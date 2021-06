Il 29 giugno 2021 su Rai e Sky gli ottavi di finale di Euro 2020; su Sky anche la Copa America mentre a trasmettere il campionato brasiliano sarà Sportitalia

ROMA – Al centro della programmazione sul calcio in TV di martedì 29 giugno ci sono gli Europei con due partite. Alle 18 si gioca Inghilterra – Germania. Da una parte c’è la Nazionale di Southgate che ha chiuso al primo posto il Gruppo D grazie ai successi contro Croazia e Repubblica Ceca e al pareggio contro la Scozia. Dall’altra parte troviamo la Nazionale di Low che ha chiuso al secondo posto il Gruppo F grazie alla vittoria contro il Portogallo, il pareggio con l’Ungheria e la sconfitta con la Francia. Alle 21 tocca a Svezia – Ucraina. Da una parte c’è la Nazionale di Andersson che ha chiuso al primo posto il Gruppo E grazie ai successi contro Slovacchia e Polonia e al pareggio con la Spagna. Dall’altra parte troviamo la Nazionale di Shevchenko che ha chiuso al terzo posto il Gruppo E vincendo con la Macedonia del Nord e perdendo contro Olanda e Austria.

Per la quinta giornata del Gruppo A della Copa America si gioca Bolivia – Uruguay. Da una parte c’è la Nazionale di Farias che viene dalla sconfitta contro l’Uruguay ed in classifica occupa matematicamente l’ultimo posto con 0 punti. Dall’altra parte troviamo la Nazionale di Scaloni che viene dalla vittoria contro il Paraguay ed in classifica occupa la prima posizione con 7 punti. Contemporaneamente tocca a Uruguay – Paraguay. Da una parte c’è la Nazionale di Tabarez che viene dalla vittoria contro la Bolivia ed in classifica occupa la quarta posizione con 4 punti. Dall’altra parte troviamo la Nazionale di Berizzo che è reduce dal successo contro il Cile ed in classifica occupa il secondo posto con 6 punti.

Si gioca anche per la settima giornata del massimo campionato brasiliano. Apre il programma la Mayor League Soccer.

Calcio in tv oggi 29 giugno 2021: dove vedere le partite in diretta tv e streaming

01.00

Atletico Goianiense-Bragantino (Brasileirão) – SPORTITALIA

02.00

Bolivia-Argentina (Copa America) – SKY SPORT SERIE A

Uruguay-Paraguay (Copa America) – SKY SPORT (canale 251 satellite)

17.00

Bologna-Lazio (Playout Campionato Primavera) – SPORTITALIA

18.00

Inghilterra-Germania (Europei) – SKY SPORT UNO, SKY SPORT FOOTBALL e SKY SPORT (canale 251 satellite)

21.00

Svezia-Ucraina (Europei) – RAI UNO, SKY SPORT UNO, SKY SPORT FOOTBALL e SKY SPORT (canale 251 satellite)

