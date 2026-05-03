Calcio in tv oggi, 3 maggio 2026: Como-Napoli e le altre sfide del giorno

Nella guida TV di domenica 3 maggio 2026 le gare di Serie saranno trasmesse su DAZN, Juventus-Verona anche su Sky
La giornata calcistica di domenica 3 maggio si apre con la MLS: Inter Miami–Orlando City inaugura l’una, poi la giostra si accende con una raffica di partite alle 01.30, da Atlanta a New York, da Columbus a Philadelphia, tutte su Apple TV. La costa ovest chiude il turno con LA Galaxy–Vancouver alle 04.30,.
Il risveglio italiano è affidato al calcio giovanile: Juventus–Frosinone Primavera alle 11 su Sportitalia, preludio a un pomeriggio che si annuncia densissimo. Alle 12.30 la Serie A riparte da Bologna–Cagliari, mentre il calcio femminile propone Parma–Lazio su DAZN. In contemporanea, la Primavera offre Atalanta–Fiorentina, mentre il palinsesto internazionale si allarga con Hibernian–Celtic e Mechelen–Gent.
Dalle 14 in poi il ritmo si fa serrato. Celta–Elche apre la Liga, Fortuna Sittard–Feyenoord porta l’Eredivisie su Como TV, e alle 15 arriva uno dei piatti forti: Sassuolo–Milan, con DAZN e Sky a condividere la diretta. In Premier League si gioca Bournemouth–Crystal Palace, mentre la Serie D propone Città di Fasano–Paganese in streaming federale. Il calcio femminile torna con Fiorentina–Como, mentre la Bundesliga mette in scena St. Pauli–Mainz alle 15.30.
Il pomeriggio vira poi verso le grandi sfide: alle 16.30 Manchester United–Liverpool accende l’Inghilterra, mentre la Champions League femminile propone un affascinante Barcellona–Bayern su Disney+. La Liga continua con Getafe–Rayo Vallecano, l’Eredivisie con AZ–Twente, e la Bundesliga con il derby dei Borussia alle 17.30.
Alle 18 la Serie A torna protagonista con Juventus–Verona, distribuita su DAZN e Sky, mentre il palinsesto internazionale si infittisce con il campionato croato, la Liga e il campionato portoghese.
Poi arriva il blocco delle 20, un vero mosaico di playoff di Serie C: otto partite in contemporanea, tutte su Sky, da Casertana–Atalanta U23 a Lumezzane–Alcione. In mezzo, la Premier League propone Aston Villa–Tottenham, mentre la Saudi League offre due sfide in parallelo, Al Qadsiah–Al Nassr e Al Ahli–Al Okhdood.
La serata si accende definitivamente alle 20.45 con Inter–Parma, la partita di cartello della Serie A, affiancata dal playoff Juventus Next Gen–Vis Pesaro e da Lione–Rennes in Ligue 1. La Liga chiude il turno europeo con Espanyol–Real Madrid alle 21, mentre la MLS riparte con New York City–DC United. L’Argentina completa il quadro con Racing–Huracán e, più tardi, River Plate–Atlético Tucumán alle 23.30, in parallelo con Austin–St. Louis City.
Calcio in tv oggi 3 maggio 2026: dove vedere le partite in diretta tv e streaming
1.00
Inter Miami–Orlando City (MLS) – APPLE TV
01.30
Atlanta United–Montreal Impact (MLS) – APPLE TV
Columbus Crew–Minnesota United (MLS) – APPLE TV
New York Red Bulls–Dallas (MLS) – APPLE TV
Philadelphia Union–Nashville (MLS) – APPLE TV
02.30
Chicago Fire–Cincinnati (MLS) – APPLE TV
Houston Dynamo–Colorado Rapids (MLS) – APPLE TV
03.30
San Diego–Los Angeles (MLS) – APPLE TV
04.30
LA Galaxy–Vancouver Whitecaps (MLS) – APPLE TV
11.00
Juventus–Frosinone (Primavera) – SPORTITALIA
12.30
Bologna–Cagliari (Serie A) – DAZN, DAZN 1 (214 Sky)
Parma–Lazio (Serie A femminile) – DAZN
13.00
Atalanta–Fiorentina (Primavera) – SPORTITALIA
Hibernian–Celtic (Eredivisie) – COMO TV
13.30
Mechelen–Gent (Campionato belga) – DAZN
Elversberg–Paderborn (Zweite Bundesliga) – SKY SPORT ARENA, NOW
14.00
Celta–Elche (Liga) – DAZN
14.30
Fortuna Sittard–Feyenoord (Eredivisie) – COMO TV
15.00
Sassuolo–Milan (Serie A) – DAZN, DAZN 1 (214 Sky)
Bournemouth–Crystal Palace (Premier League) – SKY SPORT CALCIO, NOW
Città di Fasano–Paganese (Serie D) – VIVO AZZURRO TV, YouTube LND
Fiorentina–Como (Serie A femminile) – DAZN
15.30
St. Pauli–Mainz (Bundesliga) – SKY SPORT 253, NOW
16.15
Getafe–Rayo Vallecano (Liga) – DAZN
16.30
Manchester United–Liverpool (Premier League) – SKY SPORT MAX, NOW
Barcellona–Bayern (Champions League femminile) – DISNEY+
16.45
AZ–Twente (Eredivisie) – COMO TV
17.30
Cittadella–Arzignano (Playoff Serie C) – SKY SPORT 252, NOW
Borussia Mönchengladbach–Borussia Dortmund (Bundesliga) – SKY SPORT MIX, NOW
18.00
Juventus–Verona (Serie A) – DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT 251, NOW
18.15
Hajduk–Varazdin (Campionato croato) – COMO TV
18.30
Betis–Oviedo (Liga) – DAZN
Anderlecht–Bruges (Campionato portoghese) – DAZN
20.00
Casertana–Atalanta U23 (Playoff Serie C) – SKY SPORT 252, NOW
Crotone–Audace Cerignola (Playoff Serie C) – SKY SPORT 253, NOW
Pianese–Ternana (Playoff Serie C) – SKY SPORT 254, NOW
Monopoli–Casarano (Playoff Serie C) – SKY SPORT 255, NOW
Pineto–Gubbio (Playoff Serie C) – SKY SPORT 256, NOW
Trento–Giana Erminio (Playoff Serie C) – SKY SPORT 257, NOW
Lumezzane–Alcione (Playoff Serie C) – SKY SPORT 258, NOW
Aston Villa–Tottenham (Premier League) – SKY SPORT MAX, NOW
Al Qadsiah–Al Nassr (Saudi League) – SPORTITALIA, COMO TV
Al Ahli–Al Okhdood (Saudi League) – SOLOCALCIO, COMO TV
20.45
Inter–Parma (Serie A) – DAZN, DAZN 1 (214 Sky)
Juventus Next Gen–Vis Pesaro (Playoff Serie C) – RAI SPORT, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 251, NOW
Lione–Rennes (Ligue 1) – SKY SPORT MIX, NOW
21.00
Espanyol–Real Madrid (Liga) – DAZN
New York City–DC United (MLS) – APPLE TV
Racing–Huracán (Campionato argentino) – SPORTITALIA, COMO TV
23.30
Austin–St. Louis City (MLS) – APPLE TV
River Plate–Atlético Tucumán (Campionato argentino) – SPORTITALIA, COMO TV