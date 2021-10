Il 24 ottobre 2021 le partite di Serie A saranno trasmesse in diretta e in esclusiva su DAZN, Atalanta – Udinese anche su Sky

TORINO – Al centro della programmazione sul calcio in TV di domenica 24 ottobre ci sono la nona giornata di Serie A e Serie B e i massimi campionati europei. Partiamo dalla Serie A. Il lunch match di domenica vede di fronte Atalanta e Udinese. Alle 15 la Fiorentina cerca riscatto contro il Cagliari mentre la Lazio, dopo il successo contro i Campioni d’Italia dell’Inter. Alle 18 uno degli incontri di cartello di questa giornata: il derby del Sole. Il Napoli va caccia del record delle nove vittoria consecutive all’Olimpico contro la Roma. In serata spazio al big match, l’attesissimo Derby d’Italia: l’Inter vuole ripartire dopo la sconfitta dell’Olimpico mentre la Juventus non si vuole fermare più dopo un avvio di campionato stentato.

Per l’ottava giornata di Serie B alle 14 tocca a Pisa – Pordenone mentre alle 16.15 si disputa Reggina – Parma. Chiude il turno, in serata, SPAL – Como.

Ampio spazio sarà dedicato all’undicesima giornata di Serie C. Nel Girone A Padova in testa alla classifica con 23 punti; seguono Sudtirol a quota 21 e Renate e Albinoleffe appaiate al terzo posto a quota 20. Nel Girone C Bari al primo posto con 24 punti, seguite da Catanzaro a quota 20.

Apre il programma la Major League Soccer.

01.38

New York City-DC United (MLS) – DAZN

02.08

Chicago Fire-Real Salt Lake (MLS) – DAZN

Inter Miami-Cincinnati (MLS) – DAZN

04.08

LA Galaxy-FC Dallas (MLS) – DAZN

10.45

Napoli-Atalanta (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

11.00

Roma-Empoli (Campionato Primavera) – SOLOCALCIO

12.30

Atalanta-Udinese (Serie A) – DAZN, SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 251 satellite)

12.45

Juventus-Bologna (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

13.00

Nizza-Lione (Ligue 1) – SKY SPORT FOOTBALL

14.00

Pisa-Pordenone (Serie B) – DAZN, SKY SPORT (canali 252 e 253 satellite) e HELBIZ

Siviglia-Levante (Liga) – DAZN

Olbia-Modena (Serie C) – ELEVEN SPORTS

14.30

Avellino-Paganese (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Campobasso-Picerno (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Catanzaro-Monopoli (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Fidelis Andria-Turris (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Foggia-Taranto (Serie C) – ELEVEN SPORTS e SKY SPORT (canale 254 satellite)

Juve Stabia-Messina (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Monterosi-Catania (Serie C) – ELEVEN SPORTS e SKY SPORT (canale 256 satellite)

Potenza-Latina (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Vibonese-Palermo (Serie C) – ELEVEN SPORTS e SKY SPORT (canale 255 satellite)

Francavilla-Bari (Serie C) – ELEVEN SPORTS

15.00

Verona-Lazio (Serie A) – DAZN

Fiorentina-Cagliari (Serie A) – DAZN

West Ham-Tottenham (Premier League) – SKY SPORT FOOTBALL

15.30

Colonia-Leverkusen (Bundesliga) – SKY SPORT ARENA

16.15

Barcellona-Real Madrid (Liga) – DAZN

Reggina-Parma (Serie B) – DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251 satellite) e HELBIZ

17.30

Manchester United-Liverpool (Premier League) – SKY SPORT UNO e SKY SPORT FOOTBALL

Stoccarda-Union Berlino (Bundesliga) – SKY SPORT ARENA

Albinoleffe-Seregno (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Juventus U23-Pro Sesto (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Legnago-Trento (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Pergolettese-Lecco (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Piacenza-Giana Erminio (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Pro Patria-Pro Vercelli (Serie C) – ELEVEN SPORTS e SKY SPORT (canale 254 satellite)

Mantova-Sudtirol (Serie C) – ELEVEN SPORTS e SKY SPORT (canale 255 satellite)

Renate-Triestina (Serie C) – ELEVEN SPORTS e SKY SPORT (canale 256 satellite)

Virtus Verona-Fiorenzuola (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Carrarese-Entella (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Pistoiese-Montevarchi (Serie C) – ELEVEN SPORTS

18.00

Roma-Napoli (Serie A) – DAZN

18.30

Betis-Rayo Vallecano (Liga) – DAZN

19.30

Bochum-Eintracht (Bundesliga) – SKY SPORT ACTION

20.30

SPAL-Como (Serie B) – DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251 satellite) e HELBIZ

20.45

Inter-Juventus (Serie A) – DAZN

Marsiglia-PSG (Ligue 1) – SKY SPORT FOOTBALL

21.00

Atletico Madrid-Real Sociedad (Liga) – DAZN

Gli abbonati DAZN potranno seguire la gara da PC, tablet e smartphone sul sito di DAZN. e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. La sfida sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.