Nella guida TV di sabato 24 gennaio 2026 gli anticipi di Serie A e B saranno trasmessi su DAZN, Lecce-Lazio anche su Sky
Calcio in tv oggi 24 gennaio 2026: dove vedere le partite in diretta tv e streaming
00.00
Independiente–Estudiantes (Campionato argentino) – SPORTITALIA, COMO TV
11.00
Fiorentina–Genoa (Campionato Primavera) – SPORTITALIA
13.00
Milan–Inter (Campionato Primavera) – SPORTITALIA
13.30
West Ham–Sunderland (Premier League) – SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT 257, NOW
14.00
Rayo Vallecano–Osasuna (Liga) – DAZN
14.30
Benevento–Siracusa (Serie C) – SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 251, NOW
Union Brescia–Renate (Serie C) – SKY SPORT 252, NOW
Carpi–Ternana (Serie C) – SKY SPORT 253, NOW
Torres–Bra (Serie C) – SKY SPORT 254, NOW
Latina–Foggia (Serie C) – SKY SPORT 255, NOW
Albinoleffe–Trento (Serie C) – SKY SPORT 256, NOW
15.00
Como–Torino (Serie A) – DAZN, DAZN 1 (214 Sky)
Zona Serie B – DAZN
Cesena–Bari (Serie B) – DAZN, LAB CHANNEL
Frosinone–Reggiana (Serie B) – DAZN, LAB CHANNEL
Juve Stabia–Virtus Entella (Serie B) – DAZN, LAB CHANNEL
Mantova–Venezia (Serie B) – DAZN, LAB CHANNEL
Monza–Pescara (Serie B) – DAZN, LAB CHANNEL
Lazio–Fiorentina (Serie A femminile) – DAZN
15.30
Bayern–Augsburg (Bundesliga) – SKY SPORT ARENA, NOW
16.00
Manchester City–Wolverhampton (Premier League) – SKY SPORT UNO, NOW
Burnley–Tottenham (Premier League) – SKY SPORT MAX, NOW
Fulham–Brighton (Premier League) – SKY SPORT MIX, NOW
16.15
Valencia–Espanyol (Liga) – DAZN
16.30
Ajax–Volendam (Eredivisie) – COMO TV
17.15
Modena–Palermo (Serie B) – DAZN, LAB CHANNEL
17.30
Ravenna–Guidonia (Serie C) – SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 251, NOW
Crotone–Potenza (Serie C) – SKY SPORT 252, NOW
Sambenedettese–Pianese (Serie C) – SKY SPORT 253, NOW
Casarano–Picerno (Serie C) – SKY SPORT 254, NOW
Virtus Verona–Pro Vercelli (Serie C) – SKY SPORT 255, NOW
18.00
Fiorentina–Cagliari (Serie A) – DAZN, DAZN 1 (214 Sky)
18.15
Bruges–Zulte Waregem (Campionato belga) – DAZN
18.30
Bournemouth–Liverpool (Premier League) – SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K, NOW
Union Berlino–Borussia Dortmund (Bundesliga) – SKY SPORT ARENA, SKY SPORT 256, NOW
Siviglia–Athletic (Liga) – DAZN
Neom–Al Ahli (Saudi League) – SPORTITALIA, COMO TV
19.00
Arouca–Sporting (Campionato portoghese) – DAZN
19.30
Spezia–Avellino (Serie B) – DAZN, LAB CHANNEL
20.00
PSV–NAC Breda (Eredivisie) – COMO TV
20.45
Lecce–Lazio (Serie A) – DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT 251, NOW
Leuven–Union SG (Campionato belga) – DAZN
21.00
Villarreal–Real Madrid (Liga) – DAZN, DAZN 1 (214 Sky)
Barracas Central–River Plate (Campionato argentino) – SPORTITALIA, COMO TV
21.05
Marsiglia–Lens (Ligue 1) – SKY SPORT UNO, SKY SPORT 252, NOW