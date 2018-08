Il Milan saluta Andrè Silva. Napoli-Ochoa sempre più complicato

Si avvicina l’inizio del campionato e di conseguenza anche la fine del calciomercato. Le ultime trattative

MILANO – Il Milan ha ufficialmente ceduto in prestito con diritto di riscatto Andrè Silva al Siviglia. I rossoneri continuano a lavorare per il centrocampo puntando a Bakayoko. Il giocatore sarebbe in uscita dal Chelsea e sarebbe disposto a trasferirsi al Milan. La squadra di Milanello nelle prossime ore è pronta a salutare anche Locatelli. Il classe ’98 è pronto a firmare con il Sassuolo che lo preleverà in prestito con obbligo di riscatto(che si aggira sui 12 milioni) senza alcun diritto di recompra da parte del Milan. La Fiorentina acquista Edmilson in prestito oneroso, circa un milione di euro, con diritto di riscatto fissato sugli 8 milioni di euro. Joel Obi passa dal Torino al Chievo, il trasferimento ha fruttato 2 milioni di euro ai granata. Il centrocampista classe ’91 ha firmato un contratto che lo legherà ai clivensi per i prossimi tre anni.

Napoli, si complica la pista Ochoa

Per il Napoli si complica la pista Ochoa: lo Standard Liegi, proprietario del cartellino del portiere, ha alzato il muro sul possibile prestito del messicano. Quindi l’estremo difensore o andrà via a titolo definitivo o difficilmente si vedrà in maglia azzurra. Il Genoa ha chiuso per Favilli, il giocatore arriverà dalla Juventus in prestito oneroso (5 milioni di euro) con diritto di riscatto sui 7 milioni. Alcune indiscrezioni di giornata avrebbero riportato che Jesè Rodriguez è stato offerto al Parma. Il giocatore, di proprietà del Paris Saint-Germain, nella scorsa stagione ha militato nello Stoke City con pessimi risultati e per questo la società parigina vorrebbe liberasi del suo ingaggio pesante, ma proprio a causa dell’ingaggio difficilmente lo vedremo con i ducali. La Lazio nelle ultime ore si starebbe avvicinando molto a Lazzari. Il terzino della SPAL è valutato circa 12/15 milioni a cui la Lazio non vuole arrivare per cui sta cercando di inserire contropartite. L’ultimo giocatore biancoceleste offerto alla società emiliana è Davide Di Gennaro.