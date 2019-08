Calendario Casertana 2019 – 2020

Le partite della Casertana della stagione 2019 – 2020. Le date e gli avversari del campionato di Serie C, girone C

CASERTA- Al via domenica 25 agosto in trasferta sul campo del Potenza il nuovo campionato della Casertana. La prima gara casalinga è invece prevista per l’1 settembre contro il Rende; chiusura di stagione esterna in casa del Bari. Il debutto ufficiale della squadra campana è in programma domenica 4 agosto a Catanzaro per il primo turno eliminatorio di Coppa Italia; calcio di inizio fissato per le ore 19.

CALENDARIO 2019 – 2020

1ª Giornata

25 Ago 2019 – 22 Dic 2019

Potenza – Casertana

2ª Giornata

1 Set 2019 – 12 Gen 2020

Casertana – Rende

3ª Giornata

8 Set 2019 – 19 Gen 2020

Virtus Francavilla – Casertana

4ª Giornata

15 Set 2019 – 26 Gen 2020

Casertana – Rieti

5ª Giornata

22 Set 2019 – 2 Feb 2020

Picerno – Casertana

6ª Giornata

25 Set 2019 – 9 Feb 2020

Bisceglie – Casertana

7ª Giornata

29 Set 2019 – 16 Feb 2020

Casertana – Catanzaro

8ª Giornata

6 Ott 2019 – 23 Feb 2020

Vibonese – Casertana

9ª Giornata

13 Ott 2019 – 26 Feb 2020

Casertana – Sicula Leonzio

10ª Giornata

20 Ott 2019 – 1 Mar 2020

Cavese – Casertana

11ª Giornata

23 Ott 2019 – 8 Mar 2020

Casertana – Monopoli

12ª Giornata

27 Ott 2019 – 15 Mar 2020

Teramo – Casertana

13ª Giornata

3 Nov 2019 – 22 Mar 2020

Casertana – Viterbese Castrense

14ª Giornata

10 Nov 2019 – 25 Mar 2020

Reggina – Casertana

15ª Giornata

17 Nov 2019 – 29 Mar 2020

Casertana – Avellino

16ª Giornata

24 Nov 2019 – 5 Apr 2020

Catania – Casertana

17ª Giornata

1 Dic 2019 – 11 Apr 2020

Casertana – Paganese

18ª Giornata

8 Dic 2019 – 19 Apr 2020

Ternana – Casertana

19ª Giornata

15 Dic 2019 – 26 Apr 2020

Casertana – Bari