Kalinic verso l’Atletico Madrid, Sturaro in uscita dalla Juve

Ultime trattative quando mancano meno di due settimane dalla fine del calciomercato: Kalinic all’Atletico Madrid, ancora incerto il futuro di Caprari e Sturaro

MILANO – Con il mercato che in Premier League che chiuderà il 9 agosto e in Italia il 17, si stanno ultimando le ultime trattative prima del rush finale. Il Milan ha trovato l’accordo con l’Atletico Madrid per la cessione di Nikola Kalinic: la punta croata si trasferirà a Madrid attraverso un prestito con diritto di riscatto fissato tra i 18 e i 20 milioni di euro. Dopo l’addio di Zapata, anche Caprari potrebbe salutare la Sampdoria. Sull’attaccante classe 93′ è forte l’interesse del Sassuolo che è in pole position per il giocatore. La squadra emiliana dovrà però guardarsi bene dall’arrivo dell’Udinese che vorrebbe fare un tentativo per il giocatore. Sturaro potrebbe lasciare la Juventus in prestito visto che il venticinquenne potrebbe interessare a due club di serie A. Infatti sul centrocampista stanno facendo un pensiero sia Lazio che Fiorentina. Mario Balotelli vuole tornare in Italia, ma la pista Parma ormai è quasi del tutto sfumata e per il giocatore nella nostra penisola rimangono concrete solo Bologna e Torino. Il Marsiglia si fa avanti per il difensore dell’Atalanta Toloi. La “Dea” chiede 15 milioni per il brasiliano, difficilmente l’OM spenderà quella cifra dopo i 21 milioni spesi per Caleta-Car, ma la pista rimane concreta.

Le trattative all’estero

Finalmente, dopo una lunga attesa, potrebbe essere arrivato il momento di Courtois al Real Madrid. Il club londinese stava solo aspettando di trovare il sostituto per lasciare partire il belga. Il nome scelto per i pali dei blues sarebbe quello di Jan Oblak, attualmente in forza all’Atletico Madrid. Abramovic avrebbe pronti i 100 milioni di euro (clausola rescissoria) per prelevare l’estremo difensore sloveno dai colchoneros. Il Manchester United si trova nella disperata posizione di dover trovare un difensore centrale e sarebbe pronto a fare all-in su Jerome Boateng. Il Bayern Monaco fa sapere che serviranno almeno 50 milioni per il tedesco, cifra che i Red Devils dovrebbero raggiungere per portarsi a casa il giocatore.