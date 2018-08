Higuain arriva a Milano, domani visite anche per Bonucci e Caldara

Il resoconto di questa giornata intensa di mercato con la maxi operazione tra Juventus e Milan andata in porto.

MILANO – Ormai è fatta: Bonucci alla Juventus e Caldara e Higuain al Milan. Il “Pipita” domani è atteso alla Madonnina per sostenere le visite mediche alle ore 8, e sembrano essere quindi risolti i problemi tra l’argentino e la Juventus per la buonuscita. Le visite mediche per Caldara sono state fissate dopo quelle dell’attaccante argentino e il difensore ex Juventus è atteso alle 9.30. Bonucci, invece, partirà dalla tournée americana rossonera direttamente verso Torino. L’ormai ex capitano del Milan tornerà in bianconero dopo solo un anno di assenza condito da molte polemiche.

La Lazio non molla Ramires: per liberare il centrocampista dallo Jiangsu servono circa 2-3 milioni di euro. Il brasiliano, inoltre, sarebbe pronto a ridurre drasticamente il suo stipendio (attualmente percepisce 10 milioni di euro) per arrivare alla Lazio. Stando a numerosi “rumors” l’Inter avrebbe trovato l’accordo con Vidal e con il Bayern Monaco. Al club bavarese andrebbe una cifra che si aggira intorno ai 22 milioni di euro, mentre al calciatore 5 milioni per tre stagioni.

Il Genoa, intanto, si assicura Lisandro Lopez che arriverà dal Benfica in prestito con obbligo di riscatto fissato sui 3 milioni di euro. Il pagamento scatterà in automatico alla quindicesima presenza del difensore con la maglia rossoblu. Il Sassuolo acquista Brignola dal Benevento per 3,5 milioni di euro più 500 mila di bonus e il 50% dell’eventuale rivendita del giocatore. Nell’operazione sono rientrati anche Ricci e Bandinelli che andranno in prestito secco alla società campana.

La situazione del mercato estero

In Inghilterra esplode il caso Martial: il classe ’95 non si sta allenando da 8 giorni. Dopo il permesso del Manchester United per la nascita del figlio, l’attaccante non è tornato con la squadra ed è stato multato dai Red Devils. Oltre la multa di 200mila euro, il giocatore sarebbe anche vicino alla cessione con molte “big” che sarebbero pronte a puntare sul giovane francese. Aleix Vidal è pronto a tornare al Siviglia, gli andalusi hanno messo sul piatto 8 milioni di euro più 2 di bonus. La cifra è stata ritenuta equa dai catalani che sarebbero pronti a lasciar partire il giocatore.