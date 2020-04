Calciomercato del 23 aprile: l’Inter segue Pogba, la Juventus Jorginho e Milik

L’Inter si sarebbe inserita nella corsa a Pogba e vorrebbe trattenere Lautaro Martinez. La Juventus segue Jorginho e vorrebbe Chiesa e Castrovilli; la Lazio sogna Mario Gotze

INTER – Paul Pogba non rinnoverà con il Manchester United e ora a farsi avanti non c’é soltanto la Juventus, dove il centrocampista còass 93 ha già giocato dal 2012 al 2016, ma anche l’Inter, che potrebbe investire i soldi che arriveranno dalla cessione di Mauro Icardi, dopo il rientro di quest’ultimo dal PSG. Il club nerazzurro non vorrebbe far partire Lautaro Martinez , ambito dal Barcellona, e vorrebbe rinnovare il contratto di Marcelo Brozovic, seguito da moli club eurioei, prorogando l’attuale scadenza fino al 2023 e aumentando l’ingaggio da 3,5 milioni a 4,5.

JUVENTUS – La Juventus é pronta a rinnovare fino al 2022 il contratto di Giorgio Chiellini. La società bianconera starebbe seguendo Jorginho, centrocampista classe 91 del Chelsea e della nazionale e, soprattutto, Arkadiusz Milik, attaccatnte classe 94 del Napoli, che ben potrebbe supplire un’eventuale cessione di Gonzalo Higuain e che costerebbe meno di Mauro Icardi. Inoltre, piacciono Federico Chiesa e Gaetano Castrovilli della Fiorentina, che per ora, però, non sembra intenzionata di cedere i propri gioielli.

NAPOLI- Il Napoli vuole 100 milioni per Kalidou Koulibaly, che piacerebbe a PSG, disposto a offrirne 50, e Manchester United. Per sostituirlo il club partenopeo starebbe pensando a Samuel Umtiti del Barcellona, che però costa 50 milioni o Diego Carlos del Siviglia; entrambi classe 93. Fabian Ruiz, intanto, sarebbe seguito da Real Madrid, Barcellona e Manchester City.

MILAN – In attesa del ritorno dalla Svezia di Zlatan Ibrahimovic, per discuterne il futuro, voci dicono che Felipe Melo lo avrebbe chiamato per portarlo, in Brasile per fargli vincere la Copa Libertadores. Intanto, il PSG sarebbe pronto a mettere sul piatto 50 milioni per Theo Hernandez.

LAZIO – La Lazio starebbe pensando Mario Gotze, centrocampista classe 92 del Borussia Dortund e della Nazionale tedesca, attualmente in scadenza di contratto.

TORINO – Il club granata starebbe seguendo Giacomo Bonaventura, in scadenza di contatto, che non dovrebbe rinnovare, con il Milan

BRESCIA – il presidente Massimo Cellino vorrebbe tenersi Sandro Tonali, seguito da Milan e altre societò, ma, come ha precisato, la scelta spetterà prima al giocatore.