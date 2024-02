I consigli del giorno 22 febbraio sono dedicati esclusivamente alle gare di ritorno dei playoff di Europa League

Giovedì 22 febbraio si giocano alcune gare valide per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. I pronostici di oggi riguardano complessivamente sei gare, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio andiamo a vedere di seguito i pronostici sul calcio di oggi ricordando che ogni giorno è possibile trovare i suggerimenti sulle partite più importanti della giornata

Rennes – Milan 1 (ore 18.45)

Gara di ritorno dei playoff di Champions League. Il Milan é stato retrocesso dalla Champions League essendo arrivato terzo nel Gruppo F alle spalle di Dortmund e PSG. In campionato i rossoneri, dopo aver perso contro il Monza, sono terzi con 52 punti, frutto di sedici vittorie, quattro pareggi e cinque sconfitte, quarantanove gol fatti e trentuno subiti. Il Rennes é arrivato secondo nel Gruppo F di Europa League, dietro per un solo punto alla Villarreal. Si riparte dal 3-0 dell’andata in favore del Milan.

Tolosa – Benfica 2 (ore 18.45)

Gara di ritorno dei playoff di Europa League. Il Benfica é stato retrocesso dalla Champions League essendo arrivato terzo alle spalle di Real Sociedad e Inter. Il Tolosa, invece, é arrivato secondo nel proprio girone di Europa League, alle spalle del Liverpool. Si riparte dall’1-2 dell0andata in favore del Benfica.

Marsiglia – Shakthar 1 (ore 21)

Match di ritorno dei playoff di Europa League. Nonostante la vittoria contro il Barcellona, lo Shakthar é arrivato terzo nel suo giorno ed é stato retrocesso dalla Champions League. Il Marsiglia di Gattuso, beffato dal Brighton, si é piazzato al secondo posto del suo girone di Europa League. Si riparte dal 2-2 dell’andata.

Roma – Feyenoord 1 (ore 21)

Incontro valevole per il ritorno dei playoff di Europa League. Il Feyenoord é stato retrocesso dalla Champions League essendo arrivato terzo alle spalle di Atletico Madrid e Lazio. La Roma si era classificata seconda nel Gruppo G di Europa League, dietro lo Slavia Praga. In campionato i giallorossi, dopo aver vinto contro il Frosinone, sono sesti con 41 punti, frutto di dodici vittorie, cinque pareggi e otto sconfitte, quarantacinque gol fatti e trenta subiti. Si riparte dall’1-1 dell’andata.

Sparta Praga – Galatasaray 1 (ore 21)

Match valido per il ritorno dei playoff di Europa League. Il Galatasaray, nonostante stia disputando un’ottima stagione e sia imbattuto da dodici partite, é stato retrocesso dalla Champions League. Fatale gli é stato l’incontro con il Copenaghen. Lo Sparta Praga, invece, é arrivato secondo nel gruppo C di Europa League alle spalle dei Rangers. Si riparte dal 2-3 dell’andata in favore del Galatasaray.

Sporting – Young Boys (ore 21)

Match valido per il ritorno dei playoff di Europa League. Gli svizzeri sono largamente in testa al campionato nazionale ma in Europa League sono inciampati arrivando secondi nel proprio girone. Lo Sporting é in testa al campionato delusione ma é stato retrocesso dalla Champions League.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per il 22 febbraio 2024