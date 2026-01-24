Nella guida TV di sabato 24 gennaio 2026 gli anticipi di Serie A e B saranno trasmessi su DAZN, Lecce-Lazio anche su Sky

La programmazione calcistica di sabato 24 gennaio parte allo scoccare della mezzanotte con Independiente–Estudiantes, anticipo del campionato argentino trasmesso da Sportitalia e Como TV. Dopo una lunga pausa mattutina, il calcio torna protagonista alle 11 con Fiorentina–Genoa Primavera, seguita alle 13 dal derby giovanile Milan–Inter, entrambi su Sportitalia.

Il pomeriggio si accende alle 13.30 con la Premier League: West Ham–Sunderland in diretta su Sky. Alle 14 arriva la Liga con Rayo Vallecano–Osasuna, mentre alle 14.30 prende il via il blocco della Serie C, con ben sei partite in contemporanea su Sky e NOW: da Benevento–Siracusa a Albinoleffe–Trento, passando per Union Brescia–Renate, Carpi–Ternana, Torres–Bra e Latina–Foggia.

Alle 15 riflettori puntati sulla Serie A con Como–Torino su DAZN, mentre la Serie B propone un’intera batteria di incontri: Cesena–Bari, Frosinone–Reggiana, Juve Stabia–Virtus Entella, Mantova–Venezia e Monza–Pescara. In contemporanea anche Lazio–Fiorentina di Serie A femminile.

Alle 15.30 spazio alla Bundesliga con Bayern–Augsburg, mentre dalle 16 la Premier League torna protagonista con tre match: Manchester City–Wolverhampton, Burnley–Tottenham e Fulham–Brighton. Alle 16.15 la Liga propone Valencia–Espanyol, seguita alle 16.30 da Ajax–Volendam in Eredivisie.

Il pomeriggio prosegue alle 17.15 con Modena–Palermo in Serie B, mentre alle 17.30 scatta un nuovo blocco di Serie C: Ravenna–Guidonia, Crotone–Potenza, Sambenedettese–Pianese, Casarano–Picerno e Virtus Verona–Pro Vercelli.

Alle 18 la Serie A torna in campo con Fiorentina–Cagliari, mentre alle 18.15 il campionato belga propone Bruges–Zulte Waregem. Alle 18.30 tripla scelta: Bournemouth–Liverpool in Premier League, Union Berlino–Borussia Dortmund in Bundesliga e Siviglia–Athletic in Liga. In contemporanea anche Neom–Al Ahli della Saudi League.

Alle 19 il campionato portoghese offre Arouca–Sporting, seguito alle 19.30 da Spezia–Avellino in Serie B. Alle 20 spazio all’Eredivisie con PSV–NAC Breda.

Il gran finale arriva alle 20.45 con Lecce–Lazio, big match della Serie A trasmesso da DAZN e Sky. Alle 21 doppio appuntamento internazionale: Villarreal–Real Madrid in Liga e Barracas Central–River Plate nel campionato argentino. Chiude la giornata alle 21.05 la Ligue 1 con Marsiglia–Lens

00.00

Independiente–Estudiantes (Campionato argentino) – SPORTITALIA, COMO TV

11.00

Fiorentina–Genoa (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

13.00

Milan–Inter (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

13.30

West Ham–Sunderland (Premier League) – SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT 257, NOW

14.00

Rayo Vallecano–Osasuna (Liga) – DAZN

14.30

Benevento–Siracusa (Serie C) – SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 251, NOW

Union Brescia–Renate (Serie C) – SKY SPORT 252, NOW

Carpi–Ternana (Serie C) – SKY SPORT 253, NOW

Torres–Bra (Serie C) – SKY SPORT 254, NOW

Latina–Foggia (Serie C) – SKY SPORT 255, NOW

Albinoleffe–Trento (Serie C) – SKY SPORT 256, NOW

15.00

Como–Torino (Serie A) – DAZN, DAZN 1 (214 Sky)

Zona Serie B – DAZN

Cesena–Bari (Serie B) – DAZN, LAB CHANNEL

Frosinone–Reggiana (Serie B) – DAZN, LAB CHANNEL

Juve Stabia–Virtus Entella (Serie B) – DAZN, LAB CHANNEL

Mantova–Venezia (Serie B) – DAZN, LAB CHANNEL

Monza–Pescara (Serie B) – DAZN, LAB CHANNEL

Lazio–Fiorentina (Serie A femminile) – DAZN

15.30

Bayern–Augsburg (Bundesliga) – SKY SPORT ARENA, NOW

16.00

Manchester City–Wolverhampton (Premier League) – SKY SPORT UNO, NOW

Burnley–Tottenham (Premier League) – SKY SPORT MAX, NOW

Fulham–Brighton (Premier League) – SKY SPORT MIX, NOW

16.15

Valencia–Espanyol (Liga) – DAZN

16.30

Ajax–Volendam (Eredivisie) – COMO TV

17.15

Modena–Palermo (Serie B) – DAZN, LAB CHANNEL

17.30

Ravenna–Guidonia (Serie C) – SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 251, NOW

Crotone–Potenza (Serie C) – SKY SPORT 252, NOW

Sambenedettese–Pianese (Serie C) – SKY SPORT 253, NOW

Casarano–Picerno (Serie C) – SKY SPORT 254, NOW

Virtus Verona–Pro Vercelli (Serie C) – SKY SPORT 255, NOW

18.00

Fiorentina–Cagliari (Serie A) – DAZN, DAZN 1 (214 Sky)

18.15

Bruges–Zulte Waregem (Campionato belga) – DAZN

18.30

Bournemouth–Liverpool (Premier League) – SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K, NOW

Union Berlino–Borussia Dortmund (Bundesliga) – SKY SPORT ARENA, SKY SPORT 256, NOW

Siviglia–Athletic (Liga) – DAZN

Neom–Al Ahli (Saudi League) – SPORTITALIA, COMO TV

19.00

Arouca–Sporting (Campionato portoghese) – DAZN

19.30

Spezia–Avellino (Serie B) – DAZN, LAB CHANNEL

20.00

PSV–NAC Breda (Eredivisie) – COMO TV

20.45

Lecce–Lazio (Serie A) – DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT 251, NOW

Leuven–Union SG (Campionato belga) – DAZN

21.00

Villarreal–Real Madrid (Liga) – DAZN, DAZN 1 (214 Sky)

Barracas Central–River Plate (Campionato argentino) – SPORTITALIA, COMO TV

21.05

Marsiglia–Lens (Ligue 1) – SKY SPORT UNO, SKY SPORT 252, NOW