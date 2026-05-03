Calcio in tv oggi, 3 maggio 2026: Como-Napoli e le altre sfide del giorno

Nella guida TV di domenica 3 maggio 2026 le gare di Serie saranno trasmesse su DAZN, Juventus-Verona anche su Sky

La giornata calcistica di domenica 3 maggio si apre con la MLS: Inter Miami–Orlando City inaugura l’una, poi la giostra si accende con una raffica di partite alle 01.30, da Atlanta a New York, da Columbus a Philadelphia, tutte su Apple TV. La costa ovest chiude il turno con LA Galaxy–Vancouver alle 04.30,.

Il risveglio italiano è affidato al calcio giovanile: Juventus–Frosinone Primavera alle 11 su Sportitalia, preludio a un pomeriggio che si annuncia densissimo. Alle 12.30 la Serie A riparte da Bologna–Cagliari, mentre il calcio femminile propone Parma–Lazio su DAZN. In contemporanea, la Primavera offre Atalanta–Fiorentina, mentre il palinsesto internazionale si allarga con Hibernian–Celtic e Mechelen–Gent.

Dalle 14 in poi il ritmo si fa serrato. Celta–Elche apre la Liga, Fortuna Sittard–Feyenoord porta l’Eredivisie su Como TV, e alle 15 arriva uno dei piatti forti: Sassuolo–Milan, con DAZN e Sky a condividere la diretta. In Premier League si gioca Bournemouth–Crystal Palace, mentre la Serie D propone Città di Fasano–Paganese in streaming federale. Il calcio femminile torna con Fiorentina–Como, mentre la Bundesliga mette in scena St. Pauli–Mainz alle 15.30.

Il pomeriggio vira poi verso le grandi sfide: alle 16.30 Manchester United–Liverpool accende l’Inghilterra, mentre la Champions League femminile propone un affascinante Barcellona–Bayern su Disney+. La Liga continua con Getafe–Rayo Vallecano, l’Eredivisie con AZ–Twente, e la Bundesliga con il derby dei Borussia alle 17.30.

Alle 18 la Serie A torna protagonista con Juventus–Verona, distribuita su DAZN e Sky, mentre il palinsesto internazionale si infittisce con il campionato croato, la Liga e il campionato portoghese.

Poi arriva il blocco delle 20, un vero mosaico di playoff di Serie C: otto partite in contemporanea, tutte su Sky, da Casertana–Atalanta U23 a Lumezzane–Alcione. In mezzo, la Premier League propone Aston Villa–Tottenham, mentre la Saudi League offre due sfide in parallelo, Al Qadsiah–Al Nassr e Al Ahli–Al Okhdood.

La serata si accende definitivamente alle 20.45 con Inter–Parma, la partita di cartello della Serie A, affiancata dal playoff Juventus Next Gen–Vis Pesaro e da Lione–Rennes in Ligue 1. La Liga chiude il turno europeo con Espanyol–Real Madrid alle 21, mentre la MLS riparte con New York City–DC United. L’Argentina completa il quadro con Racing–Huracán e, più tardi, River Plate–Atlético Tucumán alle 23.30, in parallelo con Austin–St. Louis City.

Calcio in tv oggi 3 maggio 2026: dove vedere le partite in diretta tv e streaming

1.00

Inter Miami–Orlando City (MLS) – APPLE TV

01.30

Atlanta United–Montreal Impact (MLS) – APPLE TV

Columbus Crew–Minnesota United (MLS) – APPLE TV

New York Red Bulls–Dallas (MLS) – APPLE TV

Philadelphia Union–Nashville (MLS) – APPLE TV

02.30

Chicago Fire–Cincinnati (MLS) – APPLE TV

Houston Dynamo–Colorado Rapids (MLS) – APPLE TV

03.30

San Diego–Los Angeles (MLS) – APPLE TV

04.30

LA Galaxy–Vancouver Whitecaps (MLS) – APPLE TV

11.00

Juventus–Frosinone (Primavera) – SPORTITALIA

12.30

Bologna–Cagliari (Serie A) – DAZN, DAZN 1 (214 Sky)

Parma–Lazio (Serie A femminile) – DAZN

13.00

Atalanta–Fiorentina (Primavera) – SPORTITALIA

Hibernian–Celtic (Eredivisie) – COMO TV

13.30

Mechelen–Gent (Campionato belga) – DAZN

Elversberg–Paderborn (Zweite Bundesliga) – SKY SPORT ARENA, NOW

14.00

Celta–Elche (Liga) – DAZN

14.30

Fortuna Sittard–Feyenoord (Eredivisie) – COMO TV

15.00

Sassuolo–Milan (Serie A) – DAZN, DAZN 1 (214 Sky)

Bournemouth–Crystal Palace (Premier League) – SKY SPORT CALCIO, NOW

Città di Fasano–Paganese (Serie D) – VIVO AZZURRO TV, YouTube LND

Fiorentina–Como (Serie A femminile) – DAZN

15.30

St. Pauli–Mainz (Bundesliga) – SKY SPORT 253, NOW

16.15

Getafe–Rayo Vallecano (Liga) – DAZN

16.30

Manchester United–Liverpool (Premier League) – SKY SPORT MAX, NOW

Barcellona–Bayern (Champions League femminile) – DISNEY+

16.45

AZ–Twente (Eredivisie) – COMO TV

17.30

Cittadella–Arzignano (Playoff Serie C) – SKY SPORT 252, NOW

Borussia Mönchengladbach–Borussia Dortmund (Bundesliga) – SKY SPORT MIX, NOW

18.00

Juventus–Verona (Serie A) – DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT 251, NOW

18.15

Hajduk–Varazdin (Campionato croato) – COMO TV

18.30

Betis–Oviedo (Liga) – DAZN

Anderlecht–Bruges (Campionato portoghese) – DAZN

20.00

Casertana–Atalanta U23 (Playoff Serie C) – SKY SPORT 252, NOW

Crotone–Audace Cerignola (Playoff Serie C) – SKY SPORT 253, NOW

Pianese–Ternana (Playoff Serie C) – SKY SPORT 254, NOW

Monopoli–Casarano (Playoff Serie C) – SKY SPORT 255, NOW

Pineto–Gubbio (Playoff Serie C) – SKY SPORT 256, NOW

Trento–Giana Erminio (Playoff Serie C) – SKY SPORT 257, NOW

Lumezzane–Alcione (Playoff Serie C) – SKY SPORT 258, NOW

Aston Villa–Tottenham (Premier League) – SKY SPORT MAX, NOW

Al Qadsiah–Al Nassr (Saudi League) – SPORTITALIA, COMO TV

Al Ahli–Al Okhdood (Saudi League) – SOLOCALCIO, COMO TV

20.45

Inter–Parma (Serie A) – DAZN, DAZN 1 (214 Sky)

Juventus Next Gen–Vis Pesaro (Playoff Serie C) – RAI SPORT, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 251, NOW

Lione–Rennes (Ligue 1) – SKY SPORT MIX, NOW

21.00

Espanyol–Real Madrid (Liga) – DAZN

New York City–DC United (MLS) – APPLE TV

Racing–Huracán (Campionato argentino) – SPORTITALIA, COMO TV

23.30

Austin–St. Louis City (MLS) – APPLE TV

River Plate–Atlético Tucumán (Campionato argentino) – SPORTITALIA, COMO TV