, si gioca Liverpool–Luton Town. Obiettivi e percorsi diversi, ovviamente, per le due formazioni. I Reds, che a fine stagione saluteranno il proprio tecnico Klopp, sono desiderosi di tornare ad essere campioni, dopo tre anni di successi del City, e di difendere la prima posizione occupata in classifica dagli assalti degli uomini di Guardiola. Gli Hatters, alla loro primissima apparizione in Premier, devono invece pensare a ritrovare una vittoria in campionato, che manca da 3 gare, e a salvarsi da una retrocessione, distante allo stato 1 solo punto.

Veniamo, per concludere la rassegna, in Italia. In programma due match da recuperare del girone A di Serie C dello scorso 29 gennaio non disputati a causa del maltempo. Alle ore 14 in campo Atalanta U23-Renate, mentre alle 18.30 va in scena lo scontro da piena zona salvezza tra il Pro Sesto, penultimo, e l’Alessandria fanalino di coda. Segnaliamo che si gioca anche in Serie D e in Coppa Italia Primavera con le due semifinali di ritorno del torneo. In primo piano Torino-Lazio alle ore 14 e Roma-Fiorentina alle ore 18, con i giallorossi ed i biancocelesti chiamati, nelle rispettive partite, a ribaltare entrambi l’1-3 dell’andata.

Servizio a cura di Gianmarco Apuzzo

CHAMPIONS LEAGUE

21.00

PREMIER LEAGUE

20.30

Liverpool-Luton

SERIE C

14.00

18.30

ALBANIA SUPER LEAGUE

Skenderbeu – Din. Tirana 17:00

ARGENTINA COPA ARGENTINA

Tigre – Chacarita Juniors 21:10

ARGENTINA COPA DE LA LIGA PROFESIONAL

Defensa y Justicia – Central Cordoba 00:00

ASIA AFC CHAMPIONS LEAGUE – PLAY OFF

Kofu (Jpn) – Ulsan HD (Kor) 10:00

Yokohama M. (Jpn) – Bangkok Utd (Tha) 12:00

Al-Ain (Uae) – Nasaf Qarshi (Uzb) 17:00

Al Nassr FC (Sau) – Al Feiha (Sau) 19:00

BOLIVIA DIVISION PROFESIONAL – APERTURA

The Strongest – Santa Cruz 01:00

Universitario de Vinto – Guabira 20:00

GV San Jose – Wilstermann 23:00

BRASILE COPPA DEL BRASILE

Nova Venecia – Botafogo SP 00:00

Real Brasilia – Sao Raimundo RR 19:30

River-PI – Ypiranga FC 20:00

Manauara – Retro 20:30

Sousa – Cruzeiro 23:15

Anapolis – Tombense 23:30

Audax RJ – Portuguesa RJ 23:30

Itabaiana – Brasiliense 23:30

Treze – ABC 23:30

COSTARICA PRIMERA DIVISIÓN – CLAUSURA

Sporting San Jose – Puntarenas FC 02:00

Alajuelense – Zeledon 03:00

Guanacasteca – Liberia 22:00

EUROPA CHAMPIONS LEAGUE – PLAY OFF

FC Porto – Arsenal 21:00

Napoli – Barcellona 21:00

EUROPA EUROPA CONFERENCE LEAGUE – PLAY OFF

Gent – M. Haifa 18:00

GRECIA COPPA DI GRECIA

Panathinaikos – PAOK 18:00

INGHILTERRA PREMIER LEAGUE

Liverpool – Luton 20:30

ITALIA COPPA ITALIA PRIMAVERA

Torino U19 – Lazio U19 14:00

Roma U19 – Fiorentina U19 18:00

ITALIA SERIE C – GIRONE A

Atalanta U23 – Renate 14:00

Pro Sesto – Alessandria 18:30

ITALIA SERIE D – GIRONE B

USD Casatese – Real Calepina 14:30

MAROCCO BOTOLA PRO

FUS Rabat – Moghreb Tetouan 18:00

Chabab Mohammedia – Safi 20:00

MESSICO LIGA DE EXPANSION MX – CLAUSURA

Zacatecas Mineros – Cancun 02:05

Correcaminos – Atl. Morelia 04:05

MESSICO LIGA MX – CLAUSURA

Puebla – Pachuca 02:00

Necaxa – Guadalajara 04:00

NORD E CENTRO AMERICA CONCACAF CHAMPIONS CUP

St. Louis City – Houston Dynamo 02:00

Saprissa – Philadelphia Union 04:00

REPUBBLICA CECA 1. LIGA

Teplice – Sigma Olomouc 17:30

SAN MARINO CAMPIONATO SAMMARINESE

Faetano – Cailungo 21:15

Fiorentino – San Giovanni 21:15

Murata – Tre Penne 21:15

San Marino Academy U22 – Juvenes/Dogana 21:15

SLOVENIA PRVA LIGA

O. Ljubljana – Domzale 15:00

Koper – Mura Posticipata

SUD AMERICA COPA LIBERTADORES – QUALIFICAZIONE

Aguilas (Col) – Bragantino (Bra) 01:30

Always Ready (Bol) – Sporting Cristal (Per) 01:30

Puerto Cabello (Ven) – Nacional (Uru) 23:00