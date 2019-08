Calciomercato Serie A: le trattative al 3 agosto.

La situazione del calciomercato in Serie A: la Juve vicina a Danilo, mentre il Genoa ha messo a segno il colpo Schone.

TORINO – Mancano circa 20 giorni all’inizio della prossima Seria A e, per questo motivo, le squadre stanno cercando di mettere a segno gli ultimi colpi per farsi trovare pronte ai nastri di partenza. In queste ultime ore si sta ultimando lo scambio Cancelo – Danilo che porterebbe alla Juventus, oltre al terzino ex porto e Real, anche una somma di denaro intorno ai 30 milioni di euro. E’ vicino il ritorno di Milan Badelj alla Fiorentina: la Lazio e i viola avrebbero trovato un accordo per un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato sui 7 milioni di euro. Resta bloccata in uscita la situazione Milinkovic Savic visto che il Manchester Unitend è impegnato nella trattativa Lukaku-Dybala, da ricordare che in Inghilterra il mercato terminerà l’8 agosto. Sempre i biancocelesti hanno chiuso la trattativa che ha portato al Wolverhampton Pedro Neto e Bruno Jordao per una cifra intorno ai 20 milioni di euro. Gran colpo del Genoa che ha chiuso per Lasse Schone centrocampista che ha militato nell’Ajax fino alla scorsa stagione. Al momento non sono note le cifre della trattariva tra i lanceri e il Genoa, ma l’unica cosa certa è lo stipendio del giocatore che percepirà 1,8 milioni di euro all’anno per due anni con opzione per il terzo. Nelle ultime ore si era vociferato di un possibile ritorno di Olsen al Copenaghen, ma il presidente della squadra danese ha dichiarato chiaramente di non essere alla ricerca di nuovi portieri per il prossimo anno. Il Milan è alla ricerca di una squadra che di minutaggio ad Andrea Conti e , stando alle ultime indiscrezioni, ci sarebbero stati contatti con il Parma per un prestito secco.