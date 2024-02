Nella guida tv del 22 febbraio 2024 le gare valide per il ritorno dei playoff della Europa League saranno trasmesse sui canali Sky e su DAZN

Al centro della programmazione sul calcio in TV di giovedì 22 febbraio ci sono le gare valide per il ritorno dei playoff di Europa League. Si gioca Rennes – Milan. Il Milan é stato retrocesso dalla Champions League essendo arrivato terzo nel Gruppo F alle spalle di Dortmund e PSG. In campionato i rossoneri, dopo aver perso contro il Monza, sono terzi con 52 punti, frutto di sedici vittorie, quattro pareggi e cinque sconfitte, quarantanove gol fatti e trentuno subiti. Il Rennes é arrivato secondo nel Gruppo F di Europa League, dietro per un solo punto alla Villarreal. Si riparte dal 3-0 dell’andata in favore del Milan.

In serata si disputa Roma – Feyenoord. Il Feyenoord é stato retrocesso dalla Champions League essendo arrivato terzo alle spalle di Atletico Madrid e Lazio. La Roma si era classificata seconda nel Gruppo G di Europa League, dietro lo Slavia Praga. In campionato i giallorossi, dopo aver vinto contro il Frosinone, sono sesti con 41 punti, frutto di dodici vittorie, cinque pareggi e otto sconfitte, quarantacinque gol fatti e trenta subiti. Si riparte dall’1-1 dell’andata.

Il Benfica, che é stato retrocesso dalla Champions League essendo arrivato terzo alle spalle di Real Sociedad e Inter, ospita il Tolosa, che invece, é arrivato secondo nel proprio girone di Europa League, alle spalle del Liverpool. Si riparte dall’1-2 dell’andata in favore del Benfica. Lo Shakthar, che é arrivato terzo nel suo giorno ed é stato retrocesso dalla Champions League, riceve il Marsiglia di Gattuso, chesi é piazzato al secondo posto del suo girone di Europa League. Si riparte dal 2-2 dell’andata. Il Galatasaray, che é stato retrocesso dalla Champions League, sfida lo Sparta Praga, che invece, é arrivato secondo nel gruppo C di Europa League alle spalle dei Rangers. Si riparte dal 2-3 dell’andata in favore del Galatasaray.

In programma anche Friburgo – Lens, Qarabag – Braga e Sporting – Young Boys.

Si gioca anche il recupero di Serie, A Torino – Lazio. I granata dopo il successo contro il Lecce, sono decimi a quota 36. La lazio, dopo la sconfitta contro il Bologna, sono ottavi con 37 punti.

Calcio in tv oggi 22 febbraio 2024: dove vedere le partite in diretta tv e streaming

01.30

Aurora-Botafogo (Copa Libertadores) – MOLA

Nacional Asuncion-Atletico Nacional (Copa Libertadores) – MOLA

02.00

Inter Miami-Real Salt Lake (MLS) – APPLE TV

18.45

Zona Europa – DAZN

Diretta Gol Europa – SKY SPORT (canale 251)

Rennes-Milan (Europa League) – DAZN, SKY SPORT UNO e SKY SPORT (canale 253)

Tolosa-Benfica (Europa League) – DAZN e SKY SPORT (canale 256)

Qarabag-Braga (Europa League) – DAZN

Friburgo-Lens (Europa League) – DAZN

Bodo/Glimt-Ajax (Conference League) – DAZN

20.30

Liverpool-Luton (Premier League) – SKY SPORT CALCIO

20.45

Torino-Lazio (Serie A) – DAZN, SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 254)

21.00

Zona Europa – DAZN

Diretta Gol Europa – SKY SPORT (canale 251)

Roma-Feyenoord (Europa League) – DAZN, TV8, SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K e SKY SPORT (canale 252)

Marsiglia-Shakhtar (Europa League) – DAZN e SKY SPORT (canale 255)

Sporting-Young Boys (Europa League) – DAZN

Sparta Praga-Galatasaray (Europa League) – DAZN

Eintracht Francoforte-Union SG (Conference League) – DAZN

23.00

Sportivo Trinidense-El Nacional (Copa Libertadores) – MOLA

Per gli incontri trasmessi in diretta da DAZN va detto che la app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale