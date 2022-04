Il 24 aprile 2022 tutte le partite di Serie A in programma saranno trasmesse in diretta su DAZN; Salernitana – Fiorentina anche su Sky

ROMA – Al centro della programmazione sul calcio in TV di domenica 24 aprile ci sono le gare valide per la trentaquattresima giornata di Serie A.

Nel lunch match la Salernitana riceverà la Fiorentina. I campani vengono dal successo esterno per 1-2 contro l’Udinese e sono ultimi, a pari merito con Venezia e Genoa anche se il Grifone ha disputato una partita in più, con 22 punti. Il loro cammino parla di cinque vittorie, sette pareggi e venti sconfitte con ventisei gol fatti e sessantanove subiti, peggiore attacco del torneo. Le due vittorie arrivate in settimana, contro Sampdoria prima e Udinese poi, hanno però rilanciato il morale degli uomini di Nicola e fatto credere di nuovo a una salvezza che solo fino a pochi giorni fa sembrava utopistica. Di fronte troveranno la Fiorentina, rivelazione del torneo. I viola vengono dal successo di misura contro il Venezia e sono sesti, pari merito con la Lazio, con 56 punti e con un cammino di diciassette partite vinte, cinque pareggiate e dieci sconfitte e con cinquantatré reti realizzate e quaranta incassate. Nelle ultime cinque sfide ha vinto tre volte e pareggiato due siglando tre reti e subendone cinque.

Nel primo pomeriggio l’Udinese farà visita al Bologna. I felsinei sono reduci dal pareggio esterno per 1-1 contro la Juventus e sono tredicesimi con 38 punti e con un cammino di dieci vittorie, otto pareggi e quattordici sconfitte con trentacinque gol fatti e quarantacinque subiti. Nelle ultime cinque sfide ha vinto due volte, pareggiato due e perso una siglando una rete e subendone cinque. I friulani vengono dalla sconfitta casalinga di misura contro la Salernitana, e sono dodicesimi con 39 punti, frutto di nove vittorie, dodici pareggi e undici sconfitte e con cinquantasette reti realizzate e cinquanta incassate. Il bilancio delle ultime cinque sfide é di tre partite vinte e due perse con dodici reti siglate e sei incassate.

Contemporaneamente l’Empoli invece, ospiterà il Napoli. I toscani vengono dalla sconfitta per 4-1 rimediata sul campo dell’Udinese e sono quattordicesimi con 34 punti, frutto di otto vittorie, dieci pareggi e quindici sconfitte con quarantadue gol fatti e sessanta subiti. Nelle ultime cinque sfide hanno pareggiato due volte e perso tre, siglando due reti e subendone sette. Di fronte troveranno il Napoli, reduce dal pareggio casalingo per 1-1 contro la Roma; é scivolato in terza posizione, a quattro lunghezze dalla capolista Milan, a quota 67 e con un cammino di venti vittorie, sette pareggi e sei sconfitte, con cinquantanove reti realizzate e ventisette incassate. Il bilancio nelle ultime cinque sfide é di tre vittorie un pareggio e una sconfitte con otto gol fatti e sette subiti.

Alle 18 lo scontro salvezza Genoa – Cagliari. I padroni di casa vengono dalla sconfitta esterna per 2-0 contro il Milan, firmata Rebic e Leao. I punti in classifica, come detto, sono 22, frutto di due vittorie, sedici pareggi e quattordici sconfitte con ventitré gol fatti e cinquanta subiti. Nelle ultime cinque sfide i rossoblù hanno vinto una volta, pareggiato tre e perso una siglando una rete e subendone una. A Marassi arriva il Cagliari,reduce dalla vittoria casalinga di misura contro il Sassuolo, firmata Deiola, e con 52 punti, con un cammino di sei vittorie, dieci pareggi e diciassette sconfitte e con trentuno gol fatti e sessantuno subiti. Il bilancio delle ultime cinque sfide é di una vittoria e quattro sconfitte e con cinque reti subite a fronte delle otto siglate.

Chiuderà in serata il big match Lazio – Milan. I biancocelesti vengono dal pareggio casalingo per 1-1 contro il Torino e sono sesti, a pari merito con la Fiorentina, con 56 punti, frutto di sedici partite vinte, otto pareggiate e nove perse con sessantacinque reti realizzate e quarantotto incassate. Il bilancio delle ultime cinque sfide é di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta con otto gol fatti e sette subiti. Di fronte troveranno i rossoneri, I rossoneri, che la scorsa settimana, dopo due pareggi a reti bianche di fila, sono tornati al successo contro il Genoa grazie alle reti di Rebic e Leao e sono primi con 71 punti, con un cammino di ventun partite vinte, otto pareggiate e quattro sconfitte e con cinquantotto reti realizzate e ventinove incassate. Nelle ultime cinque sfide hanno vinto tre volte e pareggiato due, siglando tre reti e incassandone una.

Si gioca la trentottesima e ultima giornata del Girone A di Serie C con Sudtirol e Padova pronte a contendersi la promozione in Serie, e della Serie C con il Bari già promosso e la lotta per le posizioni dei playoff.

00.00

Palmeiras-Corinthians (Brasileirão) – SOLOCALCIO

Fluminense-Internacional (Brasileirão) – ONEFOOTBALL

02.00

Atletico Mineiro-Coritiba (Brasileirão) – ONEFOOTBALL

04.30

Phoenix Rising-Miami FC (USL Championship) – ONEFOOTBALL

11.00

Guangzhou FC-Ulsan Hyundai (Champions League asiatica) – ONEFOOTBALL

12.30

Salernitana-Fiorentina (Serie A) – DAZN, SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 251)

Lazio-Juventus (Serie A femminile) – JUVENTUS TV (visibile su DAZN) e TIMVISION

Lech Poznan-Stal Mielec (Ekstraklasa) – ONEFOOTBALL

13.00

Rennes-Lorient (Ligue 1) – SKY SPORT FOOTBALL

Urawa Red Diamonds-Daegu (Champions League asiatica) – ONEFOOTBALL

Jeonnam-Melbourne City (Champions League asiatica) – ONEFOOTBALL

14.00

Nordsjaelland-Viborg (Superligaen) – ONEFOOTBALL

AaB-Silkeborg (Superligaen) – ONEFOOTBALL

Daugavpils-Metta (Latvian Virsliga) – ONEFOOTBALL

St. Pauli II-Oberneuland (Regionalliga) – ONEFOOTBALL

Alemannia Aachen-Wuppertaler (Regionalliga) – ONEFOOTBALL

14.30

Fiorenzuola-Giana Erminio (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Pro Sesto-Lecco (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Juventus U23-Legnago (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Seregno-Piacenza (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Pergolettese-Pro Patria (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Mantova-Pro Vercelli (Serie C) – ELEVEN SPORTS e SKY SPORT (canale 254)

Feralpisalò-Renate (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Triestina-Sudtirol (Serie C) – ELEVEN SPORTS, SKY SPORT (canale 252) e ONEFOOTBALL

Albinoleffe-Trento (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Padova-Virtus Verona (Serie C) – ELEVEN SPORTS e SKY SPORT (canale 253)

Sassuolo-Napoli (Serie A femminile) – TIMVISION

Milan-Pomigliano (Serie A femminile) – MILAN TV (visibile su DAZN) e TIMVISION

Feyenoord-Utrecht (Eredivisie) – MOLA

Salisburgo-Austria Vienna (Bundesliga austriaca) – ONEFOOTBALL

Austria Klagenfurt-Wolfsberger (Bundesliga austriaca) – ONEFOOTBALL

15.00

Empoli-Napoli (Serie A) – DAZN

Bologna-Udinese (Serie A) – DAZN

Chelsea-West Ham (Premier League) – SKY SPORT FOOTBALL

San Donato Tavarnelle-Pianese (Serie D) – SPORTITALIA

AIK-Djurgardens (Allsvenskan) – SOLOCALCIO

15.00

Borussia Hildesheim-Amburgo II (Regionalliga) – ONEFOOTBALL

Oldenburg-Weiche Flensburg (Regionalliga) – ONEFOOTBALL

15.30

Bochum-Augsburg (Bundesliga) – SKY SPORT CALCIO

Tottenham-Chelsea (Women’s Super League) – DAZN

Ross County-Celtic (Scottish Premiership) – ONEFOOTBALL

16.00

Lion City-Shandong Taishan (Champions League asiatica) – ONEFOOTBALL

United City-Pathum (Champions League asiatica) – ONEFOOTBALL

Johor Darul-Kawasaki Frontale (Champions League asiatica) – ONEFOOTBALL

Copenhagen-Randers (Superligaen) – ONEFOOTBALL

Spartaks-Auda (Latvian Virsliga) – ONEFOOTBALL

17.00

Pas Lamia-Panathinaikos (Greece Super League) – MOLA

Rapid Vienna-Sturm Graz (Bundesliga austriaca) – ONEFOOTBALL

Lione-PSG (Women’s Champions League) – DAZN

17.30

Liverpool-Everton (Premier League) – SKY SPORT FOOTBALL e SKY SPORT 4K

Hertha-Stoccarda (Bundesliga) – SKY SPORT ACTION

Foggia-Avellino (Serie C) – ELEVEN SPORTS e SKY SPORT (canale 251)

Vibonese-Catanzaro (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Monopoli-Fidelis Andria (Serie C) – ELEVEN SPORTS e SKY SPORT (canale 252)

Monterosi-Latina (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Bari-Palermo (Serie C) – ELEVEN SPORTS e ONEFOOTBALL

Campobasso-Potenza (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Picerno-Taranto (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Juve Stabia-Virtus Francavilla (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Turris-Paganese (Serie C) – ELEVEN SPORTS e SKY SPORT (canale 253)

Pogon-Legia Varsavia (Ekstraklasa) – ONEFOOTBALL

18.00

Genoa-Cagliari (Serie A) – DAZN

AGF-OB (Superligaen) – ONEFOOTBALL

Lillestrom-Haugesund (Eliteserien) – ONEFOOTBALL

Kristiansund-HamKam (Eliteserien) – ONEFOOTBALL

Tromso-Sarpsborg (Eliteserien) – ONEFOOTBALL

Viking-Bodo/Glimt (Eliteserien) – ONEFOOTBALL

Valerenga-Jerv (Eliteserien) – ONEFOOTBALL

19.00

Olympiacos-PAOK (Greece Super League) – ONEFOOTBALL

19.25

Inter Miami-Atlanta United (MLS) – DAZN

20.00

Rosenborg-Molde (Eliteserien) – ONEFOOTBALL

20.45

Lazio-Milan (Serie A) – DAZN

Reims-Marsiglia (Ligue 1) – SKY SPORT FOOTBALL

21.00

Barcellona-Rayo Vallecano (Liga) – DAZN

21.30

Racing-Newell’s (Campionato argentino) – SPORTITALIA

23.00

New York City-Toronto (MLS) – DAZN

23.28

Cincinnati-Los Angeles FC (MLS) – DAZN

Gli abbonati DAZN potranno seguire la gara da PC, tablet e smartphone sul sito di DAZN. e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. La sfida sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.