Serie B – La Mantia verso il Lecce, Mbakogu rescinde il contratto

Il punto della situazione sul calciomercato delle squadre di Serie B e le principali trattative in vista della prossima stagione.

LECCE – Tutto fatto per lo scambio tra Lecce e Virtus Entella che porterà in giallorosso Andrea La Mantia, mentre a Chiavari sbarcherà Salvatore Caturano assieme ad un conguaglio economico. La Mantia è reduce da una buona stagione con la maglia dell’Entella con 12 goal, ma che non hanno salvato i liguri dalla retrocessione in Serie C tramite i play-out persi contro l’Ascoli; il classe ’91, invece, proseguirà quasi sicuramente la sua avventura nella serie cadetta. Caturano, nel frattempo, ha salutato il Lecce tramite un post apparso sul suo profilo Instagram: “E’ stato un anno indimenticabile, sarete sempre nel mio cuore. Ringrazio la società, lo staff ed i miei compagni.” La società giallo-rossa potrebbe aver terminato qui il mercato in entrata dopo le ufficialità arrivate in settimana per Mauro Vigorito e Jacopo Petriccione, oltre a Fiamozzi, Lucioni, Calderoni, Falco, Pettinari e Chiricò.

Attraverso un comunicato ufficiale nel pomeriggio, il Carpi ufficializza la rescissione contrattuale del rapporto lavorativo con Jerry Mbakogu. L’attaccante nigeriano, quindi, lascia i biancorossi dopo 133 presenze, condite da 37 goal e 22 assist, divise in cinque stagioni tra Serie A e Serie B. Per sostituirlo, secondo quanto riportato dalla Gazzetta di Modena, starebbe valutando quattro profili che portano i nomi di: Andrej Galabinov, classe ’88 bulgaro in uscita dal Genoa; Federico Macheda, classe ’91 del Novara; Andrea Arrighini, classe ’90 del Cittadella e, per concludere, Felipe Avenatti, uruguaiano classe ’93 del Bologna.

L’Hellas Verona è alla ricerca di un esterno offensivo che possa coprire il buco lasciato dall’infortunato Karamoko Cissè, che tra l’altro sarà impegnato per le qualificazioni alla Coppa d’Africa nel corso stella stagione. Inoltre, l’ex Barcellona Lee Seung-woo sarà indisponibile dal 18 agosto sino al 2 settembre, ovvero quando ci saranno i Giochi Asiatici. I due obiettivi principali degli scaligeri sarebbero Nicola Citro del Frosinone e Cristian Buonaiuto del Perugia, ma per quest’ultimo ci sarebbe da superare la concorrenza del Benevento.