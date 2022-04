I suggerimenti del giorno 24 aprile sono dedicati integralmente alla trentaquattresima giornata del campionato di Serie A

Dopo gli anticipi del sabato, il 24 aprile si giocano le gare valide per la trentaquattresima giornata di Serie A. I pronostici di oggi riguardano complessivamente sei gare relative a detto torneo, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio andiamo a vedere di seguito i pronostici sul calcio di oggi ricordando che ogni giorno è possibile trovare i suggerimenti sulle partite più interessanti della giornata.

Salernitana – Fiorentina 2 (ore 12.30)

Lunch match della trentaquattresima giornata di Serie A. I campani vengono dal successo esterno per 1-2 contro l’Udinese e sono ultimi, a pari merito con Venezia e Genoa anche se il Grifone ha disputato una partita in più, con 22 punti. Il loro cammino parla di cinque vittorie, sette pareggi e venti sconfitte con ventisei gol fatti e sessantanove subiti, peggiore attacco del torneo. Le due vittorie arrivate in settimana, contro Sampdoria prima e Udinese poi, hanno però rilanciato il morale degli uomini di Nicola e fatto credere di nuovo a una salvezza che solo fino a pochi giorni fa sembrava utopistica. Di fronte troveranno la Fiorentina, rivelazione del torneo. I viola vengono dal successo di misura contro il Venezia e sono sesti, pari merito con la Lazio, con 56 punti e con un cammino di diciassette partite vinte, cinque pareggiate e dieci sconfitte e con cinquantatré reti realizzate e quaranta incassate. Nelle ultime cinque sfide ha vinto tre volte e pareggiato due siglando tre reti e subendone cinque.

Bologna – Udinese 2 (ore 15)

Incontro valevole per la trentaquattresima giornata di Serie A. I felsinei sono reduci dal pareggio esterno per 1-1 contro la Juventus e sono tredicesimi con 38 punti e con un cammino di dieci vittorie, otto pareggi e quattordici sconfitte con trentacinque gol fatti e quarantacinque subiti. Nelle ultime cinque sfide ha vinto due volte, pareggiato due e perso una siglando una rete e subendone cinque. I friulani vengono dalla sconfitta casalinga di misura contro la Salernitana, e sono dodicesimi con 39 punti, frutto di nove vittorie, dodici pareggi e undici sconfitte e con cinquantasette reti realizzate e cinquanta incassate. Il bilancio delle ultime cinque sfide é di tre partite vinte e due perse con dodici reti siglate e sei incassate.

Empoli – Napoli 2 (ore 15)

Match valido per la trentaquattresima giornata di Serie A. I toscani vengono dalla sconfitta per 4-1 rimediata sul campo dell’Udinese e sono quattordicesimi con 34 punti, frutto di otto vittorie, dieci pareggi e quindici sconfitte con quarantadue gol fatti e sessanta subiti. Nelle ultime cinque sfide hanno pareggiato due volte e perso tre, siglando due reti e subendone sette. Di fronte troveranno il Napoli, reduce dal pareggio casalingo per 1-1 contro la Roma; é scivolato in terza posizione, a quattro lunghezze dalla capolista Milan, a quota 67 e con un cammino di venti vittorie, sette pareggi e sei sconfitte, con cinquantanove reti realizzate e ventisette incassate. Il bilancio nelle ultime cinque sfide é di tre vittorie un pareggio e una sconfitte con otto gol fatti e sette subiti.

Genoa – Cagliari 1 (ore 18)

Match valido per la trentaquattresima giornata di Serie A. I padroni di casa vengono dalla sconfitta esterna per 2-0 contro il Milan, firmata Rebic e Leao. I punti in classifica, come detto, sono 22, frutto di due vittorie, sedici pareggi e quattordici sconfitte con ventitré gol fatti e cinquanta subiti. Nelle ultime cinque sfide i rossoblù hanno vinto una volta, pareggiato tre e perso una siglando una rete e subendone una. A Marassi arriva il Cagliari,reduce dalla vittoria casalinga di misura contro il Sassuolo, firmata Deiola, e con 52 punti, con un cammino di sei vittorie, dieci pareggi e diciassette sconfitte e con trentuno gol fatti e sessantuno subiti. Il bilancio delle ultime cinque sfide é di una vittoria e quattro sconfitte e con cinque reti subite a fronte delle otto siglate.

Lazio – Milan 2 (ore 20.45)

Incontro valevole per la trentaquattresima giornata di Serie A. I biancocelesti vengono dal pareggio casalingo per 1-1 contro il Torino e sono sesti, a pari merito con la Fiorentina, con 56 punti, frutto di sedici partite vinte, otto pareggiate e nove perse con sessantacinque reti realizzate e quarantotto incassate. Il bilancio delle ultime cinque sfide é di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta con otto gol fatti e sette subiti. Di fronte troveranno i rossoneri, I rossoneri, che la scorsa settimana, dopo due pareggi a reti bianche di fila, sono tornati al successo contro il Genoa grazie alle reti di Rebic e Leao e sono primi con 71 punti, con un cammino di ventun partite vinte, otto pareggiate e quattro sconfitte e con cinquantotto reti realizzate e ventinove incassate. Nelle ultime cinque sfide hanno vinto tre volte e pareggiato due, siglando tre reti e incassandone una.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 24 aprile 2022