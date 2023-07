Calendario Sassuolo 2023-2024: date e orari delle partite

Il cammino dei neroverdi nella nuova stagione di Serie A 2023 – 2024, le partite casalinghe e le trasferte. Tutte le date del calendario

SASSUOLO – É stato sorteggiato il calendario del prossimo campionato di Serie A 2023/2024. Andiamo a scoprire nel dettaglio il cammino del nuovo Sassuolo di Alessio Dionisi,. Avvio in salita per i neroverdi che debutteranno in casa contro l’Atalanta e alla seconda giornata faranno visita ai Campioni d’Italia del Napoli (ritorno alla ventunesima giornata). Il Sassuolo incontrerà alla quinta e alla sesta giornata, rispettivamente, Inter (ritorno alla trentacinquesima giornata)e Juventus (ritorno alla ventesima giornata). Alla nona giornata ospiteranno la Lazio, alla quattordicesima la Roma (ritorno alla ventinovesima giornata)mentre alla diciassettesima se la vedranno col Milan (ritorno alla trentaduesima giornata)

Il commento del tecnico neroverde Alessio Dionisi: «Ogni anno l’uscita del calendario mi ricorda il suono della vecchia campanella di scuola: ricreazione finita, si torna in classe! In effetti tanti esami ci aspettano in questa nuova stagione. Lascio a voi il prevedibile commento sulla sequenza delle partite. Tanto lo sapete anche voi che “prima o poi le dovremo affrontare tutte” e soprattutto…“gli esami non finiscono mai!”. Buona Stagione a Tutti!».

Calendario Sassuolo, le partite della stagione 2023 – 2024

1° giornata (20 agosto 2023)

Sassuolo-Atalanta

2° giornata (27 agosto 2023)

Napoli-Sassuolo

3° giornata (3 settembre 2023)

Sassuolo-Hellas Verona

4° giornata (17 settembre 2023)

Frosinone-Sassuolo

5° giornata (24 settembre 2023)

Sassuolo-Juventus

6° giornata (27 settembre 2023)

Inter-Sassuolo

7° giornata (1 ottobre 2023)

Sassuolo-Monza

8° giornata (8 ottobre 2023)

Lecce-Sassuolo

9° giornata (22 ottobre 2023)

Sassuolo-Lazio

10° giornata (29 ottobre 2023)

Sassuolo-Bologna

11° giornata (5 novembre 2023)

Torino-Sassuolo

12° giornata (12 novembre 2023)

Sassuolo-Salernitana

13° giornata (26 novembre 2023)

Empoli-Sassuolo

14° giornata (3 dicembre 2023)

Sassuolo-Roma

15° giornata (10 dicembre 2023)

Cagliari-Sassuolo

16° giornata (17 dicembre 2023)

Udinese-Sassuolo

17° giornata (23 dicembre 2023)

Sassuolo-Genoa

18° giornata (30 dicembre 2023)

Milan-Sassuolo

19° giornata (7 gennaio 2024)

Sassuolo-Fiorentina

20° giornata (14 gennaio 2024)

Juventus-Sassuolo

21° giornata (21 gennaio 2024)

Sassuolo-Napoli

22° giornata (28 gennaio 2024)

Monza-Sassuolo

23° giornata (4 febbraio 2024)

Bologna-Sassuolo

24° giornata (11 febbraio 2024)

Sassuolo-Torino

25° giornata (18 febbraio 2024)

Atalanta-Sassuolo

26° giornata (25 febbraio 2024)

Sassuolo-Empoli

27° giornata (3 marzo 2024)

Verona-Sassuolo

28° giornata (17 marzo 2024)

Sassuolo-Frosinone

30° giornata (30 marzo 2024)

Sassuolo-Udinese

31° giornata (7 aprile 2024)

Salernitana-Sassuolo

32° giornata (14 aprile 2024)

Sassuolo-Milan

33° giornata (21 aprile 2024)

Sassuolo-Lecce

34° giornata (28 aprile 2024)

Fiorentina-Sassuolo

35° giornata (5 maggio 2024)

Sassuolo-Inter

36° giornata (12 maggio 2024)

Genoa-Sassuolo

37° giornata (19 maggio 2024)

Sassuolo-Cagliari

38° giornata (26 maggio)

Lazio-Sassuolo