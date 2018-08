Il Barcellona su Vidal. Tutte le trattative del 2 agosto

Il Barcellona formula un’offerta per Vidal e passa in vantaggio sull’Inter nella corsa al giocatore. N’Zonzi si allontana dalla Roma

MILANO – Ancora una volta il Barcellona si intromette nelle trattative delle squadre italiane. Questa volta a farne le spese è l’Inter. Nei giorni scorsi avevamo riportato quanto i nerazzuri fossero vicini ad Arturo Vidal, ma in giornata si sono inseriti i catalani che, con un’offerta di 30 milioni al Bayern Monaco, sono passati in vantaggio per il cileno. Steven N’Zonzi si allontana dalla Roma: proprio il DS dei giallorossi, Monchi, ha dichiarato che al club piace il centrocampista del Siviglia e che le due parti si sono allontanate. Il francese di origini congolesi ha alzato le pretese dell’ingaggio passando dai 2,5 milioni iniziali a 3,5. Intanto Florenzi ha rinnovato il proprio contratto che lo legherà al club giallorosso fino al 2023. La Fiorentina sta portando a termine l’acquisto di Kevin Mirallas dall’Everton. La “viola” sta provando a portare il belga a Firenze in prestito con diritto di riscatto. Rimane sempre forte l’interesse della società di Corvino su Marko Pjaca. Il Napoli continua la ricerca del terzino dopo aver visto sfumare nell’ordine Sabaly e Arias. De Laurentiis starebbe pensando a Matteo Darmian. Le cifre non sarebbero nemmeno proibitive visto che si parla all’incirca di 18/20 milioni di euro. I partenopei stanno stringendo per Ochoa visti i lunghi tempi di recupero di Meret, il portiere ex Udinese resterà fuori dal campo fino alla prima sosta del campionato.

Il calciomercato estero

Max Mayer, svincolatosi dallo Schalke 04, ha trovato un accordo con il Crystal Palace. Il classe ’95 ha firmato un contratto che lo legherà ai “Glazier” per i prossimi 3 anni. Continua a non fermarsi il mercato del West Ham: il nuovo nome è quello di Yacine Brahimi del Porto. Il Borussia Dortmund avrebbe bussato alla porta dell’Atletico Madrid per Kevin Gameiro. Per assicurarsi il francere i giallo-neri avrebbero presentato un’offerta di 20 milioni di euro. I tedeschi avrebbero superato il Valencia nella corsa all’attaccante.