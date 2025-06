Calendario Campionato Primavera 1 stagione 2025/2026

MILANO – La Lega Serie A ha diramato il Calendario del Campionato Primavera 1 per la prossima stagione 2025/2026. La stessa al via dal 16 agosto 2025 con la 1° giornata e la regular season si concluderà il 16 maggio 2026 con la 38° giornata. Prima di vedere in grafica il programma completo ricordiamo che nella giornata di apertura sono previsti i seguenti incontri: Atalanta-Verona, Cesena-Bologna, Fiorentina-Torino, Frosinone-Cremonse, Juventus-Sassuolo, Lazio-Genoa, Lecce-Milan, Monza-Inter, Napoli-Cagliari e Parma-Roma.