Ricco quadro di incontri per la Coppa Italia, primo turno eliminatorio. Nella notte si sono aperti i campionati in Argentina e Brasile

Domenica 4 agosto sotto il segno della Coppa Italia con un ricco quadro di incontri validi per il primo turno eliminatorio. Dalle 16 e fino alla serata seguiremo i match che riguardano squadre di Serie C con Südtirol – Citta di Fasano ad aprire. Quattro invece gli incontri per il campionato Olandese con l’anticipo Heracles – Heerenveen che ha visto la squadra ospite vincere 4-0 grazie alle reti di Dresevic, Bruijn e van Bergen nel primo tempo e di Ejuke nella ripresa. Nella Superliga argentina hanno già giocato Velez Sarsfield e Racing Club, 2-2 il punteggio finale mentre nella Serie A brasiliana vincono per 2-1 Ceara e Fluminense rispettivamente contro Fortaleza e Internacional. In Cile finisce 1-1 tra U. De Chile e A. Italiano mentre nella Liga Aguila colombiana vincono in casa Deportivo Cali e Millonarios e pareggio tra Cucuta e Once Caldas. Ricco programma nella MLS in USA con i successi esterni di Los Angeles FC, Vancouver Whitecaps e Chicago Fire mentre in casa vincono New York Red Bulls, Orlando City, Colorado Rapids e Real Salt Lake. Unio pareggio per 1-1 tra San Jose Earthquakes e Columbus Crew. In Inghilterra si giocano due partite, una per la Championship e una per la FA Community Shield con l’atteto Liverpool – Manchester City. Andiamo dunque a vedere adesso tutti i risultati aggiornati in tempo reale dei principali incontri di oggi.

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

