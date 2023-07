Calendario Empoli 2023-2024: date e orari delle partite

Il cammino degli azzurri nella nuova stagione di Serie A 2023 – 2024, le partite casalinghe e le trasferte. Tutte le date del calendario

EMPOLI – É stato sorteggiato poco fa il calendario del prossimo campionato di Serie A. Andiamo a scoprire nel dettaglio il cammino del nuovo Empoli di Paolo Zanetti, che debutterà in casa contro il Verona mentre alla seconda giornata farà visita al Monza. Gli azzurri riceveranno la Juventus alla terza giornata (ritorno alla ventiduesima giornata), poi incontreranno la Roma e l’Inter (ritorno alla trentesima giornata) e la Lazio alla diciassettesima giornata (ritorno alla trentaseiesima giornata). Il derby con la Fiorentina é in programma alla nona giornata. Alla dodicesima giornata l’Empoli sfiderà i Campioni d’Italia del Napoli e alla diciassettesima giornata la Lazio; alla diciannovesima giornata il Milan (ritorno alla ventottesima giornata). I toscani si congederanno dal proprio pubblico all’ultima di campionato contro la Roma.

“Ci attende un avvio contro tante squadre forti – ha dichiarato Zanetti -, con gare difficili come del resto lo sono tutte in Serie A. All’esordio avremo una sfida non semplice contro una diretta rivale come l’Hellas Verona ma anche con l’aiuto del nostro pubblico proveremo a partire nel migliore dei modi. Adesso il nostro pensiero è rivolto al ritiro, a lavorare bene in questo periodo che ci separa dalle prime gare ufficiali, amalgamare il gruppo e farci trovar pronti per l’inizio del campionato”.

Calendario Empoli, le partite della stagione 2023 – 2024

1° giornata (20 agosto 2023)

Empoli-Verona

2° giornata (27 agosto 2023)

Monza-Empoli

3° giornata (3 settembre 2023)

Empoli-Juventus

4° giornata (17 settembre 2023)

Roma-Empoli

5° giornata (24 settembre 2023)

Empoli-Inter

6° giornata (27 settembre 2023)

Empoli-Salernitana

7° giornata (1 ottobre 2023)

Bologna-Empoli

8° giornata (8 ottobre 2023)

Empoli-Udinese

9° giornata (22 ottobre 2023)

Fiorentina-Empoli

10° giornata (29 ottobre 2023)

Empoli-Atalanta

11° giornata (5 novembre 2023)

Frosinone-Empoli

12° giornata (12 novembre 2023)

Napoli-Empoli

13° giornata (26 novembre 2023)

Empoli-Sassuolo

14° giornata (3 dicembre 2023)

Genoa-Empoli

15° giornata (10 dicembre 2023)

Empoli-Lecce

16° giornata (17 dicembre 2023)

Torino-Empoli

17° giornata (23 dicembre 2023)

Empoli-Lazio

18° giornata (30 dicembre 2023)

Cagliari-Empoli

19° giornata (7 gennaio 2024)

Empoli-Milan

20° giornata (14 gennaio 2024)

Verona-Empoli

21° giornata (21 gennaio 2024)

Empoli-Monza

22° giornata (28 gennaio 2024)

Juventus-Empoli

23° giornata (4 febbraio 2024)

Empoli-Genoa

24° giornata (11 febbraio 2024)

Salernitana-Empoli

25° giornata (18 febbraio 2024)

Empoli-Fiorentina

26° giornata (25 febbraio 2024)

Sassuolo-Empoli

27° giornata (3 marzo 2024)

Empoli-Cagliari

28° giornata (17 marzo 2024)

Milan-Empoli

30° giornata (30 marzo 2024)

Inter-Empoli

31° giornata (7 aprile 2024)

Empoli-Torino

32° giornata (14 aprile 2024)

Lecce-Empoli

33° giornata (21 aprile 2024)

Empoli-Napoli

34° giornata (28 aprile 2024)

Atalanta-Empoli

35° giornata (5 maggio 2024)

Empoli-Frosinone

36° giornata (12 maggio 2024)

Lazio-Empoli

37° giornata (19 maggio 2024)

Udinese-Empoli

38° giornata (26 maggio)

Empoli-Roma