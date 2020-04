Calciomercato del 10 aprile 2020: le ultime notizie da tutte le squadre di Serie A

Tempo di rinnovi: il Napoli dovrebbe prolungare il contratto a Zielinski e Makimovic ma potrebbe perdere Mertens; dal Milan dovrebbe partire Bonaventura ma c’é da pensare a trattenere Donnarumma e Romagnoli

MILANO – Secondo quanto riporta la stampa spagnola Diego Godin potrebbe lasciare l’Inter, dove non é diventato una pedina inamovinile, e tornare all’Atletico Madrid. In partenza dal club nerazzurro ci sarebbe anche, secondo quanto si scrive nel Ghana, Kwadwo Asamoah, che non rientrerebbe più nei piani del club nonostante il contratto sia in scadenza tra un anno. L’esterno, che ha già detto rifiutato la proposta dell’Hoffenheim, potrebbe approdare al Fenerbahce, in Turchia.

Anche dalla Juventus potrebbero esserci all’orizzonte alcune partenze. Secondo voci di mercato Daniel Rugani, difensore centrale che ha finito per soffrire l’arrivo di De Ligt e la crescita di Demiral, piacerebbe allo Zenit di San Pietroburgo. Secondo quanto riporta Tuttosport, poi, potrebbero lasciare Torino sia Douglas Costa che Federico Bernardeschi.

In casa Milan ontinua a tenere banco il rinnovo di contratto di Gianluigi Donnarumm. Secondo La Gazzetta dello Sport la società rossonera dovrà presto incontrare il portiere, il cui contratto scade nel 2021, perchè non può permettersi di perderlo tra quattordici mesi a parametro zero ma ora tutto é fermo a causa dell’emergenza Coronavirus. Dovrà anche cercare di trattenere Alessio Romagnoli, finito nel mirino di diverse società. Intanto l’allenatore Ralf Rangnick ha smentito l’accordo già raggiunto col Milan

Tempo di rinnovi al Napoli. Secondo quanto riporta Il Mattino, sarebbe ben avviata la trattativa per prolungare il contratto di Zielinski e Maksimovic mentre Mertens si starebbe allontanando. Ai microfoni di Radio Kiss Alessandro Moggi,procuratore di Ciro Immobile, ha escluso la cessione alla Lazio dell’attaccante, che ha contratto con la società partenopea fino al 2023. Al Napoli piacerebbero Castagne, difensore dell’Atalanta, su cui sarebbe anche il Leicester e Bonaventura, che non dovrebbe rinnovare con il Milan ma che sarebbe seguito anche da Torino, Fiorentina e Atalanta.