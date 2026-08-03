Campionati Mondiali Giovanili di Arco 2026: un’edizione da record

Otto giorni di gare, 759 atleti da 68 nazioni e oltre 10.000 spettatori: Arco celebra il successo dei Mondiali Giovanili 2026

ARCO – I Campionati Mondiali Giovanili di Arrampicata Sportiva 2026, ospitati ad Arco, si sono conclusi con un bilancio straordinario. Otto giornate di gare, 759 atleti, 68 delegazioni e circa 10.000 presenze complessive hanno trasformato il Climbing Stadium del Centro Tecnico Federale FASI in un palcoscenico internazionale di altissimo livello. Come riportato nel documento, l’edizione ha raccolto “innumerevoli attestazioni di stima da parte delle Federazioni internazionali” .

La Nazionale italiana ha brillato con due medaglie Under 19: l’argento di Andrea Ludovico Chelleris nella Lead e il bronzo di Matteo Reusa nel Boulder. Chelleris ha offerto “una prova di altissimo livello” nella finale Lead U19, confermando talento e solidità mentale . Reusa, protagonista dell’ultima giornata, ha conquistato il bronzo tra le ovazioni del pubblico, regalando un finale emozionante alla squadra azzurra.

Accanto ai podi, numerosi piazzamenti di prestigio hanno evidenziato la crescita del movimento italiano: Jacopo Titi quarto nella Speed U17, Chiara Franceschi quarta nel Boulder U17, Ponzinibio quinto nella Speed U19, Donola ottavo nel Boulder U17, Strocchi nona nella Speed U19, Brenna e Bagnoli entrambi noni nelle rispettive specialità. Risultati che confermano “la competitività del gruppo in tutte e tre le specialità” .

Sul fronte internazionale, Corea, Giappone e Cina hanno dominato la scena, con atleti capaci di conquistare titoli multipli. Il giapponese Kazuki Nakata ha vinto Lead e Boulder U17, mentre la Corea ha primeggiato nel Boulder Team Ranking. La Cina ha guidato la Speed, con l’Italia al quarto posto.

La manifestazione ha beneficiato del sostegno della Provincia Autonoma di Trento, del Comune di Arco e di Garda Trentino. La cerimonia inaugurale, alla presenza dei vertici FASI e World Climbing, ha dato il via a otto giorni di sport e condivisione. La chiusura, con 1.500 spettatori, è stata accompagnata da uno spettacolo di danza aerea e dalla premiazione finale, resa ancora più emozionante dalla presenza di Reusa sul podio.

Il Presidente FASI Davide Battistella ha definito l’evento “uno dei Campionati Mondiali Giovanili più belli nella storia dell’arrampicata” , sottolineando la qualità organizzativa e il valore del Centro Tecnico Federale. Parole di elogio anche dall’Assessore Zanotelli, dal Presidente di Garda Dolomiti Rigatti e dalla Presidente CONI Trento Mora, che hanno evidenziato la capacità del Trentino di unire bellezze naturali, organizzazione e spirito sportivo.

Con oltre 10.000 presenze, l’evento ha generato un indotto significativo per il territorio, coinvolgendo strutture ricettive, ristoranti e attività locali. Una manifestazione che ha lasciato un’eredità importante: risultati sportivi di rilievo, una macchina organizzativa impeccabile e otto giornate di amicizia, competizione e passione condivisa da giovani provenienti da tutto il mondo.