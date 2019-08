Calciomercato Serie A: il punto della situazione al 21 agosto.

Il punto della situazione in Serie A: continuano i colpi a tre giorni dal kick-off

Mancano tre giorni a Parma – Juventus che sancirà l’inizio ufficiale della Serie A 2019/2020. Le 20 squadre che saranno presenti ai nastri di partenza però, avranno tempo fino al primo settembre per mettere a segno gli ultimi colpi di mercato. La Fiorentina in queste ore sta ufficializzando l’acquisto, da svincolato, di Frank Ribery. Il giocatore firmerà per un biennale a 4 milioni di euro più bonus ed andrà a rinforzare una rosa che aveva visto già approdare Boateng. Colpo da novanta anche per il Brescia che, con due milioni di euro l’anno, si è assicurato Mario Balotelli che nell’ultima stagione ha realizzato 8 gol in 13 presenze con il Marsiglia. La Roma rinforza la fascia destra, almeno per questo anno, chiudendo per Zappacosta: l’ormai ex Chelsea e Torino, arriverà alla corte di Fonseca in prestito secco. Sono in corso, invece, le visite mediche di Lozano che si accaserà al napoli per una cifra complessiva vicina ai 42 milioni di euro.Il giocatore messicano percepirà un ingaggio di quattro milioni di euro fino al 2024.

Il PSG continua l’offensiva per Dybala: i francesi avrebbero offerto ai bianconeri circa 70 milioni di euro, ma l’offerta al momento è ancora troppa bassa per convincere la società a lasciar partire l’argentino. La Lazio ha chiuso per Pavlovic: il difensore centrale è un classe 2001 e resterà in prestito nella capitale serba per un anno. Inoltre i biancocelsti sono vicini all’accordo per il rinnovo di Correa con l’inserimento di una clausola rescissoria tra i 70 e gli 80 milioni di euro. L’Atalanta è molto vicina a Laxalt: il giocatore passerebbe ai neroblu in prestito, ancora da definire se sarà con diritto o obbligo di riscatto.