Al centro della programmazione sul calcio in TV di sabato 4 novembre 2023 ci sono gli anticipi dell’undicesima giornata di Serie A. Si comincia alle 15 con Salernitana – Napoli. I granata in settimana hanno battuto per 4-0 la Sampdoria nei sedicesimi di finale della Coppa Italia. In campionato vengono dalla sconfitta di misura rimediata a Marassi contro il Genoa. Sono ultimi nella classifica di Serie A a quota 4, con un percorso di quattro partite pareggiate e sei perse, sei gol fatti e venti subiti. I partenopei, dopo il 2-2 casalingo contro il Milan, sono quinti con 18 punti, frutto di cinque vittorie, tre pareggi e due sconfitte, ventidue gol fatti e dodici subiti.

Si prosegue alle 18 con Atalanta – Inter. Da un lato c’é la squadra di Gasperini che viene dal netto successo per 0-3 contro l’Empoli. É quarta a quota 19, con un percorso di sei partite vinte, una pareggiata e tre perse, diciotto reti realizzate e otto incassate. Dall’altra c’é quella di Simone Inzaghi, che é reduce dal 2-0 contro la Roma ed é prima in classifica in solitaria. Ha 25 punti (due più della Juventus e tre più del Milan), che sono il frutto di otto vittorie, un pareggio e una sconfitta, ventisei gol fatti e cinque subiti (miglior attacco e miglior difesa del torneo)

In serata tocca a Milan – Udinese. I rossoneri, dopo la brutta prestazione in Champions League sul campo del PSG. non sono andati oltre il 2-2 al “Maradona” contro il Napoli. In doppio vantaggio grazie a una doppietta di Giroud, si sono fatti raggiungere nella ripresa dalle reti di Politano e Raspadori. Un risultato che ha permesso alla Juventus, vittoriosa contro il Verona, di sorpassarli in classifica. Ora sono terzi (a -3 dalla capolista Inter e a -1 dai bianconeri) con 22 punti che sono il frutto di sette vittorie, un pareggio e due sconfitte, diciotto gol fatti e undici subiti. I friulani, in settimana, sono stati eliminati dalla Coppa Italia per opera del Cagliari. In campionato, dopo l’1-1 contro il Lecce e quello contro il Monza, sono diciassettesimi a quota 7. Ancora in cerca dei primi tre punti, finora hanno pareggiato sette volte e perso tre, realizzando sei reti e incassandone quattordici.

Dodicesima giornata in Serie B con Venezia e Catanzaro, secondi a parti merito alle spalle della capolista Parma, impegnati, rispettivamente, contro Ternana e Modena.

In Premier League il Newcastle ospita l’Arsenal mentre il Manchester City riceve il Bournemouth. In Bundesliga si gioca Borussia Dortmund-Bayern Monaco

Calcio in tv oggi 4 novembre 2023: dove vedere le partite in diretta tv e streaming

01.00

River Plate-Huracan (Campionato argentino) – SPORTITALIA, MOLA e ONEFOOTBALL

11.00

Inter-Genoa (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

Sampdoria-Lazio (Campionato Primavera) – SOLOCALCIO

12.00

Lecce-Cagliari (Campionato Primavera) – SILIVE

Hoffenheim-Friburgo (Bundesliga) – DAZN

12.30

Pomigliano-Sampdoria (Serie A femminile) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

13.00

Empoli-Milan (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

13.30

Fulham-Manchester United (Premier League) – SKY SPORT UNO

Aston Villa-Chelsea (Women’s Super League) – DAZN

14.00

Zona Gol Serie B – DAZN

Diretta Gol Serie B – SKY SPORT CALCIO

Ternana-Venezia (Serie B) – DAZN e SKY SPORT (canale 251)

Bari-Ascoli (Serie B) – DAZN e SKY SPORT (canale 252)

Catanzaro-Modena (Serie B) – DAZN e SKY SPORT (canale 253)

Cittadella-Brescia (Serie B) – DAZN e SKY SPORT (canale 254)

Pisa-Como (Serie B) – DAZN e SKY SPORT (canale 255)

Cosenza-Feralpisalò (Serie B) – DAZN e SKY SPORT (canale 256)

Osasuna-Girona (Liga) – DAZN

15.00

Salernitana-Napoli (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

Fiorentina-Milan (Serie A femminile) – DAZN

16.00

Manchester City-Bournemouth (Premier League) – SKY SPORT UNO

Everton-Brighton (Premier League) – SKY SPORT ARENA e SKY SPORT (canale 257)

16.15

Sampdoria-Palermo (Serie B) – DAZN, SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 251)

Betis-Maiorca (Liga) – DAZN

Alessandria-Triestina (Serie C) – SKY SPORT (canale 252)

Legnago-Pro Vercelli (Serie C) – SKY SPORT (canale 253)

Monterosi-Picerno (Serie C) – SKY SPORT (canale 254)

16.30

Chaves-Benfica (Campionato portoghese) – DAZN

Heracles-PSV (Eredivisie) – MOLA

18.00

Atalanta-Inter (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

18.30

Newcastle-Arsenal (Premier League) – SKY SPORT UNO

Borussia Dortmund-Bayern Monaco (Bundesliga) – SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 256)

Celta Vigo-Siviglia (Liga) – DAZN

Latina-Crotone (Serie C) – SKY SPORT (canale 252)

Avellino-Virtus Francavilla (Serie C) – SKY SPORT (canale 253)

Padova-Giana Erminio (Serie C) – SKY SPORT (canale 254)

Novara-Albinoleffe (Serie C) – SKY SPORT (canale 255)

Eibar-Real Madrid (Liga femminile) – DAZN

18.45

RKC-Feyenoord (Eredivisie) – MOLA

Excelsior-AZ (Eredivisie) – MOLA

19.00

Al Nassr-Al Khaleej (Saudi Pro League) – LA7D

20.45

Milan-Udinese (Serie A) – DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e SKY SPORT (canale 251)

Foggia-Sorrento (Serie C) – SKY SPORT (canale 252)

21.00

Real Sociedad-Barcellona (Liga) – DAZN

Marsiglia-Lilla (Ligue 1) – SKY SPORT MAX

Boca Juniors-Fluminense (Finale Copa Libertadores) – MOLA

23.30

Gremio-Bahia (Brasileirão) – SOLOCALCIO

America MG-Atletico Mineiro (Brasileirão) – ONEFOOTBALL

Gli incontri potranno essere seguiti anche in streaming su SkyGo, app scaricabile gratuitamente. Per gli incontri trasmessi in diretta da DAZN va detto che la app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale