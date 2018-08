Serie A – Caso plusvalenze: il 12 settembre l’udienza del ChievoVerona

Lo ha deciso il Tribunale Federale Nazionale, permanenza nella massima serie quasi certa per la compagine veneta.

VERONA – Nella giornata di oggi il Tribunale Federale Nazionale ha fissato al 12 settembre la nuova udienza per il processo nei confronti del Chievo, dopo che il primo deferimento si era concluso con un nulla di fatto a causa dell’improcedibilità nei confronti della compagine veneta. Permanenza in Serie A, dunque, quasi certa per la squadra giallo-blu considerando che il 12 settembre saranno già state disputate tre giornate di Serie A. Il Chievo, infatti, aprirà la stagione ospitando la Juventus di Cristiano Ronaldo.

Secondo match in casa della Fiorentina mentre la terza gara, in programma il 2 settembre, verrà giocata dal collettivo di Maran contro l’Empoli al Bentegodi. E’ altamente improbabile, quindi, che un’eventuale sanzione potrà avere effetti solo per il futuro e non per la stagione appena conclusa. Il Chievo, in ogni caso, giocherà il prossimo campionato di Serie A mentre il Crotone, squadra interessata al caso dei veneti, dovrà giocare in Serie B.