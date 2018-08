Tra meno di tre settimane prenderà il via la UEFA Nations League, l’Italia è stata inserita nel Gruppo 3 della Lega A con Portogallo e Polonia

BOLOGNA – Giovedì 6 settembre con Germania-Francia comincerà ufficialmente la UEFA Nations League, il nuovo torneo calcistico con cadenza biennale, che si svolgerà tra le Nazionali affiliate alla confederazione europea. L‘Italia è stata inserita nel Gruppo 3 della Lega A ed esordirà il 7 settembre contro la Polonia, in quel di Bologna. Il 10 settembre, invece, la Nazionale di Mancini giocherà contro il Portogallo. Di seguito il calendario completo della UEFA Nations League.

Il calendario completo della UEFA Nations League 2018/2019

Giovedì 6 settembre

Lega A

Gruppo A1: Germania v Francia (20:45)

Lega B

Gruppo 1: Repubblica Ceca v Ucraina (20:45)

Gruppo 4: Galles v Repubblica d’Irlanda (20:45)

Lega C

Gruppo 3: Slovenia v Bulgaria (20:45), Norvegia v Cipro (20:45)

Lega D

Gruppo 1: Kazakistan v Georgia (16:00), Lettonia v Andorra (20:45)

Gruppo 4: Armenia v Liechtenstein (20:45), Gibilterra v ERJ Macedonia (20:45)

Venerdì 7 settembre

Lega A

Gruppo 3: Italia v Polonia (20:45)

Lega B

Gruppo 2: Turchia v Russia (20:45)

Lega C

Gruppo 1: Albania v Israele (20:45)

Gruppo 4: Lituania v Serbia (20:45), Romania v Montenegro (20:45)

Lega D

Gruppo 3: Azerbaigian v Kosovo (18:00), Isole Faroe v Malta (20:45)

Sabato 8 settembre



Lega A

Gruppo 2: Svizzera v Islanda (18:00)

Gruppo 4: Inghilterra v Spagna (20:45)

Lega B

Gruppo 3: Irlanda del Nord v Bosnia ed Erzegovina (15:00)

Lega C

Gruppo 2: Finlandia v Ungheria (18:00), Estonia v Grecia (20:45)

Lega D

Gruppo 2: Bielorussia v San Marino (18:00), Lussemburgo v Moldavia (20:45)

Giornata due

Domenica 9 settembre

Lega A

Gruppo 1: Francia v Olanda (20:45)

Lega B

Gruppo 1: Ucraina v Slovacchia (15:00)

Gruppo 4: Danimarca v Galles (18:00)

Lega C

Gruppo 3: Bulgaria v Norvegia (18:00), Cipro v Slovenia (20:45)

Lega D

Gruppo 1: Georgia v Lettonia (18:00)

Gruppo 4: ERJ Macedonia v Armenia (18:00), Liechtenstein v Gibilterra (20:45)

Lunedì 10 settembre

Lega A

Gruppo 3: Portogallo v Italia (20:45)

Lega B

Gruppo 2: Svezia v Turchia (20:45)

Lega C

Gruppo 1: Scozia v Albania (20:45)

Gruppo 4: Serbia v Romania (20:45), Montenegro v Lituania (20:45)

Lega D

Gruppo 1: Andorra v Kazakistan (20:45)

Gruppo 3: Kosovo v Isole Faroe (20:45), Malta v Azerbaigian (20:45)

Martedì 11 settembre



Lega A

Gruppo 2: Islanda v Belgio (20:45)

Gruppo 4: Spagna v Crozia (20:45)

Lega B

Gruppo 3: Bosnia ed Erzegovina v Austria (20:45)

Lega C

Gruppo 2: Ungheria v Grecia (20:45), Finlandia v Estonia (20:45)

Lega D

Gruppo 2: San Marino v Lussemburgo (20:45), Moldavia v Bielorussia (20:45)

Giornata tre

Giovedì 11 ottobre

Lega A

Gruppo 3: Polonia v Portogallo (20:45)

Lega B

Gruppo 2: Russia v Svezia (20:45)

Lega C

Gruppo 1: Israele v Scozia (20:45)

Gruppo 4: Lituania v Romania (20:45), Montenegro v Serbia (20:45)

Lega D

Gruppo 3: Isole Faroe v Azerbaigian (20:45), Kosovo v Malta (20:45)

Venerdì 12 ottobre

Lega A

Gruppo 2: Belgio v Svizzera (20:45)

Gruppo 4: Crozia v Inghilterra (20:45)

Lega B

Gruppo 3: Austria v Irlanda del Nord (20:45)

Lega C

Gruppo 2: Grecia v Ungheria (20:45), Estonia v Finlandia (20:45)

Lega D

Gruppo 2: Bielorussia v Lussemburgo (20:45), Moldavia v San Marino (20:45)

Sabato 13 ottobre



Lega A

Gruppo 1: Olanda v Germania (20:45)

Lega B

Gruppo 1: Slovacchia v Repubblica Ceca (15:00)

Gruppo 4: Repubblica d’Irlanda v Danimarca (20:45)

Lega C

Gruppo 3: Norvegia v Slovenia (18:00), Bulgaria v Cipro (20:45)

Lega D

Gruppo 1: Georgia v Andorra (18:00), Lettonia v Kazakistan (18:00)

Gruppo 4: Armenia v Gibilterra (18:00), ERJ Macedonia v Liechtenstein (20:45)

Giornata quattro

Domenica 14 ottobre

Lega A

Gruppo 3: Polonia v Italia (20:45)

Lega B

Gruppo 2: Russia v Turchia (18:00)

Lega C

Gruppo 1: Israele v Albania (20:45)

Gruppo 4: Romania v Serbia (15:00), Lituania v Montenegro (20:45)

Lega D

Gruppo 3: Azerbaigian v Malta (18:00), Isole Faroe v Kosovo (18:00)

Lunedì 15 ottobre

Lega A

Gruppo 2: Islanda v Svizzera (20:45)

Gruppo 4: Spagna v Inghilterra (20:45)

Lega B

Gruppo 3: Bosnia ed Erzegovina v Irlanda del Nord (20:45)

Lega C

Gruppo 2: Estonia v Ungheria (20:45), Finlandia v Grecia (20:45)

Lega D

Gruppo 2: Bielorussia v Moldavia (20:45), Lussemburgo v San Marino (20:45)

Martedì 16 ottobre



Lega A

Gruppo 1: Francia v Germania (20:45)

Lega B

Gruppo 1: Ucraina v Repubblica Ceca (20:45)

Gruppo 4: Repubblica d’Irlanda v Galles (20:45)

Lega C

Gruppo 3: Norvegia v Bulgaria (20:45), Slovenia v Cipro (20:45)

Lega D

Gruppo 1: Kazakistan v Andorra (16:00), Lettonia v Georgia (20:45)

Gruppo 4: Armenia v ERJ Macedonia (18:00), Gibilterra v Liechtenstein (20:45)

Giornata cinque

Giovedì 15 novembre

Lega A

Gruppo 2: Belgio v Islanda (20:45)

Gruppo 4: Crozia v Spagna (20:45)

Lega B

Gruppo 3: Austria v Bosnia ed Erzegovina (20:45)

Lega C

Gruppo 2: Grecia v Finlandia (20:45), Ungheria v Estonia (20:45)

Lega D

Gruppo 1: Kazakistan v Lettonia (16:00)

Gruppo 2: San Marino v Moldavia (20:45), Lussemburgo v Bielorussia (20:45)

Venerdì 16 novembre

Lega A

Gruppo 1: Olanda v Francia (20:45)

Lega B

Gruppo 1: Slovacchia v Ucraina (20:45)

Gruppo 4: Galles v Danimarca (20:45)

Lega C

Gruppo 3: Cipro v Bulgaria (20:45), Slovenia v Norvegia (20:45)

Lega D

Gruppo 1: Andorra v Georgia (20:45)

Gruppo 4: Liechtenstein v ERJ Macedonia (20:45), Gibilterra v Armenia (20:45)

Sabato 17 novembre



Lega A

Gruppo 3: Italia v Portogallo (20:45)

Lega B

Gruppo 2: Turchia v Svezia (18:00)

Lega C

Gruppo 1: Albania v Scozia (20:45)

Gruppo 4: Serbia v Montenegro (15:00), Romania v Lituania (20:45)

Lega D

Gruppo 3: Azerbaigian v Isole Faroe (18:00), Malta v Kosovo (18:00)

Giornata sei

Domenica 18 novembre

Lega A

Gruppo 2: Svizzera v Belgio (20:45)

Gruppo 4: Inghilterra v Crozia (15:00)

Lega B

Gruppo 3: Irlanda del Nord v Austria (18:00)

Lega C

Gruppo 2: Ungheria v Finlandia (20:45), Greecce v Estonia (20:45)

Lega D

Gruppo 2: San Marino v Bielorussia (18:00), Moldavia v Lussemburgo (18:00)

Lunedì 19 novembre

Lega A

Gruppo 1: Germania v Olanda (20:45)

Lega B

Gruppo 1: Repubblica Ceca v Slovacchia (20:45)

Gruppo 4: Danimarca v Repubblica d’Irlanda (20:45)

Lega C

Gruppo 3: Cipro v Norvegia (20:45), Bulgaria v Slovenia (20:45)

Lega D

Gruppo 1: Andorra v Lettonia (18:00), Georgia v Kazakistan (18:00)

Gruppo 4: Liechtenstein v Armenia (20:45), ERJ Macedonia v Gibilterra (20:45)

Martedì 20 novembre



Lega A

Gruppo 3: Portogallo v Polonia (20:45)

Lega B

Gruppo 2: Svezia v Russia (20:45)

Lega C

Gruppo 1: Scozia v Israele (20:45)

Gruppo 4: Serbia v Lituania (20:45), Montenegro v Romania (20:45)

Lega D

Gruppo 3: Kosovo v Azerbaigian (18:00), Malta v Isole Faroe (18:00)

Dopo la Fase Leghe

Sorteggio fase finale (Vincitrici Gruppo Lega A): primi di dicembre 2018

Fase finale: 5–9 giugno 2019

Sorteggio spareggi UEFA EURO 2020: 22 novembre 2019

Spareggi UEFA EURO 2020: 26–31 marzo 2020

Il format del torneo

Il format e il calendario della Lega della Nazioni UEFA è stato ufficialmente approvato dal Comitato Esecutivo dell’UEFA il 4 dicembre 2014 Stando al format approvato, le 55 squadre nazionali affiliate all’UEFA saranno ripartite in 4 leghe in base al Ranking FIFA (per la prima edizione del torneo si utilizzerà la classifica calcolata dopo la conclusione delle qualificazioni al campionato mondiale di calcio 2018): le prime 12 Nazionali saranno assegnate alla Lega A (suddivisa in 4 gironi da 3 squadre), le successive 12 Nazionali alla Lega B (anch’essa con 4 gironi da 3 squadre), le successive 15 Nazionali alla Lega C (composta da 1 girone da 3 squadre e da 3 gironi da 4 squadre), e le restanti 16 Nazionali in Lega D (formata da 4 gironi da 4 squadre).

Le squadre di ciascun girone si affronteranno l’un l’altra in gare di andata e ritorno, che si svolgeranno tra settembre e novembre dell’anno precedente alla fase finale del torneo (quindi in un anno pari, essendo la fase finale fissata in un anno dispari).

Nella Lega A, le migliori 12 Nazionali si sfideranno per ottenere il titolo di campione del torneo. Le squadre vincitrici dei 4 gironi della Lega A si qualificheranno per la Final Four(ossia la fase finale), che verrà disputata a eliminazione diretta (con semifinali stabilite tramite sorteggio e la finale) nel mese di giugno di un anno dispari, e la vincitrice della finale verrà proclamata campione.

In tutte le leghe sono previsti dei meccanismi di promozione e retrocessione: in ciascuna di esse, le 4 vincitrici dei rispettivi gironi (ad eccezione della Lega A) verranno promosse nella Lega superiore, mentre le 4 squadre classificatesi all’ultimo posto nei rispettivi gironi (ad eccezione della Lega D) retrocederanno nella Lega inferiore.

Il sorteggio dei gruppi

Il sorteggio ha avuto luogo a Losanna, in Svizzera, il 24 gennaio 2018 alle 12.00. Le squadre di ogni lega sono state suddivise in 3 o 4 fasce a seconda del loro Coefficiente UEFA. Per ragioni politiche, Armenia e Azerbaigian così come Russia e Ucraina non potevano essere sorteggiate nello stesso gruppo. Un altro vincolo riguardava le cosiddette sedi invernali, i Paesi più freddi del continente: nessun gruppo poteva contenere più di due tra Norvegia, Finlandia, Estonia e Lituania. Infine un ultimo vincolo era volto ad evitare troppe trasferte molto lunghe: tutti i gruppi potevano contenere al massimo uno tra gli accoppiamenti Andorra-Kazakistan, Isole Far Oer-Kazakistan, Gibilterra-Kazakistan e Gibilterra-Azerbaigian.